כשל עוד ניסיון התנקשות בטראמפ והפעם מחדל האבטחה חמור בהרבה מקודמיו

כשל עוד ניסיון התנקשות בחיי הנשיא טראמפ. גם הפעם התאפשר הניסיון בשל מחדל אבטחה חמור זאת בבית הלבן עצמו.

במסיבת העיתונאים לאחר האירוע שבהם אמר טראמפ כשהוא נראה מאושש מתמיד:

״אף אחד לא סיפר לי שלהיות נשיא ארה״ב זה כל כך מסוכן. אם הייתי יודע אולי להיות מתמודד״.

היורה הוא איש חינוך בן 31. הוא נעצר ומניעיו למעשה נחקרים. הנשיא פרסם ברשת החברתית שלו את תמונתו לאחר מעצרו.

הנשיא סיפר על החווייה שעבר: "שמעתי רעש חזק, בהתחלה חשבתי שזה איזה מגש שנפל. אבל מלניה מייד הרגישה שמשהו לא טוב קורה."

“מדובר באדם חולה מאוד… אדם מאוד מאוד חולה.”

על רגעי הדרמה והתגובה:

“אנשי השירות החשאי היו מדהימים. הם פעלו במהירות עצומה… הם הצילו חיים.

הירי התרחש בסביבות השעה 20:40 בערב, סמוך לנקודת הבידוק המרכזית במלון שבו נערכה ארוחת כתבי הבית הלבן — אחד האירועים המאובטחים ביותר בארצות הברית, שבו שהו באותו רגע הנשיא, סגנו, שרים בכירים, ראשי סוכנויות ביטחון וכ־2,600 מוזמנים נוספים.

על פי פרטי החקירה הראשוניים, החשוד הגיע כשהוא חמוש ברובה, אקדח ומספר סכינים, הצליח להתקרב לאזור הסינון, פרץ קדימה ופתח באש. הוא לא הצליח להיכנס לאולם המרכזי — אך היה במרחק של מטרים בלבד מהאזור שבו ישב הנשיא.

עדי ראייה, בהם עיתונאים בכירים שהיו במקום, סיפרו כי נשמעו מספר יריות, ואנשי השירות החשאי צעקו “ירי!” והחלו לפנות את האולם תוך שניות. חלק מהאורחים מצאו עצמם מסתתרים מתחת לשולחנות, אחרים פונו במסדרונות צדדיים.

היורה נוטרל מיידית, הוטל לקרקע ונעצר במקום. גורמי האכיפה מעריכים כי פעל לבדו. שוטר אחד נפגע מירי אך האפוד הקרמי הציל את חייו.

האירוע כבר מוגדר בוושינגטון כאחד הכשלים החמורים ביותר במעטפת ההגנה על נשיא מכהן. העובדה שאדם חמוש הצליח להגיע עד נקודת הבידוק המרכזית, לפרוץ אותה ולהתקרב לטווח מסוכן — מטלטלת את כל מערך האבטחה הפדרלי.

במערכת הביטחון האמריקנית כבר מדברים על בדיקה מקיפה של הנהלים: החל מתהליך הסינון, דרך ניהול אזורי החיץ, ועד תיאום בין הגופים השונים האחראים לאבטחת האירוע.

במסיבת העיתונאים המשיך טראמפ לשלב בין קלילות לכוח. לצד המשפט שהפך לכותרת, הוא חזר שוב ושוב על שבח לאנשי השירות החשאי והדגיש כי “הם פעלו מהר מאוד — מהר ממה שאפשר היה לדמיין”.

גורמים פוליטיים בארה״ב כבר מזהים את הקו: טראמפ מציג עצמו שוב כמי שעמד מול סכנה — ויצא ממנה מחוזק.

זיכרון הניסיון הקודם: הרגע ששינה את הבחירות

האירוע מזכיר את ניסיון ההתנקשות הקודם בטראמפ במהלך קמפיין הבחירות ב-2024. זה היה רגע שהפך אותו בעיני תומכיו לדמות כמעט מיתולוגית של הישרדות.

אותו אירוע, במקום לפגוע בו, חיזק אותו דרמטית והיה אחד הגורמים המרכזיים לניצחונו הסוחף. גם הפעם, כבר נשמעות בארה״ב הערכות כי האירוע עשוי להשפיע פוליטית — אולי אפילו לחזק אותו שוב.

העיתוי: יום של חולשה מדינית — ואז ירי

הניסיון התרחש ביום שבו טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש ללא הגבלה — צעד שנתפס על ידי מבקריו כהודאה בכישלון המגעים עם איראן.

בתוך שעות, השיח הציבורי עבר מביקורת מדינית לאירוע ביטחוני דרמטי — מהלך שמשנה את סדר היום ומחזיר את טראמפ למרכז הבמה בתפקיד אחר לגמרי: לא כמי שנכשל — אלא כמי ששרד.

אמריקה על הקצה

האירוע הזה אינו עומד בפני עצמו. הוא מגיע על רקע קיטוב פוליטי חריף, אלימות גוברת ושיח ציבורי מתלהט.

עבור רבים בארצות הברית, זהו עוד סימן לכך שהמתח כבר מזמן חצה את גבולות הוויכוח הפוליטי — ונכנס לאזור מסוכן בהרבה.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.