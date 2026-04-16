יום חמישי, 16 באפריל 2026
MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

חיזבאללה הודיע שיכבד את הפסקת האש והודה לאיראן שלחצה על טראמפ שהורה לנתניהו להפסיק ודי

373C6F30-7F23-4852-9483-98FC8CBC181F
רמי יצהר 16 באפריל 2026

הוכרזה הפסקת אש מול לבנון למשך 10 ימים. חיזבאללה מיהר להודיע שיכבד את הפסקת האש והודה לאיראן שלחצה להשגתו  האיראנים התעקשו שטראמפ יעמוד בהבטחת סגנו וואנס בשיחות כפקיסטן שהפסקת האש תהיה בכל החזיתות. נתניהו הוא זה שמרד וגרם לטינה גוברת בעולם כולו נגד ישראל.

נתניהו היה זקוק להחלטת קבינט וקיים שיחת וועידה. הוא סירב לקיים הצבעה בקבינט בנושא לבקשת הימין הקיצוני ורק הצהיר: ״כאשר טראמפ מבקש הפסקת אש כזו לא אומרים לו לא״.

קודם לכן, טראמפ הודיע על הפסקת אש בת 10 ימים בלבנון, שתחל לדבריו בחצות הלילה. "זה עתה קיימתי שיחות מצוינות עם הנשיא המכובד מאוד ג'וזף עאון מלבנון, ועם ראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל", כתב טראמפ. "שני המנהיגים הללו הסכימו כי על מנת להשיג שלום בין מדינותיהם, הם יפתחו באופן רשמי בהפסקת אש בת 10 ימים החל מחצות שעון ישראל.

טראמפ:  "הנחיתי את סגן הנשיא ג'יי די ואנס ואת מזכיר המדינה רוביו, יחד עם יו"ר המטות המשולבים, דן 'רייזין' קיין, לעבוד עם ישראל ולבנון כדי להשיג שלום בר-קיימא. זו הייתה זכות עבורי לפתור 9 מלחמות ברחבי העולם, וזו תהיה העשירית שלי, אז בואו נבצע את זה!".

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

קישורים מומלצים

