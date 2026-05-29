עונת הכדורסל הסדירה תמה עם הצגה אדומה מדהימה בדרבי – ים מדר השתגע, הפועל השפילה את מכבי והטירוף לקראת הפלייאוף רק התחיל

ככה גומרים עונה סדירה בסוויפט סוחף – הדרבי התל־אביבי האחרון של העונה הסדירה הפך הערב (חמישי) להצגה אדומה בלתי נשכחת.

הפועל תל אביב דרסה את מכבי תל אביב 97:115, השלימה סוויפ עונתי נדיר על היריבה העירונית, קטעה רצף של 19 ניצחונות ליגה צהובים — ובעיקר שלחה מסר חד וברור לכל הליגה: היא מגיעה לפלייאוף עם תחושת כוח, אמונה ורעב עצום לתואר.

אבל מעל הכול זה היה הערב של איש אחד.

ים מדר.

41 נקודות.

תשע שלשות.

שיא קריירה.

התפוצצות נדירה גם במונחים של דרבי תל־אביבי.

הרכז הישראלי פשוט השתלט על המשחק בצורה כמעט בלתי נתפסת והפך את אחד ממשחקי הכדורסל היוקרתיים בישראל למופע פרטי שלו. לפי דיווחים מהמשחק הוא סיים עם 9 מ־10 מחוץ לקשת, נתון חריג בכל קנה מידה.

המשחק אמנם לא השפיע על מיקום הקבוצות בטבלה, אך איש באולם לא התייחס אליו כאל משחק חסר משמעות.

להפך.

האווירה הייתה של פלייאוף.

של הצהרת כוונות.

של מאבק על עליונות.

ושל מלחמה פסיכולוגית לקראת הישורת האחרונה של העונה.

הפתיחה עוד הייתה שקולה.

שתי הקבוצות רצו.

קלעו.

החליפו יתרונות.

ומכבי ירדה בסיום הרבע הראשון ביתרון קטן של 26:27.

אלא שאז הפועל העלתה הילוך.

מדר החל להתחמם.

כריס ג’ונס נכנס לעניינים.

ג’ונתן מוטלי שלט בצבע.

והיתרון האדום החל לצמוח.

במחצית כבר הוליכה הפועל 47:56.

אבל הרגע שבו המשחק באמת נשבר הגיע ברבע השלישי.

זה היה רבע של ים מדר.

אולי הרבע הגדול ביותר בקריירה שלו.

20 נקודות ברבע אחד.

שלשות מכל מצב.

חדירות.

ביטחון מוחלט.

תחושה שכל כדור שהוא זורק פשוט חייב להיכנס.

הצהובים נראו חסרי אונים מולו.

ההפרש תפח.

הקהל האדום השתולל.

והפועל ירדה לרבע האחרון ביתרון ענק של 70:87.

מכבי ניסתה לחזור.

אבל שום דבר כבר לא עבד.

המשחק ברח לה מהידיים.

ובסיום זה נגמר ב-97:115 מוחץ.

לא עוד ניצחון בדרבי.

השפלה ספורטיבית.

הצהרה.

אצל הפועל בלטו לצד מדר גם כריס ג’ונס עם 21 נקודות וג’ונתן מוטלי עם 20.

במכבי היה זה רומן סורקין שניסה להחזיק את העסק עם 16 נקודות, בעוד דייוויד אפיאני הוסיף 12.

אבל האמת היא שהמספרים פחות חשובים.

כי הסיפור הגדול הוא התחושה.

והתחושה כרגע היא שהפועל תל אביב מגיעה לפלייאוף בשיא העוצמה המנטלית שלה.

הקבוצה שלטה השנה במכבי בדרבים.

השלימה סוויפ עונתי.

והוכיחה פעם נוספת שהיא כבר מזמן לא האנדרדוג העירוני.

זו קבוצה שחושבת אליפות.

בצד השני, מכבי תל אביב אמנם סיימה ראשונה את העונה הסדירה ותפגוש ברבע הגמר את הפועל באר שבע/דימונה, אך דווקא לקראת פתיחת הפלייאוף היא סופגת מכה מורלית לא פשוטה.

הרצף המטורף של 19 ניצחונות ליגה נעצר.

ההגנה נראתה רע.

והקבוצה ספגה 115 נקודות מיריבתה הגדולה ביותר.

זה מסוג המשחקים שיכולים להיכנס לראש.

החדשות עבור הצהובים הן שהפלייאוף מתחיל עכשיו והכול מתאפס.

אבל החדשות עבור האדומים הן אפילו טובות יותר.

הם לא רק ניצחו.

הם גרמו לכל המדינה לדבר עליהם.

הפועל תל אביב סיימה שנייה ותפגוש את מכבי ראשון לציון בסדרת רבע הגמר.

מכבי תל אביב תתחיל את דרכה מול הפועל באר שבע/דימונה.

אם שתיהן יעמדו במשימה — הן יוכלו להיפגש רק בגמר.

והערב הזה רק הגדיל את התיאבון של כולם לקראת האפשרות הזאת.

כי אם כך נראה דרבי שאין לו משמעות טבלאית אמיתית — אפשר רק לדמיין מה יקרה אם השתיים ייפגשו לקרב ישיר על האליפות.

הטירוף, כך נראה, רק מתחיל.

