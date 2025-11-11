טראמפ ארח את נשיא סוריה בבית הלבן ללא תקשורת – והחידה: האם במהלך הפגישה בוצעה שיחת טלפון דרמטית לנתניהו?

זה היה לילה דרמטי בבית הלבן. לוחם דאעש שהיה ברשימת המבוקשים האמריקנית התקבל בכבוד גדול בבית הלבן לשיחה שברובה היתה חשאית ואישית ואשר לתוצאותיה יהיו השלכות מרחיקות לכת לעתיד האזור.

דלתות החדר הסגלגל נסגרו. ללא צלמי עיתונות, ללא הצהרות חיות, ללא כנס לעיתונאים. רק צוות מצומצם, נשיא ארצות־הברית דונלד טראמפ, נשיא סוריה אחמד אל־שרעא – והיסטוריה שנכתבת בחשאי. לראשונה מאז קום המדינה הסורית, נשיא סוריה מוזמן רשמית לבית הלבן; לראשונה, מנהיג שסומן עד לא מזמן כטרוריסט בינלאומי זוכה לפרישה אדיבה של השטיח האדום בוושינגטון.

מול העובדות הדרמטיות האלה מרחפת שאלה אחת שמטרידה במיוחד את ירושלים: האם במהלך המפגש הסגור התקיימה – ישירות או בעקיפין – שיחה דרמטית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא הגבול הצפוני, הגולן והסדרי הביטחון החדשים? אין לכך אישור רשמי, אך לנוכח מכלול הצעדים שננקטו סביב הפגישה, אין להניח שהתשובה שלילית באופן מוחלט. זו חידה אסטרטגית – לא רכילותית – עם משמעות מיידית לביטחון ישראל.

מה ידוע בוודאות: מפגש היסטורי, סנקציות מוקפאות, עסקת עומק בבניה

המועד והמעמד ב־10 בנובמבר 2025 התקיים בבית הלבן מפגש רשמי בין טראמפ לבין נשיא סוריה אחמד אל־שרעא – ביקור ראשון אי פעם של נשיא סורי בבית הלבן.

המפגש הוכרז “סגור לתקשורת”: ללא מסיבת עיתונאים משותפת, ללא שאלות עיתונאים, עם הדלפה מדורגת דרך הודעות רשמיות וסינון פרטים לתקשורת האמריקאית והבינלאומית.



סנקציות: מה הוסר, מה הושהה ימים ספורים לפני המפגש אישר מועצת הביטחון, ביוזמה אמריקאית, להסיר את הסנקציות האישיות מעל אל־שרעא ומעל שר הפנים הסורי, צעד שסימן שינוי מדיניות עמוק. וושינגטון הכריזה על הקפאה חלקית ל־180 יום של חלק מהסנקציות הכלכליות על סוריה במסגרת התאמות ל-Caesar Act, כדי לאפשר גישה מוגבלת למערכת הפיננסית העולמית ולפתוח פתח לשיקום כלכלי בתנאים.



הישגים מוצהרים מהמפגש

לפי הודעות רשמיות ודיווחים מתואמים: סוריה מצטרפת לקואליציה בראשות ארה״ב נגד דאעש וארגוני ג׳יהאד קיצוניים – כמהפך סִמלי: מי שבעבר הוגדר מנהיג זרוע אל־קעידית מצטייר כעת כשותף למאבק בטרור.

אל־שרעא קיבל הבטחה אמריקאית לליווי מדורג בשיקום: סיוע הומניטרי, גישה להשקעות ותמיכה בינלאומית, בכפוף לשמירת יציבות, ריסון מיליציות והמשך ניתוק מארגוני טרור.



מי הוא אחמד אל־שרעא? מנהיג ביניים שעלה לשלטון לאחר נפילת משטר אסד בדצמבר 2024; בעל עבר צבאי־ג׳יהאדיסטי (HTS), שהפך למנהיג פוליטי פרגמטי, לפחות בתדמית הרשמית החדשה. עד לפני ימים הוגדר בידי האמריקאים כטרוריסט, עם פרס על ראשו. ההסרה המהירה מהרשימות, לצד הזמנתו לבית הלבן, מהווה הימור מודע של טראמפ על “גיבור מחודש” שיכול לנתק את דמשק מציר איראן–חיזבאללה.



