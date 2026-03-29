צה״ל טוען להעמקת הפגיעה בתעשיות הצבאיות של איראן

לפני שאתם קוראים את ההודעה הזו חשוב לזכור: יכולת ההתאוששות האיראנית עולה עשרות מונים על הזמן המקובל במונחים ישראליים להקמת מפעלים, דרכי תחבורה, בניינים ועוד כשהם נעשים בסיוע סיני ובביצועו.

בישראל לוקח עשרות שנים להקים רכבת תחתית בגוש דן, מבצע שהסינים יכולים לבצע בהרף עין קהלני. לכן – חשוב לדעת שיכולת ההתאוששות האיראנית שונה ממה שנדמה לדובר הצבאי הישראלי.

די אם נזכור שתוך שמונה חודשים ממלחמת 12 הימים מסתבר שאיראן חזקה משהיתה וחודש מתחילת הפצצות האיומים – הירי האיראני לישראל ולשמונה מדינות נוספות מדויק, מקיף, תכוף ומטריד מתמיד.

דובר צה"ל:

העמקת הפגיעה בתעשיות הצבאיות נמשכת: הותקפו עשרות אתרי ייצור אמצעי לחימה – בהם אחד משני אתרים יחידים מסוגם באיראן בו פותחו רכיבים קריטיים להרכבת והשמשת טילים

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים במהלך הלילה גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

במסגרת המאמץ להעמקת הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר, צה״ל תקף אתר מרכזי ששימש את משרד ההגנה האיראני לייצור רכיבים משמעותיים לטילים בליסטיים – האתר הינו אחד משני אתרים יחידים מסוגם באיראן, בהם המשטר פיתח רכיבים קריטיים להרכבת והשמשת טילים בליסטיים שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל.

תקיפת האתר פגעה ביכולת של המשטר ומשרד ההגנה בפרט לפתח את הרכיבים הדרושים להשמשת טילים אלו.

כמו כן, צה"ל תקף עשרות אתרי ייצור אמצעי לחימה נוספים ובהם:

* אתרי ייצור מנועים לטילים בליסטיים של משרד ההגנה האיראני.

* אתר ייצור ואחסון אמצעי לחימה.

* אתר ייצור מנועים לכלי טיס בלתי מאויישים.

* ⁠אתר מרכזי ששימש את צבא איראן לפיתוח מערכות הגנה אוויריות, ייצור ואחסון טילים שמיועדים לפגיעה בכלי טיס.

צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים.

״עניין מרכזי״