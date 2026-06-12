האיראנים והפקיסטנים מאשרים שהושג הסכם לסיום המלחמה – טראמפ מאושר נתניהו נותר מוחרם ומבודד

הפעם נראה שהמלחמה באמת הסתיימה. אין יודעים? לא כי טראמפ הכריז אלא כי איראן ופקיסטן מאשרות. את ביבי כנראה כבר לא יוכל לקלקל.

״עניין מרכזי״ מדווח:

אחד הרגעים המפתיעים ביותר מאז פרוץ המשבר האזורי התרחש בליל שבת כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחר לשתף את הודעתו של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ’י, שבה נאמר כי “מזכר ההבנות של איסלמבאד מעולם לא היה קרוב יותר לחתימה”. במקביל הודיעה פקיסטן כי נוסח ההסכם כבר גובש וכי נותרו רק ההליכים הסופיים לקראת השלמתו.

מדובר בהתפתחות דרמטית משום שבמשך חודשים ארוכים הוצג העימות ככזה הנמצא במסלול התנגשות בלתי נמנע. הציבור בעולם התרגל לדיווחים על תקיפות, איומים, חיסולים, סנקציות, חסימות ימיות ואזהרות מפני מלחמה אזורית רחבת היקף. כעת מגיע לפתע מסר שונה לחלוטין: במקום לדבר על המתקפה הבאה מדברים על החתימה הקרובה.

עצם הבחירה של טראמפ להפיץ את המסר האיראני אינה צעד טכני או מקרי. זהו מסר פוליטי. נשיא ארצות הברית יכול היה להתעלם מההודעה או להסתפק בהצהרה אמריקנית רשמית. במקום זאת הוא בחר להדהד את המסר שמגיע מטהרן עצמה. בכך הוא למעשה מאותת לציבור האמריקני, לשווקים, לבעלות הברית במזרח התיכון וגם למתנגדי ההסכם כי הבית הלבן מעוניין שהעולם יתחיל להיערך לעידן שאחרי המשבר.

לפי הפרטים שפורסמו עד כה, מזכר ההבנות המתגבש כולל מנגנוני פיקוח, הסדרים ביטחוניים, פתיחה מחודשת של נתיבי הסחר הימיים והמשך המשא ומתן בנושאים נוספים. אף שהצדדים עדיין נזהרים מלפרסם את כל הסעיפים, עצם ההודעה כי קיימת טיוטה מוסכמת מעידה שהפערים המרכזיים כבר גושרו.

לפקיסטן יש סיבה טובה להתגאות. איסלמבאד הצליחה בתוך זמן קצר יחסית להפוך למוקד התיווך החשוב ביותר באזור. במשך חודשים היא פעלה מאחורי הקלעים מול וושינגטון, טהרן, מדינות המפרץ וגורמים בינלאומיים נוספים. אם ההסכם אכן ייחתם, פקיסטן תרשום לעצמה הישג דיפלומטי מהגדולים בתולדותיה.

גם ההשלכות הכלכליות עשויות להיות עצומות. המשקיעים בעולם ממתינים לסימנים ברורים שהסכנה לשיבושים במפרץ הפרסי פוחתת. חברות הספנות, יצרניות האנרגיה, הבנקים ושוקי ההון מבינים כי הסכם יציב עשוי להחזיר מידה של ודאות לאזור שהיה במשך חודשים מקור לדאגה עולמית.

הציבור במזרח התיכון, מכל הצדדים, עייף ממלחמות. הישראלים, האיראנים, הלבנונים, הסורים ותושבי מדינות המפרץ שילמו מחירים כבדים של חרדה, פגיעה בכלכלה, שיבושי מסחר וחוסר ודאות. לכן אין פלא שהמסרים האחרונים מתקבלים בתקווה זהירה גם אצל מי שעד לאחרונה היו משוכנעים שהאזור צועד לעבר הסלמה בלתי נשלטת.

כמובן שעדיין מוקדם להכריז על סוף הסכסוך. במזרח התיכון כבר ראינו לא מעט הסכמים שהתפרקו ברגע האחרון. אך הפעם יש תחושה שונה. לראשונה מזה זמן רב נשמעות הצהרות חיוביות כמעט מכל הצדדים המעורבים, והמסרים המגיעים מוושינגטון, מטהרן ומאיסלמבאד מצביעים כולם לאותו כיוון.

