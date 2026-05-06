נגיף שמקורו בעכברים התפשט באוניית פאר והתוצאה קטלנית

ספינת תענוגות הפכה למלכודת מוות ומעוררת חרדה עולמית שלושה נוסעים כבר מתו, רופא האוניה נדבק גם הוא בנגיף ומצבו קשה הנוסעים נצורים ויש המסרבים להתיר לה לעגון בתחומם.

אוניית התענוגות־משלחת MV Hondius, שיצאה מארגנטינה למסע יוקרתי לאנטארקטיקה והאיים המרוחקים בדרום האוקיינוס האטלנטי, הפכה בימים האחרונים לאירוע בריאותי בינלאומי חריג: שלושה נוסעים מתו, כמה נוספים חלו או חשודים כחולים, וכ־150 בני אדם מ־23 מדינות נותרו על סיפונה לאחר שכף ורדה סירבה לאפשר את הורדתם לחוף. ספרד הודיעה כי תקלוט את האונייה באיים הקנריים, בעקבות פנייה של ארגון הבריאות העולמי והאיחוד האירופי, ובנימוק של חובה הומניטרית ומשפטית לסייע לנוסעים ולאנשי הצוות.

ההתפרצות מיוחסת לנגיף ההנטה, ככל הנראה מזן האנדים, אחד הזנים החריגים במשפחת נגיפי ההנטה משום שבמקרים מסוימים הוא מסוגל לעבור גם מאדם לאדם במגע קרוב מאוד. בדרך כלל בני אדם נדבקים בהנטה ממגע עם הפרשות מכרסמים נגועים — שתן, צואה או רוק — אך כאן ארגון הבריאות העולמי בודק אפשרות של העברה מוגבלת בין נוסעים שחלקו תאים או היו במגע הדוק. לפי גורמי הבריאות, הסיכון לציבור הרחב עדיין מוגדר נמוך, אבל האירוע עצמו מטלטל משום שהוא מתרחש בסביבה הסגורה ביותר שאפשר לדמיין: אונייה בלב ים.

האונייה, הנושאת דגל הולנדי ומופעלת על ידי Oceanwide Expeditions, יצאה מאושואיה שבדרום ארגנטינה בסוף מרץ. המסע שווק כמשלחת טבע יוקרתית לאנטארקטיקה, דרום ג׳ורג׳יה וטריסטן דה קוניה — מן האיים המרוחקים בעולם — במחירים שהגיעו לפי הדיווחים ל־14 עד 22 אלף אירו לחדר. מה שנפתח כחלום של פעם בחיים, הפך לסיוט ימי: הנוסע הראשון, אזרח הולנדי, מת ב־11 באפריל, וגופתו נותרה על הסיפון כמעט שבועיים עד שהורדה בסנט הלנה; רעייתו, שגם היא פיתחה תסמינים, מתה בהמשך בדרום אפריקה. אזרח גרמני נוסף מת, ואזרח בריטי מאושפז בטיפול נמרץ ביוהנסבורג.

כף ורדה הייתה אמורה להיות תחנת הסיום, אך הרשויות במדינה שמול חופי מערב אפריקה לא אפשרו לנוסעים לרדת. מכאן החל מאבק דיפלומטי־רפואי: ארגון הבריאות העולמי קבע שכף ורדה אינה ערוכה לבצע מבצע קליטה, בידוד, בדיקות, טיפול ופינוי בינלאומי בהיקף כזה; ספרד, מנגד, הודיעה כי האיים הקנריים הם המקום הקרוב ביותר עם תשתית מתאימה. עם הגעת האונייה, ככל הנראה לגראן קנריה או לטנריף, ייבדקו הנוסעים ואנשי הצוות, יטופלו במידת הצורך ויוחזרו למדינותיהם בתיאום עם המרכז האירופי לבקרת מחלות ועם ארגון הבריאות העולמי.

ההקבלה המתבקשת היא לסגר המפורסם על אוניית Diamond Princess ביפן בראשית מגפת הקורונה. בפברואר 2020 הפכה האונייה למעבדה צפה של מגפה חדשה: מתוך 3,711 נוסעים ואנשי צוות נדבקו 712 בקורונה, לאחר שהאונייה הושמה בבידוד מול יפן. מחקרים שנעשו לאחר מכן הראו עד כמה ספינות תענוגות הן סביבה מסוכנת להתפרצות: צפיפות, תאים משותפים, אוורור מוגבל, חדרי אוכל, צוות הנע בין אזורים שונים, ועיכובים בהחלטות הורדה לחוף — כל אלה עלולים להפוך אירוע נקודתי לשרשרת הדבקה.

עם זאת, יש הבדל דרמטי בין שני האירועים: קורונה היא מחלה נשימתית מידבקת מאוד, בעוד שהנטה בדרך כלל אינה עוברת בקלות בין בני אדם. דווקא משום כך, החשד להעברה בין אנשים ב־MV Hondius מדאיג את המומחים. מחקרים קודמים על זן האנדים בארגנטינה וצ׳ילה כבר תיעדו העברה מאדם לאדם, לרבות בהתפרצויות משפחתיות או קהילתיות שבהן המגע הקרוב היה גורם מרכזי. מחקר שפורסם ב־NEJM על התפרצות בצ׳ובוט שבארגנטינה תיאר 34 מקרים מאומתים של תסמונת ריאתית מנגיף האנדים והצביע על “מפיצי־על” כמנוע אפשרי של האירוע.

המסר של ארגון הבריאות העולמי כפול: מצד אחד, אין כרגע סימן לאיום רחב על הציבור באירופה או באפריקה; מצד שני, האנשים שעל הסיפון מצויים באירוע חריג, מפחיד ומסוכן, המחייב בידוד, מיגון, בדיקות ואיתור מגעים. מריה ואן קרחובה, בכירת ארגון הבריאות העולמי, אמרה כי הארגון שומע את הפחד של הנוסעים ופועל עם מפעילי האונייה ועם המדינות המעורבות.

השאלה הגדולה עכשיו היא לא רק היכן תעגון האונייה, אלא כיצד תתבצע הירידה ממנה בלי להפוך את מבצע החילוץ לאירוע הדבקה חדש. הלקח מה־Diamond Princess ברור: אונייה איננה בית חולים, בידוד ימי איננו פתרון קסם, וככל שממתינים יותר — החרדה, הסיכון והנזק האנושי רק גדלים.

״עניין מרכזי״

