ארסנל ממתינה לפסז׳ או לבאיירן בגמר ליגת האלופות

ארסנל השלימה הלילה את אחד הרגעים הגדולים בתולדותיה המודרניות והעפילה לגמר ליגת האלופות אחרי ניצחון 0:1 בלונדון על אתלטיקו מדריד בגומלין חצי הגמר. אחרי 1:1 טעון ודרמטי במשחק הראשון במדריד, האנגלים עשו את העבודה לעיני אצטדיון אמירויות רועש וגועש ועלו לגמר עם 1:2 בסיכום שני המשחקים.

השער שהכריע את ההתמודדות הגיע ממש לפני המחצית, כאשר בוקאיו סאקה ניצל התקפה מהירה ודייק פנימה מול יאן אובלק כדי להקפיץ את לונדון כולה. מהרגע הזה המשחק הפך לקרב הישרדות. אתלטיקו לחצה, סימאונה השתולל על הקווים, אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס ניסו שוב ושוב לפרוץ את ההגנה האנגלית, אבל ארסנל גילתה בגרות, קשיחות ואופי שלא נראו אצלה שנים בזירה האירופית.

גם המשחק הראשון במטרופוליטנו היה דרמה אמיתית. אתלטיקו הובילה, האווירה הייתה עוינת כרגיל, והספרדים נראו בדרך ליתרון משמעותי לקראת הגומלין. אלא שארסנל הצליחה לחלץ 1:1 יקר מפז בדקות הסיום ולשנות לחלוטין את תמונת ההתמודדות. השוויון ההוא התברר הלילה כרגע ששינה את כל הסדרה.

עבור מיקל ארטטה מדובר בהישג עצום. המאמן הספרדי, שספג לא מעט ביקורת בשנים האחרונות על כך שקבוצתו “יפה אך לא הורגת”, מקבל עכשיו חותמת אירופית אמיתית. ארסנל שלו נראית בשלה, עמוקה ובעיקר כזו שמאמינה שהיא יכולה לזכות סוף סוף בגביע שמעולם לא הצליחה להניף.

מנגד, באתלטיקו מדריד התחושות קשות מאוד. עוד קמפיין אירופי מסתיים באכזבה, עוד חלום מתנפץ רגע לפני הגמר. בספרד כבר תוהים האם זהו סופו של עידן דייגו סימאונה, האיש ששינה את פני המועדון אבל שוב לא מצליח להביא את הגביע הגדול באמת.

כעת מחכה לארסנל זהות יריבתה בגמר, שתיקבע הערב בגומלין חצי הגמר השני בין באיירן מינכן לפריז סן ז’רמן באליאנץ ארנה. המשחק הראשון בפריז היה אחד המטורפים של השנים האחרונות והסתיים ב-4:5 אדיר לפ.ס.ז’. הצרפתים כבר הובילו 2:5 ונראו בדרך למחוץ את הגרמנים, אך באיירן חזרה בדקות האחרונות וצימקה ל-5:4 שהשאיר את ההתמודדות פתוחה לחלוטין לקראת הקרב הערב במינכן.

המשמעות ברורה: ארסנל כבר בגמר, ועכשיו היא ממתינה לראות האם תפגוש את המסורת והעוצמה של באיירן או את מיליוני הדולרים והכוכבים של פריז סן ז’רמן. כך או כך, אירופה בדרך לגמר ענק.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!