אם אכן תושלם החתימה, ייתכן שהעולם יזכור את קיץ 2026 לא כתקופה שבה פרצה מלחמה גדולה נוספת, אלא דווקא כרגע שבו נעצרה אחת.

ומה באשר לאלה שבמשך חודשים חלמו על מלחמה נצחית, על הרחבת החזיתות ועל עוד ועוד סבבים ללא סוף? אם ההסכם אכן ייצא לדרך, הם ייאלצו להתמודד עם מציאות חדשה: הציבור מעדיף שגשוג על פני הרס, מסחר על פני טילים ועתיד על פני נקמה אינסופית. בסופו של דבר, ייתכן שהתקווה ניצחה את הפחד.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

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יחד עם זאת מוזמנים לעיין בפרטי ההסכם ובמשמעויותיו בעיקר לגבי ישראל:

קודם דיווחנו:

מקורות ישראליים מסרו היום כי טראמפ הטיל וטו מוחלט על כל יוזמה ישראלית לפעולה באיראן בהווה ובעתיד. נאסר על נתניהו תכלית האיסור לבצע מהלכים צבאיים, חיסולים או צעדים דומים למשל מלחמת סייבר נגד האיראנים והפרה ישראלית מהווה עילה בלתי חוזרת לביטול ההסכם כולו.

משמעות ההסכם, אם אכן אלה סעיפיו, היא שטראמפ הסכים לרוב המכריע של הדרישות האיראניות המרכזיות והתרחק משמעותית מהעמדות שהציג בתחילת המשבר.

קודם דיווחנו

סקופ: כל האמת המפורטת על כניעתו המוחלטת טראמפ ועל ההשלכות מרחיקות הלכת חסרות התקדים בחומרתן על מדינת ישראל ולא פחות חשוב על עם ישראל ועל כל בית יהודי בארץ ובתפוצות.

מאת רמי יצהר

Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״

האיראנים מפרסמים את תוכנית 14 הסעיפים שטראמפ הסכים להם לטענתם ועל בסיס זה ניתן להשיג הפוגה מוסכמת של חודשים ארוכים להמשך המו״מ.

סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" מפרטת כדלקמן:

1. הפסקת אש מיידית וקבועה בכל הזירות, כולל לבנון.

2. התחייבות אמריקנית שלא להתערב בענייניה הפנימיים של איראן ולכבד את ריבונותה.

3. הסרה מלאה של המצור הימי בתוך 30 יום.

4. הצבא האמריקני ייסוג מהאזורים הסמוכים לאיראן.

5. מצר הורמוז ייפתח בתוך 30 יום, בהתאם לסידורים והנחיות של משמרות המהפכה הממונים גם על פינוי המוקשים הימיים.

6. ארה״ב תסיר את כל הסנקציות על מכירת נפט, מוצרים פטרוכימיים ונגזרותיהם, ואיראן תקבל חזרה את כל הכספים המוחרמים והמוקפאים.

7. ארצות הברית מתחייבת לתוכנית פיצוי ושיקום של תוצאות ההפצצות באיראן. היקף הפיצוי יעמוד על 300 מיליארד דולר לפחות.

8. הצדדים נכנסים למשא ומתן שיארך 60 יום לפחות לשם גיבוש הסכם סופי שיתבסס על סוגיות הגרעין, הסרה מלאה של הסנקציות האמריקניות הראשיות והמשניות, וכן ביטול ההחלטות והצעדים של מועצת הביטחון של האו"ם ושל מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

9. יינתן אישור מחודש למחויבותה של איראן, במסגרת האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני (NPT), שלא לייצר נשק גרעיני.

10. במהלך תקופת המשא ומתן תתחייב ארצות הברית שלא להגדיל את כוחותיה באזור ולא להטיל סנקציות חדשות.

11. ארה״ב תשחרר מיידית 12 מיליארד דולר וכסכום הזה בהמשך החודשיים הראשונים של המו״מ.

12. יוקם מנגנון פיקוח מוסכם ליישום ההסכם.

13. ההסכם הסופי יובא לאישור מועצת הביטחון של האו"ם.

14. המשא ומתן הסופי רק יחל לאחר שחרור מחצית מהכספים המוקפאים, השעיית הסנקציות על הנפט האיראני והסרת המצור הימי.