למה בלי תקשורת? שלושת הנושאים שלא רוצים לצלם

העובדה שהמפגש היה סגור לעדשות איננה טכנית בלבד. לפי התדרוכים ולפי דפוס הצעדים לפני־ואחרי, שלושה נושאים מרכזיים עמדו בלב השיחה – כולם נפיצים:

הגדרה מחדש של סוריה כשותפה אמריקאית

טראמפ מבקש להציג: “הפכתי אויב לשותף”. כדי לעשות זאת עם מנהיג שמזוהה עם עבר קיצוני, נדרש תהליך בשליטה – בלי שאלות קשות של עיתונאים על זכויות אדם, פשעי מלחמה ושינויי נאמנות חדים. הסדרי ביטחון מול ישראל והחזית הצפונית

הדיווחים הרשמיים נוגעים ל“ביטחון אזורי” ו“שמירה על יציבות בגבולות”. מאחורי הניסוחים הסטריליים נמצאות השאלות הקריטיות לישראל: מי שולט ברמת קוניטרה, בדרום סוריה, בצירי הברחת נשק?

האם סוריה החדשה מתחייבת להרחיק כוחות איראניים וחיזבאללה מהגבול?

האם תיבחן חזרה למסלול הסכמות ביטחוניות בסגנון הפרדת הכוחות המקורית, הפעם עם ערבויות אמריקאיות? הסתדרות מחודשת מול רוסיה ואיראן המפגש בבית הלבן מאותת: דמשק בגרסת אל־שרעא מחפשת כרטיס יציאה מהחיבוק האיראני־רוסי.

טראמפ, מצדו, מתגמל: הסרת סנקציות, לגיטימציה, תמונת ניצחון – בתמורה להקטנת היקף ההשפעה האיראנית ולצמצום התלות במוסקבה.

הסוגיות האלה לא נוחות להצטלם. לכן – חדר סגור, ניסוחים מדודים, והדלפות מבוקרות.

החידה הישראלית: האם טראמפ ואל־שרעא דיברו עם נתניהו?

מה ידוע

נכון לרגע כתיבת שורות אלו, אין הודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה בירושלים על שיחה עם טראמפ או עם אל־שרעא בעקבות המפגש.

גם הבית הלבן, בהודעותיו, נמנע מאזכור פומבי של תיאום גלוי עם ישראל סביב הביקור.

מה מחייב בחינה – ולמה “כנראה לא שלילית”

אינטרס אמריקאי־ישראלי מובהק

כל הסדר חדש בסוריה – כולל צעד דרמטי כקבלת נשיא סוריה בבית הלבן והקלה בסנקציות – בלתי הגיוני שייעשה ללא תיאום הדוק עם ישראל.

ישראל היא השחקן המרכזי שנפגע או נהנה מכל שינוי במאזן הכוחות בצפון: גולן, פרויקט דיוק טילים, התבססות איראנית, הברחות נשק לחיזבאללה. דפוסי פעולה בעבר

בהסכמים אזוריים משמעותיים (הסכמי אברהם, הבנות סוריות־אמריקאיות בשנות ה־90) התקיימו תמיד שיחות ישירות או עקיפות עם ירושלים – גם אם חלקן נשארו מתחת לרדאר. לכן, בהקשר הנוכחי, התנהלות בלי ידיעת נתניהו איננה סבירה. מה ניתן לומר באחריות קיימים סימני תיאום: ניסוחי הבית הלבן על “התחייבות סוריה ליציבות אזורית”, לצד השתיקה המוחלטת של ירושלים – שתיקה שבדרך כלל פירושה אין התנגדות חזיתית.

במונחי מודיעין־מדיניות, סביר להניח כי לכל הפחות התקיימו שיחות הכנה בדרגי ביטחון בין וושינגטון וירושלים ולפחות עדכון שוטף לפני ואחרי.

האם התקיימה שיחת טלפון ישירה טראמפ–נתניהו במהלך או מיד לאחר הפגישה? אין הוכחה פומבית, אך בהינתן הרגישות, מבחינה אנליטית ההסתברות איננה נמוכה. חשוב להדגיש לקוראי עניין מרכזי: כל אזכור לשיחה כזו הוא פרשנות והערכת מצב, לא עובדה רשמית. אם וכאשר אחד הצדדים ירצה לשדר מסר – הוא יודיע. עד אז, החידה נשארת חלק מהמשחק האסטרטגי.

מי מרוויח, מי מודאג: מפת האינטרסים המלאה

וושינגטון

טראמפ מציג “דיל היסטורי”: הפיכת אויב לשותף, הקטנת נוכחות אמריקאית בשטח, בלימת איראן – וכל זאת בלי מלחמה ובלי כיבוש.

צעד זה מעניק לו הישג חוץ־מדיני מרשים לקהל הפנימי: “אני מסיים מלחמות, מחזיר חיילים, ומייצר בריתות מפתיעות”.

דמשק החדשה

אל־שרעא מקבל לגיטימציה בינלאומית מיידית: ביקור בבית הלבן, הסרת סנקציות, פתיחת דלת להשקעות.

הוא מצטייר כמי שהצליח במקום שאסד נכשל – לא בכוח העמידה, אלא ביכולת לדבר עם וושינגטון.

