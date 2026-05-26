ישראל כ"ץ מאושר מהדחת הפצ״רית מצה״ל ושלילת דרגותיה.

בהודעה שפרסם נאמר:

אני מברך את הרמטכ"ל אייל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר-ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל וזכויות היתר הנוספות.

מיד לאחר שנחשפה פרשיית הדלפת הסרטון משדה תימן, פעלתי מיידית להדחתה מתפקידה לאור המעשים החמורים שביצעה והפגיעה הקשה באמון שניתן לה מצד מפקדי וחיילי צה"ל.

פרשת שדה תימן היא עלילת דם חמורה נגד כוח 100 ולוחמי צה״ל הגיבורים, שפועלים יום ולילה להגנת מדינת ישראל מול אויב אכזר. מי שבחרה לקחת חלק במהלך שפגע בלוחמינו ובשמם הטוב – בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית.

כבר אתמול פניתי ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה דחופה לקדם במהירות את ההליכים המשפטיים בעניינה של הפצ"רית לשעבר, כדי להביא לשלילת דרגותיה ולכליאתה למשך שנים רבות בשל המעשים החמורים שביצעה. לא ניתן לעבור לסדר היום על מעשים חמורים שפגעו בלוחמי צה"ל, במערכת הביטחון ובאמון הציבור כולו.

מדינת ישראל וחיילי צה"ל הגיבורים ראויים למפקדים ולמערכת משפט צבאית שפועלים ביושר, באחריות ומתוך נאמנות מלאה ללוחמים ולמדינה.