המקורות האיראניים מדגישים כי נושא הגרעין שיידון במו״מ העתידי יוגבל רק לדיון בסוגיית החומרים המועשרים וההעשרה הגרעינית, להסרת הסנקציות ולתוכנית לשיקום כלכלי של איראן. שני הצדדים לא יציגו תנאים ונושאים נוספים.

ואם לא די בזה, מקורות ישראליים מסרו היום כי טראמפ הטיל וטו מוחלט על כל יוזמה ישראלית לפעולה באיראן בהווה ובעתיד. נאסר על נתניהו תכלית האיסור לבצע מהלכים צבאיים, חיסולים או צעדים דומים למשל מלחמת סייבר נגד האיראנים והפרה ישראלית מהווה עילה בלתי חוזרת לביטול ההסכם כולו.

משמעות ההסכם, אם אכן אלה סעיפיו, היא שטראמפ הסכים לרוב המכריע של הדרישות האיראניות המרכזיות והתרחק משמעותית מהעמדות שהציג בתחילת המשבר.

בנושא הגרעין: במקרה הטוב החומר המועשר יחזור לפיקוח בינלאומי ואפשר שידולל באיראן. והכי חשוב: הסכם הגרעין המקורי שהשיג אובמה ואשר בוטל חד צדדית על ידי טראמפ בקדנציה הראשונה שלו בעקבות שיקולי נתניהו – חוזרת לקדמותה.

שורה תחתונה: אם ההסכם אכן ייחתם בנוסח המתואר על ידי האיראנים, מדובר בהישג אסטרטגי יוצא דופן עבור טהרן ובנסיגה משמעותית של הממשל האמריקני מהיעדים שהציב בתחילת העימות.

אשר לישראל: נתניהו הוביל את מדינת ישראל ויהודי העולם לתבוסה כפולה ומכופלת:

א. שלטון האייתולות נותר בעינו כשהוא חזק, איתן וקיצוני מתמיד.

ב. תוכנית הגרעין נותרת איתנה מתמיד וחוזרת להסכם הגרעין המקורי שהושג על ידי ברק אובמה.

ג. ישראל הפכה מבודדת, מוחרמת מתמיד וממשלתה מוצעת מחמת מיאוס לאורך ולרוחב העולם המערבי כשגם הטובות שבידידותינו שומרות מרחק מאתנו.

ד. המלחמה הקימה על ישראל יריבויות חדשות שעלולות לצמוח למצב מלחמה של ממש עם טורקיה ומצרים למשל.

ה. החקירות הבינלאומיות בחשדות לביצוע פשעי מלחמה מצד ישראל ובעיקר מצד מנהיגיה יימשכו ויתעצמו.

ו. ארה״ב מתחייבת למנוע מישראל המשך המלחמה בלבנון וברצועה.

ז. איראן לא התחייבה להפסיק פעילות אינטנסיבית, שוטפת, לוחמנית ואכזרית נגד ישראל לא באופן ישיר ולא באמצעות ארגוני טרור קיימים כמו חמאס, החות׳ים וחיזבאללה ואם באמצעות ארגונים דומים שיוקמו על ידי טהרן בעתיד.

ח. יחסי ישראל וארצות הברית מידרדרים לשפל חסר תקדים בגלל התנהלות נתניהו והברית ההסטורית הזו בסכנת קריסה מוחלטת. הדמוקרטים, חלק ניכר מהרפובליקנים ורוב מוחץ של יהודי ארה״ב מתנערים פומבית ומעשית מישראל וההשלכות יהיו מרחיקות לכת.

ט. הכלכלה הישראלית תיאלץ לשאת בעלות של כטריליון שקלים עלות המלחמה והשלכותיה.

י. החברה הישראלית בהתפוררות, מוחות יזוזו מכאן ותהליך שיקום התדמית יהיה ארוך וקשה זאת בתנאי אחד יסודי: ממשלת בן גביר נתניהו תחדל לשלוט ולשכת ראש הממשלה תאויש באנשי תבונה ומעשים טובים שישיבו את ישראל לדרך המלך.

מנקודת מבט ישראלית, אם זה אכן יהיה ההסכם הסופי, מדובר בתוצאה קשה במיוחד שעלולה להיתפס ככישלון אסטרטגי של המדיניות שהובילה ממשלת נתניהו.

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״עניין מרכזי״

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