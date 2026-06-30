הכולל שבו נאמר לרמטכ״ל יימח שמך״ מקבל הקצבות עתק של מיליוני מממשלת נתניהו

מדינה בהתפוררות מחלטת. וצריך להודות על האמת: ביבי הרבה הפחות אשם ממה שנדמה לכם בכל הנוגע לידיעה הזו:

הכולל הדתי של הרב שנשא נאום אנרכיסטי מבחיל והכריז על הרמטכ"ל זמיר "יימח שמו" ממומן מכספי המדינה בסכומי עתק!

בשנה האחרונה המוסד הזה קיבל מהמדינה 653,818 ש"ח, ובעשור האחרון מעל עשרה מיליון שקלים.

בני גנץ גינה בחריפות את לפיד שלא הצטרף לקואליציה אבל משום מה חשב שהעם שכח שהוא עצמו אמנם הצטרף אחרי ה-7 באוקטובר אבל ברח לא בזמן ובעקבות נטישתו החלה הסחטנות החרדית והדתית לצבור תאוצה בעוד שגנץ עצמו התרסק והתאדה.

גנץ ולא לפיד צריכים להעלם מהפוליטיקה הישראלית ולהערכתנו אייזנקוט ילך עם נתניהו אם קואליציה חלופית לא תהיה אפשרית בתנאים סבירים.

רמי יצהר Rami Yitzhar

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