ירושלים

ישראל ניצבת בפני פרדוקס: מצד אחד, הזדמנות – אם סוריה באמת מתרחקת מאיראן, מקבלת כללי משחק חדשים בגבול, ומייצרת מנגנוני תיאום עם ארה״ב. מצד שני, סיכון – עיגון משטר שמקורו במיליציה איסלאמיסטית לשעבר, עם יכולת עתידית להתהפך שוב, והצבתו כבן חסות אמריקאי בסמוך לגבול הישראלי.



מוסקבה וטהראן

רוסיה רואה בחשש גלוי את “חטיפת” סוריה מחיקה: השקעה צבאית אדירה, בסיסים, השפעה – עכשיו בסכנת דה־לגיטימציה הדרגתית.

איראן ניצבת מול איום אסטרטגי: אם דמשק תסגור את השער היבשתי ללבנון, פרויקט ההתבססות האיראני בצפון יקרוס.

אירופה

מדינות אירופה, שספגו גלי פליטים ומתקפות טרור, יעקבו: אם העסקה תספק יציבות, הן ישתפו פעולה; אם אל־שרעא ימשיך להפר זכויות אדם – הן עלולות להקשות על הסרת הסנקציות ולהעמיד את טראמפ במבוכה.

קו השבר המוסרי: בין פרגמטיזם לשכחת הקורבנות

ארגוני זכויות אדם מזכירים: אדם שהיה עד לאחרונה ברשימות הטרור, שפעל במסגרת ארגון חמוש, הופך בן רגע לאורח כבוד. השאלות:

מה דינן של עשרות אלפי משפחות שנרמסו בשנות המלחמה?

האם שיקום סוריה יותנה באמת בחקירת פשעי מלחמה, שחרור אסירים, הפסקת עינויים והבטחת מיעוטים – או שהכל ייקבר מתחת למסלול ההמראות החדש של מטוסי הדיפלומטיה?

כאן מתנהל המתח הקלאסי בין ראיית עולם מוסרית לבין ריאל־פוליטיק קרה: טראמפ בוחר בבירור בצד השני – “עסקה משתלמת עכשיו, ונראה מה יהיה אחר כך”.

מה הלאה: שלושה תרחישים מרכזיים

תרחיש הייצוב סוריה עומדת בתנאים: מרסנת מיליציות, קוטעת את ציר איראן, נלחמת בדאעש, משתפת פעולה עם ארה״ב.

הסנקציות מומרות בתוכנית שיקום בינלאומית; ישראל נהנית מגבול צפוני יציב יותר. תרחיש ההונאה אל־שרעא נהנה מלגיטימציה, כסף ופתיחת שערים – ובשטח ממשיך להעלים עין מחמאס, חיזבאללה וגורמים קיצוניים.

במקרה כזה, ישראל וארה״ב יגלו מאוחר מדי שהימרו על סוס בעייתי; החזרה לסנקציות תהיה מורכבת. תרחיש הכאוס מאבקי כוח פנימיים בסוריה, חוסר שליטה של אל־שרעא בשטח, חזרת מיליציות.

עסקת טראמפ מתפוצצת, וושינגטון נראית כמי שהכשירה מוקדם מדי משטר שברירי.

בכל שלושת התרחישים – ישראל נמצאת בקדמת הבמה, גם אם שמה כמעט לא נאמר בהודעות הרשמיות. זו הסיבה שהשאלה על שיחת הטלפון לנתניהו איננה שאלה רכילותית אלא מדד קריטי: האם ישראל הייתה שותפה מלאה לתכנון, או קיבלה “עדכון מנומס” על מהלך שכבר נסגר.

סיכום: רגע מכונן – ודווקא הערפל הוא הסיפור

האירוע בבית הלבן איננו עוד פוטו־אופ. זהו צומת היסטורי:

ארה״ב בוחרת לשכתב את מעמד סוריה; נשיא בעל עבר קיצוני זוכה להזדמנות שנייה; והמערך האסטרטגי במזרח התיכון מתחיל לזוז.

השתיקה סביב פרטי השיחה, והיעדר שקיפות ביחס למגעים עם ירושלים, אינם מקריים. הם חלק ממשחק כוח גדול שבו ההודעות הרשמיות מספרות רק חצי סיפור – ואת החצי השני נאלצים לנתח קוראי עניין מרכזי יחד עם קהילת המודיעין והפרשנים.

האם השיחה לנתניהו בוצעה? התשובה, נכון לעכשיו, קבורה בין כבלי הטלפון המחותכים של הדיפלומטיה החשאית. מה שבטוח: מי שירים את השפופרת האסטרטגית מאוחר מדי – עלול לגלות שהמפה מסביבו כבר צוירה מחדש.

