פורסם תקציר דו״ח מזעזע על מעשי הזוועה ופשעי המין של חמאס

דוח ענק על פשעי המין של חמאס: 13 דפוסי תקיפה, יותר מ־10,000 פריטי תיעוד — והטענה המרכזית: זו לא היתה חריגה, זו היתה שיטה

דוח חדש ורחב היקף של הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי חמאס נגד נשים וילדים קובע כי האלימות המינית והמגדרית שבוצעה ב־7 באוקטובר ובמהלך השבי בעזה היתה, לפי ממצאיו, שיטתית, נפוצה וחלק בלתי נפרד ממנגנון הטרור. הדוח, המשתרע על כ־250–300 עמודים לפי הדיווחים השונים, נשען על מאות הערות שוליים, הפניות ליותר מ־10,000 פריטי תיעוד ומיפוי של 13 דפוסים חוזרים של תקיפה מינית ומגדרית.

המשמעות המרכזית של הדוח אינה רק תיעוד הזוועה, אלא הטענה המשפטית וההיסטורית: המעשים לא היו אוסף מקרי של אירועים בודדים, אלא דפוסים שחזרו בזירות שונות, כלפי נשים, ילדים, גברים, משפחות וחטופים — באופן שלדברי מחברות הדוח מלמד על שימוש מכוון באלימות מינית ככלי טרור, השפלה, הפחדה ופירוק אנושי של הקורבנות ושל החברה הישראלית כולה.

הדוח מזהה 13 דפוסים של פגיעה מינית ומגדרית, ובהם אונס, אונס קבוצתי, תקיפה לפני הרצח ובמהלכו, הפשטה בכפייה, איומים בנישואים בכפייה, פגיעה בנוכחות בני משפחה וצילום והפצה של מעשי הזוועה כדי להעצים את האימה ולהפוך את הפשע לכלי תודעתי.

החידוש המרכזי הוא בהיקף: זהו אחד הניסיונות המקיפים ביותר עד כה לרכז, למיין, לאמת ולנתח את הראיות על פשעי מין ומגדר שבוצעו במתקפת 7 באוקטובר ובשבי. הנציבות מציגה את הדוח תחת הכותרת Silenced No More, ומדגישה כי מדובר בחקירה עצמאית שנמשכה כשנתיים ונבנתה על ארכיון מאובטח של תיעוד פשעי מלחמה.

הדוח מצטרף לשורת מסמכים, תחקירים ודוחות שפורסמו מאז הטבח, ובהם דוח איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, דוח פרויקט דינה ודיווחים בינלאומיים שבחנו את השימוש באלימות מינית במתקפת חמאס. איגוד מרכזי הסיוע כבר קבע בדוח קודם כי קיימות אינדיקציות ראשוניות לפשעי מין שיטתיים ונרחבים שבוצעו בידי חמאס, ופרויקט דינה טען כי האלימות המינית שימשה כנשק מלחמה טקטי.

החשיבות המשפטית של הדוח גדולה במיוחד משום שבמקרים רבים הקורבנות נרצחו, חלק מן השורדות והשורדים אינם מסוגלים להעיד, וחלק מן הראיות הגיעו דווקא מסרטונים, עדויות אנשי זק״א, כוחות הצלה, חיילים, חוקרים, חטופים ששוחררו ותיעודים שהופצו בידי המחבלים עצמם. לכן הדוח מבקש לבסס מודל ראייתי רחב יותר, שאינו נשען רק על עדות ישירה של הקורבן — דבר שכמעט בלתי אפשרי בחלק גדול מן המקרים.

הנקודה הקשה ביותר בדוח היא הקביעה כי הפגיעה המינית לא היתה רק אמצעי לפגיעה בגוף, אלא אמצעי לפגיעה במשפחה, בקהילה, בזיכרון ובזהות. בחלק מן המקרים, לפי הדוח, הפשעים בוצעו או תועדו באופן שנועד להותיר טראומה מתמשכת גם לאחר הרצח או החטיפה. זו אינה רק אלימות; זו לוחמה פסיכולוגית באמצעות השפלה מינית.

הדוח מדגיש כי פשעי המין והמגדר הופנו לא רק כלפי נשים. לפי הדיווחים עליו, גם גברים וילדים נפגעו, והדוח מבהיר כי העובדה שגם גברים היו קורבנות אינה מבטלת את אופיים המגדרי של הפשעים: אלימות מינית בזמן מלחמה משמשת לעיתים קרובות ככלי לשליטה, השפלה, הכנעה והרס סמלי של הקורבן ושל הקבוצה שאליה הוא משתייך.

מעבר לשאלה הישראלית, הדוח מכוון לזירה הבינלאומית. מחברותיו מבקשות להכניס את פשעי המין של 7 באוקטובר אל תוך השפה המשפטית של פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ואלימות מינית באזורי עימות. זו גם הסיבה שהדוח מדגיש את השיטתיות, החזרתיות, הריבוי הגיאוגרפי, הדפוסים החוזרים והקשר בין פגיעה מינית לבין רצח, חטיפה, השפלה והפצה דיגיטלית.

העולם כבר קיבל בעבר דיווחים כבדים בנושא. שליחת האו״ם המיוחדת לאלימות מינית באזורי עימות, פרמילה פאטן, קבעה לאחר ביקורה בישראל כי קיימות סיבות סבירות להאמין שבמהלך מתקפת 7 באוקטובר בוצעו מעשי אלימות מינית הקשורים לעימות, וגם דוחות מאוחרים יותר של ארגונים בינלאומיים עסקו בפשעים שבוצעו נגד חטופים ובמהלך הטבח.

ועדיין, הדוח החדש מנסה לעשות צעד נוסף: לא רק להוכיח שהיו פשעים, אלא להראות את המבנה שלהם. לא רק “מה קרה”, אלא “איך זה חזר על עצמו”. לא רק זוועה, אלא שיטה. לא רק עדות, אלא תיק היסטורי ומשפטי.

בישראל, הדוח עשוי לשמש כלי משמעותי במאבק המשפטי והדיפלומטי נגד חמאס, במיוחד על רקע המאמצים להקים מנגנונים משפטיים מיוחדים לשפיטת מבצעי הטבח. במקביל, הוא נועד להיאבק בהכחשה, בהשתקה וביחס הבינלאומי האיטי, החשדני ולעיתים המקומם כלפי עדויות ישראליות על פשעי מין.

השורה התחתונה קשה ומחייבת: לפי הדוח, פשעי המין של 7 באוקטובר והשבי אינם שוליים לסיפור הטבח — הם חלק מליבת הסיפור. הם היו, על פי ממצאיו, כלי טרור מכוון שנועד לרצוח, להשפיל, לשבור משפחות, להחריב קהילות ולהפיץ אימה הרבה מעבר לזירות הפשע עצמן.

זהו דוח שמבקש מן העולם לא להסיט מבט. לא להסתפק בגינוי כללי. לא להסתתר מאחורי ניסוחים מעורפלים. אלא להכיר בכך שב־7 באוקטובר הופעלה נגד אזרחים ישראלים גם מלחמה מינית ומגדרית — ולדרוש עליה דין, זיכרון וצדק.

