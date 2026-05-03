יום ראשון, 3 במאי 2026
צה״ל מדווח על תקיפות בלבנון

מערכת "עניין מרכזי" 3 במאי 2026

צה"ל מודיע שתקף אתמול מהאוויר מטרות טרור בדרום לבנון וחיסל מחבלים שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל. במסגרת התקיפות הושמדו כ-50 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים.

בין המטרות שהותקפו: מפקדות מהן פעלו מחבלי הארגון, מבנים בשימוש צבאי ותשתיות טרור נוספות.

המפקדות והמבנים הצבאיים שימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

באירוע נוסף, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צה”ל הפועלים בדרום לבנון.
הרקטות נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון.

בהתאם למדיניות, לא הופעלו התרעות.

צה"ל ממשיך לפעול מול איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ובהתאם להנחיות הדרג המדיני.

