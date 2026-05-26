יום שלישי, 26 במאי 2026
ישראל כ"ץ מאושר מהדחת הפצ״רית מצה״ל ושלילת דרגותיה

רמי יצהר 26 במאי 2026

ישראל כ"ץ מאושר מהדחת הפצ״רית מצה״ל ושלילת דרגותיה.

בהודעה שפרסם נאמר:
אני מברך את הרמטכ"ל אייל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר-ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל וזכויות היתר הנוספות.

מיד לאחר שנחשפה פרשיית הדלפת הסרטון משדה תימן, פעלתי מיידית להדחתה מתפקידה לאור המעשים החמורים שביצעה והפגיעה הקשה באמון שניתן לה מצד מפקדי וחיילי צה"ל.

פרשת שדה תימן היא עלילת דם חמורה נגד כוח 100 ולוחמי צה״ל הגיבורים, שפועלים יום ולילה להגנת מדינת ישראל מול אויב אכזר. מי שבחרה לקחת חלק במהלך שפגע בלוחמינו ובשמם הטוב – בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית.

כבר אתמול פניתי ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה דחופה לקדם במהירות את ההליכים המשפטיים בעניינה של הפצ"רית לשעבר, כדי להביא לשלילת דרגותיה ולכליאתה למשך שנים רבות בשל המעשים החמורים שביצעה. לא ניתן לעבור לסדר היום על מעשים חמורים שפגעו בלוחמי צה"ל, במערכת הביטחון ובאמון הציבור כולו.

מדינת ישראל וחיילי צה"ל הגיבורים ראויים למפקדים ולמערכת משפט צבאית שפועלים ביושר, באחריות ומתוך נאמנות מלאה ללוחמים ולמדינה.

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

