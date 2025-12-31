המאזן העלוב של מכבי ת״א: ניצחון בודד בשבעת משחקי הליגה האחרונים

אחרי שטבריה היממה את הפועל באר שבע היא המשיכה בתנופה וסיימה בתיקו 1:1 מול מכבי תל אביב.

המאזן של האלופה בליגה מסתכם בניצחון בודד בשבעת משחקי הליגה האחרונים.

שגיב יחזקאל העלה את מכבי ליתרון מוקדם אבל מאז הצהובים שוב כשלו, ספגו שיוויון מגוטליב במחצית השנייה ועכשיו מכבי כבר מרוחקת 5 נקודות מבאר שבע, מובילת הטבלה ו-3 נקודות מבית״ר השניה בדירוג.

בינואר הכוונה להתחזק. כסף יש אבל רשה מאוד להשיג שחקנים טובים שיסכימו לשחק בארץ בשל נסיבות ברורות. גם מכבי חיפה נתקלת בבעיות דומות ובעצם כל קבוצה המבקשת להתחזק. כרגע ההיענות הסבירה היא בעיקר משחקני דרג שלישי ומטה מאפריקה וגם זה בקושי. זו הסיבה שהליגה הישראלית עלובה במיוחד ביכולותיה וכל ישראלי שרק יכול בורח מכאן כל עוד נפשו בו.

תוצאות נוספות במחזור ה-16:

ריינה גברה 1:3 על קריית שמונה,

סכנין ניצחה בחוץ את הפועל חיפה 0:2.

״עניין מרכזי״

גרפיקה: ״עניין מרכזי״ / ב״מ