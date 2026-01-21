העקשנות החיובית של מירי רגב מקרבת את כולנו להפחתת הלחץ בכבישים – תבורכי

שרת התחבורה מירי רגב הגישה לוועדת הכלכלה את הצעת החוק שתאפשר לראשונה את פעילותן של פלטפורמות שיתוף נסיעות בישראל – כולל אובר, ליפט וחברות מקומיות. החוק נועד להסדיר את פעילות הנהגים, ליצור מסלולי רישוי ייעודיים ולהטיל פיקוח ממשלתי על הבטיחות והתעריפים, תוך הגנה חלקית על נהגי המוניות הוותיקים.

במשרד התחבורה מעריכים כי החוק עשוי להוזיל את מחירי הנסיעות העירוניות והבינעירוניות בעד כ־15% ולהגדיל את היצע הנהגים במרכז ובפריפריה. איגודי המוניות כבר הודיעו על התנגדות וטענו לפגיעה בפרנסתם וליצירת “כאוס תחבורתי”.

החוק צפוי להעלות לדיון ראשון במהלך חודש פברואר ומוגדר כ”רפורמה הגדולה ביותר בענף המוניות מאז שנות ה־90”.

״עניין מרכזי״