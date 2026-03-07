איראן הודיעה על הפסקת הירי לעבר מדינות המפרץ הערביות מעתה – המטרה היא ישראל

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הודיע בשבת כי ארצו נענתה לפניות מדינות ערב ומדינות המפרץ והחליטה להפסיק מיידית את הירי לעברן.

מדובר בהחלטה בעלת משמעות אסטאטגית רבת חשיבות. מדינות המפרץ ובראשן האמירויות, כולל אבו דאבי ודובאי, בחריין, כוויית, עומאן וסעודיה, שהיו יעד לתקיפות בתחומן מתחילת המתקפה האמריקנית ישראלית, יוצאות עתה כליל מהמערכה לרבות אזרבייג'ן ומעתה יתרכזו האיראנים בהפניית כל יכולות הטילים והכתב"מית שעוד נןתרה להם לירי מאסיבי לעבר ישראל. עד כה בשבוע הראשון למעט מקאה אחד בהית שמש כשלה לחלוטין המתקפה האיראנית ודום מתקן צבאי, ביטחוני טו חיוני לא נפגע.

בשל חלוקת הכוחות לאזורים שונים הופנו רק 40% מהטילים לעבר ישראל ונוכח הפגיעות האנושות באיראנים בהפצצות במהלך השבוע שעבר מתחילת המתקפה הורגשה בישרטל ירידה דרסטית בלחץ ובכמות הירי. עתה אפשר שיחול שינוי לרעה המצב.

עם זאת יצויין כי בשבוע החולף הושמד חיל הים האיראני כולו – הנשיא וראמפ גיבר על מחיקת 32 כלי שייט צבאיים ושיגורם למצולות – בנוסף נפגע קדות מערך השיגור האיראני אם כי הוא עדיין קיים ומסוכן.

הפסקת הירי למדינות המפרץ נובעת לא מטוב לב פתאומי שתקף את שארית הפליטה של המנהיגות הצבאית ששרדה את החיסולים, אלא מתחושת הבדידות האיומה, הטינה העזה מצד מדינות נמפרץ והחשש המעשי שחלקן יצטרפו למלחמה באופן מעשי.

בנוסף, לאיראן נותרו מעט מאוד יכולות צבאיות אמיתיות ולכן המאמץ העיקרי יהיה מול ישראל, שערוכה לכך ותגיב בהתאם.

עד כה מצליחה המתרפה האמריקנית ישראלית בטופן כמעט מושחם כשבמקביל מנצלת ישראת את הנתפתחויות לשם פלישה מיוחדשת ללבנון תוך השלטות מוחלטת על השטח עד לנהר הליטאני.

עוד נמסר כי נושאת מטוסים שלישית וקבוצת התקיפה שלה הג'ורג' וו. בוש בדרכה למזרח התיכון והנשיא טראמפ התגאה הלילה כי "שני סטים של מנהיגי איראן כבר לא איתנו ואנחנו מתקדמים לסט השלישי. אנחנו מצליחים מאוד. היו להם 32 ספינות, עכשיו כולם בתחתית האוקינוס. תחשבו על זה".

ובינתיים איש טראמפ העברת נשק נוסף בשווי 150 מיליארד דולר לישראל.

ולמרו. ההתקפלות החלקית של האיראנים והפסקת הירי לעבר נמדינות הערביות הבהיר שר נחוץ האיראני כי ארצו אינה מוכנה לנהל משא ומתן להםסקת אש ולביום המלחמה. נתניהו מרוצה מזה מאוד.

עניין מרכזי

חדשות וסקופים מאז 1999.