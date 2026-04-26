ספין מכוון או בדיה מפחידה? האם טראמפ מכין מתקפה גרעינית על איראן?

לפי דיווחים מהתקשורת האמריקנית, טראמפ ויועציו ביקשו לקבל את הקוד להפעלת נשק גרעיני, זאת במסגרת היערכות לכל האפשרויות במערכה מול איראן.

על פי הדיווחים הללו, טראמפ נענה בשלילה לדרישתו בטענה שמהלך כזה מחייב אישור הקונגרס שכן הוא מהווה אף יותר מהכרזת מלחמה, מה גם שטראמפ עצמו איים על שליטי איראן “להחזירם לתקופת האבן”.

אלא שכאן נכנסת הסתייגות חשובה שמטלטלת את הסיפור כולו:

הבית הלבן הכחיש את הדברים, ובכלי התקשורת האמריקני ניוזוויק אף הגדירו את הטענה ככזו שאין לה ראיות תומכות. גם רשת אל־ערביה דיווחה כי דובר הבית הלבן דחה את הפרסום והגדיר אותו ככוזב.

כלומר, נכון לעכשיו — לא ברור אם מדובר במהלך אמיתי מאחורי הקלעים, בהדלפה מכוונת לצורך הפעלת לחץ פסיכולוגי, או בדיסאינפורמציה שמתגלגלת בתוך סביבה נפיצה במיוחד.

אך גם אם מדובר בספין — עצם פרסומו אינו חסר משמעות.

הפרסום, בין אם הוא נכון ובין אם לאו, מעורר חלחלה בטהרן ומעצים את תחושת האיום. זאת בהמשך להכרזות של משמרות המהפכה כי אין להם אמון בטראמפ בכל הנוגע להפסקת אש או לנכונות אמיתית לקדם הסדר. מבחינת האיראנים, ארצות הברית פועלת בשני מסלולים מקבילים — דיפלומטיה כלפי חוץ והכנה צבאית עמוקה מאחורי הקלעים.

בטהרן משוכנעים שטראמפ זומם מהלך צבאי מרחיק לכת — והם נערכים בהתאם. במסגרת זו נשמעו איומים מפורשים לסגור את הים האדום לתנועת אוניות סחר ולהכות במתקני הנפט במדינות המפרץ “עד כדי החרבתם המוחלטת”.

בינתיים, מצר הורמוז סגור, והמשך שיתוקו מפעיל לחץ כלכלי אדיר — בראש ובראשונה על איראן עצמה. אם המצב הנוכחי יימשך, בתוך ימים ספורים צפוי להתחיל כירסום מהיר בתשתיות הובלת הנפט האיראניות, דבר שעלול לפגוע ישירות ביכולת ההכנסה המרכזית של המשטר.

בסיכומו של דבר, מתנהל כאן משחק עצבים יוצא דופן בעוצמתו — כזה שמתרחש ברובו מאחורי הקלעים. איומים, הכחשות, הדלפות והצהרות מתנגשות זו בזו, והפער בין מציאות למלחמה פסיכולוגית הולך ומיטשטש.

כרגע, איש אינו יודע לאן כל זה מוביל: להסלמה כוללת, לעסקה של הרגע האחרון או להמשך מצב ביניים מתוח שבו העולם כולו חי על סף התפרצות. בכל מקרה, הכוח הצבאי של ארצות הברית סביב הורמוז מתעצם. כמות חיילי המארינס, הקומנדו והמבצעים המיוחדים מגיע לרבבות וישנם סיווחים שבעוד יומיים שלושה הכוח הקרקעי האמריקני יכלול לא פחות מ-50 אלף חיילים זאת בנוסף ליחידות אוויר ים והגנה מרחבית.

הרושם הכללי הוא שאיראן ניצבת בפני הכרעה גורלית: לוותר על האורניום המועשר ולפתוח לחלוטין את מיצרי הורמוז או לשאת בתוצאות הרסניות כנראה חסרות תקדים בעוצמתן.

מאידך אם איראן תחליט ללכת עד הסוף הרי שהעולם כולו ידרדר לתוהו ובוהו חסר תקדים. ימים יגידו.

ממשיכים לעדכן בהתפתחויות החריגות מאחורי הקלעים.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!