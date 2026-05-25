טראמפ בטירוף: אפילו הרפובליקנים מתחילים להבין את האבסורד והביקורת משגעת אותו ומעכבת את חתימת ההסכם לסיום המלחמה

טראמפ מתפוצץ על מבקריו מבית: “לוזרים, טיפשים וחלשים” — והסערה סביב ההסכם האפשרי עם איראן מטלטלת את וושינגטון

המערכת הפוליטית האמריקנית רועדת בעקבות מתקפה חריגה נוספת של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נגד בכירים רפובליקנים, דמוקרטים ומבקריו מבית — והפעם סביב המגעים הרגישים להסכם אפשרי עם איראן.

בפוסט זועם שפרסם ברשת החברתית שלו טען טראמפ כי המבקרים “לא יודעים כלום” על ההסכם המתגבש, כינה סנאטורים רפובליקנים “חלשים”, “כושלים” ו”לוזרים”, והבטיח כי כל הסכם עתידי עם טהרן יהיה “ההפך המוחלט” מהסכם הגרעין של ברק אובמה.

אבל מאחורי ההתפרצות הזאת מסתתרת דרמה עצומה הרבה יותר:

קרע נדיר בתוך המחנה הרפובליקני,

לחץ ישראלי כבד,

התנגדות חריפה של ניצים אמריקנים,

חשש במדינות המפרץ,

סערה בקונגרס,

וטלטלה עולמית סביב האפשרות שטראמפ — האיש שקרע את הסכם אובמה ב-2018 — עומד כעת לחתום בעצמו על הסכם חדש עם איראן.

“אני לא עושה עסקאות גרועות”

בפוסט שפרסם טראמפ הוא לעג לדמוקרטים, לסנאטורים רפובליקנים ולמבקרי המלחמה מול איראן וטען כי:

הם “איבדו את דרכם”,

יוצרים “פילוג והפסדים”,

ואינם מבינים את פרטי ההסכם האפשרי.

טראמפ הדגיש:

“אם תהיה עסקה — היא תהיה מצוינת ומשמעותית. ואם לא — לא תהיה עסקה בכלל.”

הוא גם ניסה לבדל עצמו מאובמה:

“זה יהיה ההפך המוחלט מאסון ה-JCPOA.”

כלומר: טראמפ מבין היטב שהאיום הגדול ביותר עליו כרגע אינו איראן — אלא ההאשמה שהוא עומד לבצע בדיוק את מה שבמשך שנים תקף את אובמה עליו.

למה הרפובליקנים זועמים?

כי לפי שורת דיווחים אמריקניים, ערביים ואירופיים, ההסכם הנבחן כולל:

הפסקת אש ל-60 יום,

פתיחת מצר הורמוז מחדש,

הקלה בסנקציות,

אפשרות לייצוא נפט איראני,

ושיחות עתידיות בלבד על תוכנית הגרעין.

וזה בדיוק מה שמטריף את הניצים הרפובליקנים.

הסנאטורים טד קרוז, לינדזי גרהאם, רוג׳ר וויקר ואחרים חוששים שטראמפ:

עצר את המלחמה מוקדם מדי,

מעניק לאיראן חמצן כלכלי,

ומשאיר את טהרן עם יכולת גרעינית עתידית.

קרוז אף הזהיר מפני:

“טעות אסונית”.

הזעם בישראל: “סיוט”

גם בישראל יש דאגה כבדה מאוד.

בכירים ישראלים לשעבר ואנשי ימין אמריקנים המקורבים לישראל הזהירו שההסכם המסתמן:

יחזק את איראן,

יציל את המשטר בטהרן,

ויהפוך את כל המלחמה לבלתי ברורה מבחינה אסטרטגית.

הביטוי “סיוט לישראל” כבר הופיע בכותרות אמריקניות.

בירושלים חוששים במיוחד מאפשרות שבה:

איראן תקבל הקלות,

תמשיך לשמר תשתיות גרעין,

ותציג עצמה בעולם כקורבן ששרד מתקפה אמריקנית־ישראלית.

ומה אומרים האיראנים?

התקשורת האיראנית הרשמית מנסה להציג את התמונה אחרת לגמרי.

בטהרן מדגישים:

איראן לא תוותר על “זכותה לגרעין אזרחי”,

לא תיכנע ללחץ אמריקני,

והאמריקנים עדיין “מכשילים סעיפים” במו״מ.

כלומר:

האיראנים מנסים לייצר תודעה של ניצחון:

“עמדנו מול אמריקה ושרדנו.”

וזה חשוב מאוד למשטר מבית.

פקיסטן, עומאן ומדינות המפרץ מאחורי הקלעים

פקיסטן, עומאן וקטאר מעורבות עמוק במאמצי התיווך.

באסלאמאבאד ובמדינות המפרץ יש חרדה עצומה מהמשך המלחמה בגלל:

מחירי הנפט,

מצר הורמוז,

הסחר הימי,

ופחד מהתלקחות אזורית מלאה.

לפי דיווחים שונים, פקיסטן העבירה מסרים בין הצדדים ואף ניסתה לקדם נוסחאות פשרה בנושא הגרעין והסנקציות.

מחירי הנפט, הורמוז והפחד הכלכלי

העולם הכלכלי דרוך.

עצם האפשרות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז כבר גרמה לתנודות חדות במחירי הנפט.

מאז פרוץ המלחמה:

מחירי האנרגיה זינקו,

שרשראות אספקה נפגעו,

ואירופה חוששת ממשבר אנרגיה חדש.

לכן הלחץ הבינלאומי להגיע להסכם עצום.

אבל יש כאן גם סיפור פוליטי אישי של טראמפ

וזה אולי החלק הכי דרמטי.

טראמפ הרי בנה שנים את הקריירה שלו על הטענה:

“אובמה נכנע לאיראן.”

עכשיו הוא מוצא עצמו בסיטואציה כמעט אירונית:

מנסה להגיע להסכם בעצמו — תוך כדי מלחמה שהוא עצמו הרחיב.

לכן ההתפרצות שלו אינה רק מדינית.

היא גם אישית מאוד.

הוא מנסה:

לשמור על תדמית “המנהיג הקשוח”,

לא להיראות כמי שמתקפל,

ובמקביל לעצור מלחמה יקרה ולא פופולרית לפני בחירות האמצע.

הקרע באמריקה הולך ומעמיק

המלחמה מול איראן כבר יצרה:

מאבקי סמכויות בקונגרס,

ניסיונות להגביל את טראמפ,

ביקורת על עקיפת הקונגרס,

והאשמות שהוא מנהל מלחמה בלי אסטרטגיית יציאה ברורה.

בתוך כל זה טראמפ מגיב בדרך המוכרת לו:

מתקפה אישית,

השפלות פומביות,

והצגת עצמו כמנהיג היחיד שמבין את “התמונה הגדולה”.

אבל מאחורי הפוסטים המתלהמים מסתתרת אמת אחת ברורה:

הנשיא האמריקני נמצא עכשיו במלכודת פוליטית אדירה.

אם לא יהיה הסכם — המלחמה עלולה להתרחב.

אם יהיה הסכם רך מדי — המחנה שלו עצמו עלול להתפוצץ מבפנים.

והעולם כולו ממתין לראות האם טראמפ באמת עומד לחתום על העסקה שאותה נשבע במשך שנים לעולם לא לעשות.

