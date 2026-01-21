טראמפ הבהיר לבכירי הכלכלה העולמית: נגמרו הימים שבהם האמריקאים הם הפראיירים של העולם

טראמפ בדאבוס: נאום שמטלטל את הסדר הכלכלי הישן ומכריז על עידן של כוח, אינטרסים ולא מעט איומים

דבריו של דונלד טראמפ בוועידת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס לא היו עוד נאום שגרתי של מנהיג מול אליטות כלכליות. הם היו הצהרת כוונות חדה, לעיתים בוטה, שמבהירה: ארצות הברית חוזרת למרכז הבמה העולמית – בתנאים שלה, בקצב שלה, ובלי התנצלות.

עבור קהל המנהלים, הבנקאים, ראשי המדינות ואנשי האקדמיה שהתכנסו לוועידה הכלכלית הנחשבת בעולם המתקיימת ב־דאבוס שבשוויץ המסר היה ברור: מי שחיפש פיוס, ריכוך או שפה גלובליסטית – קיבל טראמפ חד, תחרותי, ואסטרטגי עד העצם.

מה אמר טראמפ – בשורה אחת

אמריקה לא תחזור להיות “עוד שחקן אחראי במערכת רב־לאומית”, אלא הכוח שמכתיב את כללי המשחק – כלכלית, ביטחונית וטכנולוגית.

הכלכלה: סוף עידן הגלובליזם הרך

טראמפ תקף במישרין את תפיסת “העולם השטוח” שאפיינה את דאבוס בעשורים האחרונים. לדבריו, הסחר החופשי הפך בפועל למנגנון שבו:

ארצות הברית משלמת,

אחרים מרוויחים,

והעובד האמריקני נשחק.

הוא חזר והדגיש:

העדפת ייצור מקומי,

מיסוי חברות שמוציאו קווי ייצור מחוץ לארה״ב,

ושימוש בכוח הכלכלי האמריקני ככלי מדיני לגיטימי.

המסר לדאבוס היה צורב: מי שרוצה גישה לשוק האמריקני – ישלם מחיר פוליטי וכלכלי.

סין, אירופה והעולם הרב־קוטבי

בלי לנקוב בכל פעם בשמות, טראמפ סימן שלושה יעדים ברורים:

סין – כיריבה אסטרטגית ארוכת טווח, לא רק כלכלית אלא גם טכנולוגית וצבאית.

אירופה – כשותפה שנהנתה שנים מהמטרייה האמריקנית מבלי לשלם את חלקה.

העולם הרב־קוטבי – כעובדה קיימת, אך כזו שארה״ב מתכוונת לשלוט בה ולא להיגרר אחריה.

בין השורות, ניתן היה לשמוע אזהרה:

העידן שבו אמריקה “הובילה מתוך ערכים” הסתיים; כעת היא מובילה מתוך אינטרס.

ביטחון ואנרגיה: הכל מתחבר

טראמפ קישר בין ביטחון עולמי, אנרגיה וכלכלה – חיבור שהאליטות של דאבוס נוטות להפריד ביניהם. הוא הבהיר כי:

עצמאות אנרגטית היא תנאי לעצמאות מדינית,

שליטה בנתיבי סחר ואנרגיה היא שליטה פוליטית,

והסדרים ביטחוניים (כמו נאט״ו) אינם מועדון ערכים אלא חוזה עם תג מחיר.

זהו אותו קו מחשבה שמסביר גם מהלכים אמריקניים בזירות רחוקות – מהארקטי ועד המזרח התיכון.

התגובות באולם: הלם, דאגה – וגם הערכה שקטה

בדאבוס לא הריעו. גם לא מחאו כפיים בהתלהבות.

אבל כן הקשיבו.

מנהיגים אירופים נראו מודאגים.

אנשי עסקים ניסו להבין איך “מתאימים אסטרטגיה” לעידן החדש.

ובשיחות המסדרון כבר דיברו על כך שטראמפ אולי לא מנומס – אבל הוא עקבי, צפוי במטרותיו, ומסוכן למי שמתעלם ממנו.

המשמעות הרחבה: דאבוס מאבדת שליטה

ועידת דאבוס נולדה כסמל של סדר עולמי מתואם, רב־צדדי, כזה שמבוסס על שיח, רגולציה והסכמות רחבות. טראמפ הגיע אליה כדי לומר, במילים פשוטות:

הסדר הזה נגמר.

במקומו נולד עולם:

יותר כוח,

פחות נימוסים,

הרבה פחות סבלנות למי שלא עומד בקצב.

ואיפה ישראל בסיפור?

לישראל, נאום כזה הוא תמרור אזהרה והזדמנות גם יחד:

אזהרה – כי מי שלא מבין את כללי המשחק החדשים עלול להידחק לשוליים.

הזדמנות – כי בעידן של אינטרסים קרים, מדינות עם ערך ביטחוני, טכנולוגי ומודיעיני גבוה זוכות ליחס מועדף.

השורה התחתונה

נאום טראמפ בדאבוס לא נועד למצוא חן.

הוא נועד לשבור מוסכמות.

מי שראה בו פרובוקציה – החמיץ את העיקר.

מי שהקשיב היטב – הבין שזו לא רטוריקה, אלא מפת דרכים.

דאבוס 2026 תיזכר לא כוועידה של פתרונות, אלא כרגע שבו הובהר סופית:

העולם נכנס לעידן של מאבקי כוח גלויים – וטראמפ מתכוון להוביל אותו.

