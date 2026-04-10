מכבי מפשלת ברגעי האמת המכריעים של העונה

יורוליג: מכבי פתאום דומה לביבי. מתנהגים הפוך מהדרוש דווקא ברגע המכריע.

תבוסה קשה והפסד מביש למכבי תל אביב לפאריס 113:80. מדהים כמה שהקבוצה הזו היתה עלובה. חבל שרמת השידור בטלוויזיה השתוותה לרמת המשחק. די נמאס מהלקקנות.

הלך הפלייאין דווקא בשבוע הכי משמעותי שהיה לצהובים העונה, עם שני משחקים קריטיים וגורליים. מכבי התרסקה עם שני הפסדים נוראיים, כשהתבוסה אמש הייתה הנקודה השלילית ביותר שלה העונה.

זו הפעם השנייה ברציפות שהיא סופגת למעלה מ-100 נקודות, ויומיים קודם לכן זה קרה לה בהפסד לבאסקוניה.

קטש אמר בסיום: ״כולנו צריכים להיות מובכים מההופעה הזאת. אנחנו מצטערים על ההופעה הזאת, מתנצלים בפני ההנהלה והאוהדים בבית. אני לא באמת עד הסוף יודע ‏מה קרה לנו, אני לא יכול לשים את האצבע. זה לא רק כדורסל. לפגוש דווקא במצב המנטלי הזה קבוצה כמו פריז… ראינו די מהר שסף השבירה שלנו היה נמוך, איבדנו את ‏השלווה שלנו, את השקט ואת הדרך שבה רצינו לשחק. הרגשה מאוד קשה״.

בווושה כבר אמרנו?

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.