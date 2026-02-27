 דילוג לתוכן
שבת, 28 בפברואר 2026
טראמפ הודיע שהשיחות עם האיראנים יימשכו ועזב את הבית הלבן לסופ״ש בטקסס

רמי יצהר 27 בפברואר 2026

מוזר אבל מסתבר שבאירופה ובמזה״ת מפוחדים יותר ממי שאולי יחטוף אם טראמפ יפסיק להסס. בינתיים צריך להודות: לאיראנים יש בייצים ענקיות.

בייצים בגודל שבת-יענה לעולם לא תצליח להטיל כאלה מבלי שייקרע לה התחת ללא תקנה.
מה שמגיע להם – מגיע.
ביום שישי אמר טראמפ לכתבים לפני שעזב לסופשבוע בטקסס כי הוא ״לא מרוצה מהאיראנים אבל השיחות יימשכו״.

הכתבים לחצו מה קורה עם המתח העולמי הזה ותושבתו היתה שהוא ״לא רוצה מלחמה אבל לפעמים צריך להשתמש בכוח״.

מנוסח הדברים לא נהייה ברור יותר המצב אבל הדגשת העובדה שהשיחות יימשכו פלוס זה שהוא עזב את הבית הלבן לחופשת סופשבוע מעניקה כיוון מסוים לחשיבה מה גם שנושאת המטוסים פורד שכל מערכות בתי השימוש והביוש שלה קרסו עוד לא הגיעה לחופי ישראל. כאן אמורים לטפל בתקלה החמורה.

לך תעשה מלחמה כל-8,000 חיילים אמריקניים אין איפה לעשות פיפי, קארי ומקלחת כמו שצריך.

במקביל, גובר צה״ל הודיע שבינתיים אין לו מה להודיע ואם יהיה הוא יודיע. מצד שני יש פאניקה ונקיטת צעדי זהירות וכמה מדינות אירופיות קראו לאזרחיהן להמנע מביקור בישראל בימים אלה  מצד שני חברות התעופה ממשיכות לטוס כרגיל

