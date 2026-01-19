המכונית הבאה שלך מפסיקה להיות כלי להגעה ליעד והופכת למועדון בילויים נייד

עולם הרכב משתנה מול העיניים: CES 2026 חשף את מה שעלול להפוך את המכונית למחשב על גלגלים — וישראל כבר מריחה את הכסף

תערוכת CES 2026 שהסתיימה בווגאס משכה אליה הפעם לא רק חובבי גאדג’טים – אלא משלחות ממשלתיות, ענקיות טכנולוגיה, חברות ביטוח, בנקים, משקיעים, אנליסטים צבאיים וראשי ערים. הסיבה: הרכב חדל להיות “רכב”. הוא הפך לתשתית אסטרטגית.

המהלך שנחשב לפיצוץ הגדול של התערוכה

Qualcomm הציגה את Snapdragon Ride Flex, שבפעם הראשונה מאחדת באותו מעבד:

ADAS

בקרה אוטונומית

תקשורת רכב-ל-רכב ורכב-ל-ענן

ניהול סנסורים

אינפוטיינמנט

כל שירותי הנהג

התוצאה: חיסכון בעלויות ייצור, אמינות גבוהה יותר, ופתיחת השוק לשחקנים שלא צריכים לבנות הכל מאפס.

בענף כבר מגדירים זאת: “ה-iPhone moment של הרכב”.

הרובוטקסי חוזר – והפעם בלי התנצלות

Waymo חשפה את Ojay, פלטפורמה ייעודית לרובוטקסי עירוניים שנועדה להחליף נהגים עוד לפני סוף העשור. כבר מדברים על שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות בארה”ב וסינגפור.

הבית נכנס לרכב והרכב נכנס לבית

BMW ו-Amazon הכריזו על אינטגרציית Alexa רציפה, כולל:

ניהול בית חכם מההגה

סנכרון קול בין הרכב לסלון

שליטה במכשירים

המשך שיחה מאובטחת בין סביבות

מומחים מזהירים: זהו נתיב ל”קשר רגשי אלגוריתמי” שעשוי להחליף את הקשר לסמלים המוטוריים הישנים.

מנוע הכסף: הסוללות

חברת Donut Labs חשפה דגם solid-state עם 100,000 מחזורי טעינה, טווח משופר, זמן טעינה קצר ועמידות בטמפרטורות קצה. היצרנים הבינו: זה סוף עידן החרדה מהטווח.

יושבי הפאנלים העריכו כי הדלק הבא של העולם הוא ליתיום, ניקל ונתונים.

הסינים צוחקים בשקט – האירופים מזיעים

חמישה יצרנים סינים הציגו דגמים חדשים במחירים שבאירופה לא מסוגלים לייצר. הסינים הביאו:

טווח

מחיר

זמן טעינה

תוכנה

אירופה הביאה:

רגולציה

לא במקרה מנכ”ל Stellantis הזהיר כי “אנו קרובים לאירוע דם קר” בין בריסל לבייג’ינג.

מי שהפתיע: יפן

החזרה של טויוטה לתחום ה-hydrogen mobility הדליקה מחדש את המאבק בין חשמל למימן. בגרמניה, צרפת וישראל יש כבר לוביסטים שמנסים להחזיר את המימן למפה הלאומית.

והשוק הישראלי? לא פרטים — מספרים

ישראל מזנקת ל”שכבה השנייה” של שרשרת הרכב:

ראייה ממוחשבת

סנסורים

סייבר

ניהול אנרגיה

OTA

ביטוח מבוסס דאטה

שמונה השקעות זרות הוכרזו כבר במהלך התערוכה, ויצרניות הזכירו במפורש את:

Mobileye, Arbe, Innoviz, Autotalks, Upstream, City Transformer, StoreDot, Ree Automotive

אחת החברות אמריקאיות הגדירה זאת:

“ישראל לא מייצרת מכוניות – היא מייצרת את המוח של המכונית.”

שורה תחתונה כלכלית עולמית

השאלה שנשאלה בפאנלים לא הייתה “מי ינצח את הקרב?”

אלא:

“מי ינהל את רשת הרכב העולמית — סין, ארה״ב או נאסד״ק כולו?”

אם זה נשמע כמו רשת חברתית — זה לא במקרה. המודלים העסקיים החדשים הם:

נתוני נהיגה

פרסום בתוך רכב

ביטוח דינמי

תחזוקה פרדיקטיבית

תשלומים מובנים

מנוי לחומרה

מנוי לתוכנה

מנוי לסוללה

עולם שבו BMW מוכרת “תכונה” ב-9.99 דולר לחודש כבר לא מדע בדיוני.

לישראל יש חלון הזדמנויות של 3–5 שנים

בזמן שהאירופים עוסקים במחסים והסינים בייצור, לישראל נפתח נתיב:

להיות ה-“Tier-0” של התוכנה

לקבל השקעות מהיצרנים

לקבל מלאכות מהפנטגון ונאט”ו (רכב = לוגיסטיקה = צבא)

להגדיל את הענף פי 3 בלי לבנות אפילו מפעל דפנות אחד

ואם כבר מדברים “עניין מרכזי” — הכסף הגדול עוד לא התחיל לזוז

האנליסטים מעריכים כי מנועי הצמיחה הבאים יגיעו מ:

רכב צבאי אוטונומי תשתיות טעינה ארציות מנועי מימן ביטוח בזמן אמת פינוי תחבורה עירונית

ישראל יכולה להיות שחקן בכל חמשת הצירים.

סיכום קצר וחד

הרכב אינו עוד מוצר — הוא תשתית אסטרטגית למדינות.

מי שישלוט במערכת ההפעלה של הרכב — ישלוט בניידות, במסחר, באנרגיה ובריבונות.

ישראל, בשקט, כבר בפנים.

