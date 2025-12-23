הבדיחה על חשבון מכבי חיפה ובית״ר מאיימת לכבוש את הפסגה

מכבי חיפה חזרה לסורה. אחרי שלושה נצחונות רצופים שוב הפסד במשחק רע עד מביך לאכזבת הקהל, שרצה, קיווה חזר בהמוניו וחזר הבית שבור עד מדוכא.

זה נגמר בעוד הפסד בית מטופש מגול ברגע האחרון הפעם 2:1 לבית״ר ירושלים. בן שימול שהגיע לירושלים ממכבי חיפה התכבד בשער הניצחון אחרי שאצילי הבקיע ראשון וגורה הישווה זמנית. כל השערים הובקעו אחרי ההפסקה.

בית״ר היא קבוצת הצמרת היחידה שניצחה בעוד שבאר שבע הובסה 3:1 לטבריה ומכבי תל אביב הסתפקה בתיקו 1:1 מול נתניה. הפער בין באר שבע לבית״ר עומד עכשיו על שתי נקודות בלבד.

״עניין מרכזי״