סרט השנה גרף 6 אוסקרים ומשקף את האכזבה העולמית משיטות הפעולה של דונאלד טראמפ

🎬 אוסקר 2026: הלילה שבו הוליווד הכריזה על עידן חדש – מהדרמה האפית שכבשה את העולם ועד הזכיות המרגשות ששינו קריירות

טקס האוסקר ה-98, שנערך הלילה בדולבי תיאטר בלוס אנג’לס בהנחיית הקומיקאי קונאן אובראיין, סיפק אחד הערבים הסוערים, המרגשים והמגוונים ביותר בתולדות הפרסים היוקרתיים של הוליווד. במרכז הבמה עמדה הפקת הענק “One Battle After Another”, שסחפה את האקדמיה וזכתה בשישה פרסים, כולל הסרט הטוב ביותר והבמאי הטוב ביותר. לצדה בלט גם הסרט “Sinners”, שקטף ארבעה פרסים משמעותיים והוכיח כי קולנוע מסחרי יכול להיות גם איכותי וגם עטור שבחים.

אבל מעבר למספרים ולפסלונים – זה היה ערב שבו סיפורים אישיים, רגעים מרגשים וניצחונות בלתי צפויים הפכו את הוליווד לזירת דרמה אנושית גדולה.

הסרט הגדול של השנה: “One Battle After Another”

הסרט האפי של הבמאי פול תומאס אנדרסון הפך לגיבור הגדול של הערב עם שישה פרסי אוסקר:

הסרט הטוב ביותר

הבמאי הטוב ביותר

תסריט מעובד

עריכה

שחקן משנה – שון פן

פרס חדש: ליהוק (Casting)

מדובר בניצחון היסטורי עבור אנדרסון, אחד הבמאים המוערכים של דורו, שזכה סוף סוף בפרס הגדול לאחר שנים של מועמדויות והחמצות.

הסרט, המבוסס על ספרו של תומס פינצ’ון, מספר סיפור רחב יריעה על אמריקה בתקופה של כאוס פוליטי וחברתי – סיפור שמבקרים רבים אמרו כי “תפס את רוח התקופה”.

מייקל בי. ג’ורדן: הזכייה ששינתה קריירה

רגע השיא של הערב הגיע כאשר מייקל בי. ג’ורדן זכה באוסקר הראשון שלו לשחקן הטוב ביותר על תפקידו בסרט “Sinners”.

ג’ורדן גילם בסרט שני אחים תאומים – תפקיד כפול שדרש ממנו לעבור בין שני עולמות נפשיים שונים. הזכייה שלו סימנה רגע היסטורי נוסף: הוא הפך לאחד השחקנים השחורים הבולטים ביותר בדורו שמגיעים לפסגת האקדמיה.

בנאום הזכייה אמר:

“אני עומד כאן בזכות אנשים שהאמינו בי כשהייתי ילד. זה בשביל כל מי שממשיך לחלום גם כשהעולם אומר לו להפסיק.”

פרס השחקנית הטובה ביותר: ג’סי באקלי שוברת תקרת זכוכית

הפתעה גדולה נרשמה בקטגוריית השחקנית הראשית כאשר ג’סי באקלי זכתה בפרס על תפקידה בדרמה ההיסטורית “Hamnet”.

באקלי הפכה בכך לשחקנית האירית הראשונה שזוכה באוסקר בקטגוריה זו – הישג שהתקבל בהתלהבות גדולה באירלנד ובעולם הקולנוע האירופי.

רגע מרגש במיוחד: איימי מדיגן זוכה אחרי 40 שנה

אחד הסיפורים המרגשים של הערב היה של השחקנית הוותיקה איימי מדיגן, שזכתה באוסקר לשחקנית המשנה על תפקידה בסרט האימה “Weapons” – יותר מארבעים שנה לאחר מועמדותה הראשונה.

היא עלתה לבמה נרגשת ואמרה:

“לפעמים הקריירה שלך לוקחת אותך למסע ארוך מאוד. אבל אם אתה אוהב את מה שאתה עושה – יום אחד זה מגיע.”

פרס בינלאומי והפתעות נוספות

בקטגוריות האחרות נרשמו כמה הישגים מעניינים במיוחד:

הסרט הבינלאומי הטוב ביותר

“Sentimental Value” מנורבגיה – הזכייה הראשונה של המדינה בקטגוריה.

סרט האנימציה הטוב ביותר

“KPop Demon Hunters” – שהביא גם את פרס השיר המקורי עם הלהיט “Golden”.

אפקטים מיוחדים

“Avatar: Fire and Ash”

סאונד

“F1”

עיצוב, תלבושות ואיפור

הסרט “Frankenstein” שקטף שלושה פרסים טכניים.

רגעים פוליטיים על הבמה

כמעט כמו בכל טקס גדול בשנים האחרונות, גם הפעם הוליווד לא נשארה רק בתחום הבידור.

שון פן, שזכה בפרס שחקן המשנה, כלל לא הגיע לטקס משום שהיה באוקראינה במסגרת פעילות הומניטרית – צעד שעורר תגובות רבות בתקשורת האמריקנית.

גם מספר זוכים אחרים התייחסו בנאומיהם למצב העולם ולתפקידו של הקולנוע בתקופה של משברים פוליטיים.

טקס האוסקר משתנה

טקס 2026 סימן גם שינוי משמעותי עבור האקדמיה.

לראשונה חולק פרס “הליהוק הטוב ביותר” – הכרה רשמית בתפקידם של מנהלי הליהוק בתהליך היצירה הקולנועית.

הוספת הקטגוריה הזו נחשבת לצעד חשוב בתעשייה, משום שהיא מכירה באחד המרכיבים הקריטיים בהצלחת סרטים.

התמונה הגדולה: הוליווד בעידן חדש

אוסקר 2026 הוכיח כי הוליווד נמצאת בתקופה של שינוי.

סרטים אפיים עם עומק פוליטי

כוכבים חדשים שמגיעים לפסגה

הצלחות בינלאומיות ואנימציה שמגיעה למרכז הבמה

כל אלה מציירים תעשייה שנעה בין מסורת לבין חידוש מתמיד.

ובעיקר – לילה אחד שבו הקולנוע שוב הזכיר לעולם למה הוא עדיין אחד הכוחות התרבותיים הגדולים ביותר.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!