ברית צבאית מעשית חסרת תקדים: יחידות צה״ל מאיישות סוללות כיפת ברזל שהוצבו באיחוד האמירויות.

ידיעות דרמטיות מתפרסמות ולפיהן צה״ל פרש סוללות “כיפת ברזל” בתחומי איחוד האמירויות – כשהן מאוישות במלואן על ידי חיילי צה״ל.

זהו אחד הצעדים הביטחוניים הישירים והמרחיקי לכת ביותר שנראו עד כה בשיתוף הפעולה בין ישראל למדינות המפרץ. על פי. מתפרסם במפרץ איחוד האמירויות ספג המלחמה הזו את מספר הפגיעות הגדול ביותר. ישראל מדורגת הרבה אחריה במספר הטילים והכתב״מים ששוגרו אליה מאיראן.

המהלך מגיע על רקע ההסלמה החריפה מול איראן, איומי משמרות המהפכה לפגוע בתשתיות נפט ובנתיבי שיט, והחשש הגובר מפני מתקפות טילים ומל״טים לעבר מדינות המפרץ. בתוך מציאות כזו, הצבת מערכת הגנה ישראלית מתקדמת בלב אחת המדינות הרגישות ביותר באזור אינה רק פתרון טכני – אלא הצהרה אסטרטגית.

כיפת ברזל, שנחשבת לאחת ממערכות ההגנה האווירית המוכחות בעולם, מיועדת ליירוט רקטות קצרות טווח, טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. בשנים האחרונות הוכיחה המערכת יכולת מבצעית גבוהה במיוחד בזירות מורכבות, והפכה לאחד מסמלי העליונות הטכנולוגית של ישראל בתחום ההגנה האווירית.

הפריסה באמירויות – אם אכן מתבצעת כפי שמדווח – משנה את כללי המשחק בכמה מישורים. ראשית, מדובר בנוכחות צבאית ישראלית ישירה במדינה ערבית במפרץ, מהלך שהיה נחשב עד לפני שנים ספורות בלתי נתפס. שנית, זהו צעד שמאותת על מעבר משיתוף פעולה חשאי או מדיני לשיתוף פעולה מבצעי גלוי.

המסר לטהרן ברור: ישראל אינה פועלת לבדה. המערכה כבר אינה מוגבלת לגבולותיה, והיא מתרחבת לזירה אזורית שבה מדינות נוספות משתלבות במערך ההגנה והתגובה.

גם מבחינת מדינות המפרץ, מדובר בשינוי תפיסתי עמוק. האיום האיראני – על מתקני נפט, נמלים ונתיבי שיט – הפך מוחשי יותר מאי פעם. פריסה של מערכת כמו “כיפת ברזל” מאפשרת להן שכבת הגנה נוספת, אך גם מציבה אותן באופן ברור יותר בצד אחד של המתרס.

במערכת הביטחון האמריקנית דוחפים כבר תקופה ארוכה לרעיון של מערך הגנה אווירית אזורי משולב. פריסה כזו יכולה להשתלב בדיוק בתפיסה הזו – רשת הגנה שמחברת בין ישראל, מדינות המפרץ וארצות הברית מול האיום האיראני.

מנגד, באיראן צפויים לראות במהלך כזה חציית קו אדום. מבחינתם, הכנסת מערכת ישראלית עם צוותים ישראליים לשטח המפרץ היא לא רק צעד הגנתי – אלא חלק מהיערכות למהלך רחב יותר. לכן, ההערכה היא שהתגובה האיראנית – לפחות ברמת האיומים – תחריף.

בתוך כל זה, צריך לזכור שהאזור נמצא בעיצומו של משחק עצבים מסוכן: איומים הדדיים, תמרונים צבאיים, ולחצים כלכליים דרך מצרי הורמוז והים האדום. כל צעד כזה, גם אם הוא הגנתי במהותו, נתפס על ידי הצד השני כהכנה להסלמה.

השורה התחתונה ברורה:

אם הידיעות הללו משקפות את המציאות – המזרח התיכון נכנס לשלב חדש. פחות הסתרה, יותר פעולה גלויה. פחות תיאום שקט – יותר שותפות מבצעית.

והשאלה הגדולה היא לא רק מה כבר קורה –

אלא מה הצעד הבא.

