תמ״א 38/1 לעומת 38/2: חיזוק מבנים מול פינוי‑בינוי בעיני המהנדס האזרחי

תמ״א 38 הפכה בעשורים האחרונים לכלי מרכזי בהתחדשות עירונית בישראל. שתי החלופות העיקריות במסגרת התוכנית – תמ״א 38/1 (חיזוק ותוספת) ותמ״א 38/2 (פינוי‑בינוי) – מציעות מענה שונה לחלוטין לאותו צורך בסיסי: חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה ושיפור איכות המגורים. מנקודת מבט הנדסית ועירונית, ההבדלים בין המסלולים מהותיים ומשפיעים על כל שלבי התכנון והביצוע.

הבסיס ההנדסי: חיזוק שלד קיים לעומת תכנון מחדש

בתמ״א 38/1 נשמר השלד הקיים, והמהנדס נדרש לבחון את יכולת הנשיאה של המבנה הישן, לזהות ליקויים, ולהוסיף אלמנטים מחזקים כגון קירות גזירה, מסגרות פלדה או עיבוי יסודות. המשמעות היא עבודה בתוך מגבלות קיימות: גיאומטריה לא אידיאלית, חומרים ישנים ותיעוד חלקי של התוכניות המקוריות. לעומת זאת, בתמ״א 38/2 מפנים את הבניין, הורסים אותו ובונים מבנה חדש לחלוטין בהתאם לתקנים העדכניים, כולל תכן סיסמי מלא ותכנון אינטגרטיבי של שלד, מעטפת ותשתיות.

שיקולי תכנון, בטיחות ותפקוד מבני

במסלול 38/1, המטרה המרכזית היא שיפור עמידות המבנה במסגרת אילוצים קיימים. לעיתים נוצרות קומבינציות מורכבות של חיזוקים נקודתיים, תוספות קומות ושינויים בחזית, שעלולות להקשות על התנהגות המבנה ברעידה חזקה. נדרש תכנון זהיר כדי למנוע יצירת "מבנה לא סדיר" מבחינת חלוקת המסות והקשיחות. לעומת זאת, ב‑38/2 ניתן לתכנן מראש מבנה סימטרי יחסית, עם גרעיני קשיחות ברורים, חלוקת משקל מאוזנת ופתרונות בטיחות מודרניים כגון ממ"דים, מערכות ספרינקלרים ומדרגות אש מתקדמות.

מערכת התשתיות מושפעת גם היא מהבחירה. בבניין מחוזק, חלק גדול מהתשתיות נותר ישן או משולב בחדש, בעוד שבבנייה מחדש ניתן לתכנן מערכות חשמל, מים, ניקוז ותקשורת באופן יעיל, חסכוני וקל יותר לתחזוקה עתידית.

היבטים כלכליים ותכנוניים: ניצול קרקע ומערך זכויות

מבחינה כלכלית, תמ״א 38/1 מתאימה בדרך כלל למגרשים שבהם פוטנציאל הזכויות מוגבל או כאשר אין היתכנות להקמת פרויקט גדול. עלויות הביצוע נמוכות יחסית, אך גם התמורה היזמית מצומצמת יותר. במסלול 38/2, לעומת זאת, מנצלים לרוב זכויות בנייה נרחבות יותר, יוצרים מתחם חדש עם מספר רב יותר של יחידות דיור, ולעיתים גם מוסיפים שטחי ציבור ומסחר כחלק מההסדר התכנוני.

הבחירה בין המסלולים מושפעת גם ממדיניות הרשות המקומית, צפיפות קיימת בשכונה, זמינות תשתיות עירוניות ויעדי התכנון ארוכי הטווח. בעבור סטודנטים ובוגרים של למודי הנדסת בניין ב- SCE, ההבנה של יחסי הגומלין בין שיקולים הנדסיים, כלכליים ותכנוניים היא בסיסית להשתלבות מקצועית בתחום ההתחדשות העירונית.

חוויית הדיירים ותפעול האתר מנקודת מבט הנדסית

ב‑38/1 הדיירים נשארים לרוב בבניין בזמן העבודות, דבר שיוצר אילוצים הנדסיים ותפעוליים: נדרש תכנון שלבי ביצוע מדורג, שמירה על יציבות המבנה בכל שלב, ומיגון בטיחותי מוגבר. עבודות חיזוק במבנה מאוכלס מחייבות תיאום הדוק בין מהנדסים, קבלנים ומפקחים כדי לצמצם סיכונים ולמנוע פגיעה בתפקוד היומיומי של הדיירים.

ב‑38/2 האתר מפונה לחלוטין, והמהנדס יכול לתכנן ולבצע ללא מגבלות תפעוליות של מגורים פעילים. עם זאת, נדרשת התמודדות עם תקופת ביניים ארוכה שבה הדיירים זקוקים לדיור חלופי, וכן עם לוחות זמנים קשיחים ורגישות גבוהה לעיכובים. מהנדס הפרויקט נדרש לתאם בין שלבי הריסה, עבודות עפר, יסודות ושלד, תוך שמירה על בטיחות האתר והסביבה העירונית.

הכשרת מהנדסים והתמודדות עם אתגרי השטח

שני המסלולים בתמ״א 38 מדגישים את הצורך במהנדסים אזרחיים בעלי הכשרה מעמיקה בתכן סיסמי, חיזוק מבנים קיימים וניהול פרויקטים מורכבים. תוכניות לימוד עדכניות במוסדות כמו מכללה להנדסה שמות דגש על שילוב ידע תאורטי עם יכולת ניתוח מקרים מהשטח, הבנה של תקינה ישראלית ובינלאומית, ושליטה בכלים מתקדמים לסימולציה וחישוב.

בפועל, מהנדס העוסק בתמ״א 38/1 צריך שליטה גבוהה באבחון התנהגות מבנים קיימים, קריאת תיעוד היסטורי והתאמת פתרונות חיזוק יצירתיים. בעבודה על פרויקטי 38/2, האתגר עובר לתכנון מתחמי מגורים מורכבים, אינטגרציה בין מערכות רבות ותיאום עם מתכנני ערים, אדריכלים ויועצים נוספים, תוך שמירה על יעילות כלכלית ואיכות ביצוע גבוהה.