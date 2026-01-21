 דילוג לתוכן
יום רביעי, 21 בינואר 2026
העקשנות החיובית של מירי רגב מקרבת את כולנו להפחתת הלחץ בכבישים – תבורכי

הניה זסלבסקי 21 בינואר 2026

שרת התחבורה מירי רגב הגישה לוועדת הכלכלה את הצעת החוק שתאפשר לראשונה את פעילותן של פלטפורמות שיתוף נסיעות בישראל – כולל אובר, ליפט וחברות מקומיות. החוק נועד להסדיר את פעילות הנהגים, ליצור מסלולי רישוי ייעודיים ולהטיל פיקוח ממשלתי על הבטיחות והתעריפים, תוך הגנה חלקית על נהגי המוניות הוותיקים.

במשרד התחבורה מעריכים כי החוק עשוי להוזיל את מחירי הנסיעות העירוניות והבינעירוניות בעד כ־15% ולהגדיל את היצע הנהגים במרכז ובפריפריה. איגודי המוניות כבר הודיעו על התנגדות וטענו לפגיעה בפרנסתם וליצירת “כאוס תחבורתי”.

החוק צפוי להעלות לדיון ראשון במהלך חודש פברואר ומוגדר כ”רפורמה הגדולה ביותר בענף המוניות מאז שנות ה־90”.

״עניין מרכזי״

