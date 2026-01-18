מכבי תל אביב התרסקה בסמי עופר

מכבי חיפה רמסה 1:4 את מכבי תל אביב — התבוסה שמרעידה את הצהובים ומחזירה את הירוקים למאבק

מכבי חיפה הגיעה לסמי עופר כשהיא נראית בינונית ברמתה בתקופה האחרונה, אך אין ספק שבכר ייצב אותה. עכשיו הכל התפוצץ בהצגת תכלית נהדרת שהסתיימה עם 1:4 מוחץ על מכבי תל אביב.

הצהובים, שפנטזו על התקרבות לבאר שבע בצמרת התפרקו תחת לחץ, פציעות וטעויות מוזרות — וחיפשו בעיקר את השריקה האחרונה.

זה לא היה משחק רגיל — זאת הייתה שבירה מנטלית ותחרותית של צהוב מול ירוק, והערב הזה יילך איתם הלאה. המשחק — מחצית אחת מנומנמת, מחצית שנייה של טבח ספורטיבי

עד סיום המחצית הראשונה לא נרשמה דרמה מיוחדת — שתי הקבוצות נראו מהוססות, מעט סגורות, מחפשות את ה-“לא להפסיד” יותר מאשר “לנצח” אם כי מכבי חיפה היתה עדיפה והגיעה ללא מעט מצבי הבקעה מול מליקה.

ואז הגיעה תוספת הזמן:

45+3׳ — 0:1 לחיפה

צירוף התקפי דרך האגף הימני מסתיים בראש של נבות רטנר, הכדור חוזר פנימה ומיכאל אוחנה משלים מקרוב את השער הראשון. היתרון המוקדם משנה אווירה — הירוקים מרגישים שהם יכולים, והצהובים נראים נשאבים פנימה למתח.

תחילת המחצית השנייה — הצהובים חוזרים ומאמינים

52׳ — 1:1

מהלך התקפי של מכבי תל אביב מגיע מצד שמאל — בעיטה של אנדרדה נהדפת, הכדור חוזר לשגיב יחזקאל שמיישר חזק פנימה. שער חשוב שמחלץ אופק מנטלי, והקהל הצהוב מתעורר.

אבל פה נגמר הסיפור של תל אביב ופה התחילה החוויה החיפאית:

הריסוק הירוק בדקות 79–88

שלוש הדקות האלה הפכו את המשחק מהתמודדות שקולה — לחיסול של ממש:

79׳ — 1:2 חיפה

גיא מלמד מקבל עומק וחותך את הגנת תל אביב. בעיטה חדה לפינה וקהל ירוק באוויר.

83׳ — 1:3 חיפה

סאגת ההגנה הצהובה הופכת כבר לתיקון של ימי צילום: הפעם זה קנג’י גורה שמסיים מהלך קבוצתי ומרחיב את הפער לשלוש.

88׳ — 1:4 חיפה

הסיפור המרגש של הערב: ניב גבאי בהופעת בכורה מכניס את הרביעי — וכאן כבר נוצרה תחושת “תפסיקו, כבר לא כוחות”.

השלכות מקצועיות — מכבי ת״א נשחקה, חיפה מצאה עומק

מה שנראה על הדשא לא היה רק עניין של כדורגל:

מכבי תל אביב:

שני שחקנים נפצעו והוחלפו כבר במחצית הראשונה: דוידה ו-אסנטה

ההתקפה הצליחה לייצר רק גלים בודדים

ההגנה קרסה באחריות

מכבי חיפה:

נתנה משחק אינטנסיבי, מהיר, ומדויק

מיצבה מחדש את חוליית הכנף

הציגה יכולת מנטלית גבוהה בסיום

והדבר הכי חשוב: יש להם סגל עם “במה” לשחקנים חדשים

תגובות — שתיקה צהובה לעומת סיפוק ירוק

לפי הדיווחים:

במכבי תל אביב — פחות דיבורים, יותר מבטים של “איך מאבדים משחק כזה בידיים”.

במכבי חיפה — חיוכים, סיפוק, וביטחון שאחרי תקופה תנודתית ה-4:1 הזה משנה מומנטום.

מכבי תל אביב לעומת זאת — לא רק איבדה את המשחק, היא איבדה הילת שליטה מול היריבה הגדולה שלה.

והדרבי? עוד רגע מגיע

עכשיו, וזה כבר פיקנטי:

👉 המשחק הבא של מכבי תל אביב הוא הדרבי מול הפועל, ובמצב של פציעות, שחיקה ותבוסה — הדרבי פתאום מקבל עומס מנטלי של אירוע עונה.

מורשת המשחק

יש ערב שזוכרים בגלל שערים

יש ערב שזוכרים בגלל לחץ

ויש ערב שזוכרים בגלל מה שזה עשה לראש

ה-4:1 הזה יישב בראש של שתי הקבוצות עוד זמן:

🟢 חיפה: “אנחנו חזרנו”

🟡 תל אביב: “אנחנו בסכנה”

״עניין מרכזי״ — חדשות וסקופים מאז 1999

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שלא תמצאו במקום אחר. מומלץ!