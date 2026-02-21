עד כמה שימוש ממושך באוזניות מסכן את בריאותך?

האוזניות באוזן – והכימיה בגוף? מחקר אירופי חדש מעלה סימני שאלה על חשיפה יומיומית לאוזניות של כל חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם.

אביזר קטן שנמצא כמעט בכל בית, תיק או כיס – אוזניות – הפך בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מהחיים המודרניים. עבודה, אימונים, נסיעות, שיחות, מוזיקה ופודקאסטים: שעות של מגע רציף עם הגוף. כעת מחקר אירופי חדש מטיל צל על ההרגל הזה ומעלה שאלות בריאותיות ארוכות טווח.

במסגרת פרויקט ToxFree LIFE for All נבדקו 81 זוגות אוזניות שנמכרו באירופה ובאתרי מסחר בינלאומיים. החוקרים בחנו גם אוזניות כפתור קטנות הנכנסות לתוך האוזן וגם אוזניות קשת גדולות. התוצאה הייתה אחידה ומטרידה: בכל הדגמים נמצאו חומרים כימיים תעשייתיים הידועים כמפריעים לפעילות ההורמונלית של הגוף.

בבדיקות נמצאו בעיקר ביספנול A (BPA) וביספנול S (BPS) – חומרים המוכרים כמחקים פעילות של הורמון האסטרוגן. מחקרים קודמים קישרו חשיפה ממושכת אליהם להתבגרות מוקדמת אצל בנות, לפגיעה בהתפתחות מערכת הרבייה ואף לעלייה בסיכון למחלות מסוימות לאורך שנים.

הממצאים הכמותיים מדאיגים: ביספנול A הופיע בכ־98% מהדגמים שנבדקו, וביספנול S ביותר משלושה רבעים מהם. בחלק מהמוצרים נמצאו ריכוזים הגבוהים מההמלצות של סוכנות הכימיקלים האירופית. לצד הביספנולים נמצאו גם פתלטים – חומרים שנקשרו לפגיעה בפוריות – ופראפינים כלוריים, שנקשרו לפגיעה אפשרית בכבד ובכליות. אמנם הכמויות אינן גבוהות בכל מוצר בנפרד, אך החוקרים מזהירים מפני אפקט מצטבר של חשיפה ממספר מקורות במקביל.

איך החומרים הללו מגיעים לגוף? הבעיה אינה רק עצם קיומם אלא אופן החשיפה. אוזניות נמצאות במגע ישיר עם העור שעות ארוכות. חום וזיעה מאיצים מעבר חומרים מהפלסטיק לעור ומשם ספיגה לגוף. בזמן פעילות גופנית, כשהטמפרטורה עולה והזיעה מתגברת, תיתכן האצה נוספת בתהליך. דווקא אוזניות ספורט קטנות, הנמצאות עמוק באוזן, עלולות להוות מקור חשיפה משמעותי יותר.

החוקרים מדגישים: אין עדות לסכנה בריאותית מיידית. שימוש רגיל אינו צפוי לגרום נזק מיידי. הדאגה היא חשיפה יומיומית, לאורך שנים, ובעיקר בקרב ילדים ובני נוער שמבלים שעות רבות עם אוזניות. כל מקור חשיפה קטן בפני עצמו – אך שילוב של מוצרי פלסטיק שונים במהלך היום יוצר “קוקטייל כימי” שעלול להשפיע לאורך זמן.

קבוצות רגישות במיוחד להשפעות הורמונליות – ילדים, מתבגרים ונשים בהריון – עשויות להיות פגיעות יותר. ודווקא באוכלוסיות הללו השימוש באוזניות אינטנסיבי במיוחד.

מה ניתן לעשות כבר עכשיו?

• להימנע משימוש ממושך ברצף ולהעניק לאוזניים הפסקות

• להעדיף דגמים עם ריפוד בד או חומרים טבעיים יחסית במקום פלסטיק קשיח חשוף

• לצמצם שימוש בזמן אימון כשאפשר

• לנקות ולהחליף גומיות בתדירות גבוהה

• להימנע מאוזניות זולות במיוחד ללא תקני איכות מוכרים

החוקרים קוראים לרגולטורים באירופה להגביל שימוש בחומרים מפרי הורמונים במוצרי צריכה. עד אז האחריות אינה רק על היצרנים אלא גם על המשתמשים להבין שהסיכון הבריאותי אינו קשור רק למה שאנחנו אוכלים או שותים – אלא גם למה שנמצא במגע יומיומי עם הגוף.

המסר אינו פאניקה, אלא מודעות. הטכנולוגיה הפכה לחלק בלתי נפרד מהחיים – אך גם להרגלים הקטנים והנוחים יש צדדים פחות מדוברים. שימוש מושכל, בחירה מודעת והפסקות יזומות עשויים לצמצם סיכונים לאורך זמן.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!