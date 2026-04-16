חיזבאללה הודיע שיכבד את הפסקת האש והודה לאיראן שלחצה על טראמפ שהורה לנתניהו להפסיק ודי

הוכרזה הפסקת אש מול לבנון למשך 10 ימים. חיזבאללה מיהר להודיע שיכבד את הפסקת האש והודה לאיראן שלחצה להשגתו האיראנים התעקשו שטראמפ יעמוד בהבטחת סגנו וואנס בשיחות כפקיסטן שהפסקת האש תהיה בכל החזיתות. נתניהו הוא זה שמרד וגרם לטינה גוברת בעולם כולו נגד ישראל.

נתניהו היה זקוק להחלטת קבינט וקיים שיחת וועידה. הוא סירב לקיים הצבעה בקבינט בנושא לבקשת הימין הקיצוני ורק הצהיר: ״כאשר טראמפ מבקש הפסקת אש כזו לא אומרים לו לא״.

קודם לכן, טראמפ הודיע על הפסקת אש בת 10 ימים בלבנון, שתחל לדבריו בחצות הלילה. "זה עתה קיימתי שיחות מצוינות עם הנשיא המכובד מאוד ג'וזף עאון מלבנון, ועם ראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל", כתב טראמפ. "שני המנהיגים הללו הסכימו כי על מנת להשיג שלום בין מדינותיהם, הם יפתחו באופן רשמי בהפסקת אש בת 10 ימים החל מחצות שעון ישראל.

טראמפ: "הנחיתי את סגן הנשיא ג'יי די ואנס ואת מזכיר המדינה רוביו, יחד עם יו"ר המטות המשולבים, דן 'רייזין' קיין, לעבוד עם ישראל ולבנון כדי להשיג שלום בר-קיימא. זו הייתה זכות עבורי לפתור 9 מלחמות ברחבי העולם, וזו תהיה העשירית שלי, אז בואו נבצע את זה!".

