רמי יצהר מדווח: כך סיכל היועמ״ש את מזימת נתניהו

המזימה של נתניהו היתה סודית, שטנית, מורכבת וזדונית. רמי יצהר Rami Yitzhar ב״עניין מרכזי״ מדווח בלעדית. רבים שאלו עצמם מדוע מיהר היועץ המשפטי מנדלבליט לשגר לבית המשפט המחוזי בירושלים את כתב האישום שאין ממנו מפלט לנאשם בנימין נתניהו.

המהלך הזה טרף לנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, את הקלפים האחרונים שעוד נותרו לו בחבילת הטריקים והשטיקים שבאמצעותם חמק שנים מרגע הגשת כתב האישום נגדו והכניס לשם כך את המדינה והעם למערבולת נוראה.

המזימה האחרונה שעוד נותרה לו בשרוולו הרופס היתה מורכבת. נתחיל מזה שביבי משך עד למכסימום האפשרי את עניין בקדת החסינות למניעת ההעמדה לדין. כשהיה ברור לו שזה לא יעבור, סידר את קומבינת הצגת התוכנית והנסיעה לוושינגטון בדיוק ביום שבו הכנסת היתה אמורה להתחיל בדיון בעניינו.

התוכנית כשלה. החרם נראה מגוחך ולביבי לא נותרה ברירה אלא להסיר את הבקשה או שהעם והעולם היו מתחילים לשמוע נאומים חוצבי להבות בגנותו המגוללים שוב ושוב את החטאים הנוראיים המיוחסים לו.

מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו.

נתניהו היה בטוח שתוכנית טראמפ תכניס את עשראל לסיחרור שיזיז את עניינו הצידה למשך עוד כמה ימים. זה כל מה שהיה נחוץ לו. אבל מנדלבליט לא נולד אתמול. עם מנת המרורים שביבי מאכיל אותו, את המשטרה, את הפרקליטות ואת הבכירים האחרים אפשר היה למלא שולחנות ליל סדר מעתה ועד עולם. היועץ המשפטי נעץ את המסמר האחרון והסופי שעות ספורות לאחר הסרת בקשת החסינות ועוד בטרם שקעה השמש.

מנדלבליט ועימו מערכת המשפט כולה פיענחו את המהלך הבא של נתניהו. להעיף מייד את מנבלבליט ולמנות לו ממלא מקום זמני. מהלך כזה היה מעכב את הגשת כתב האישום במשך שבועות. זה מה שביבי זמם: למשוך את העניין עד אחרי הבחירות ואז להתחיל מחדש את הסאגה הזו במטרה שתימשך לנצח נצחים ואם יותר מזה.

לא יהיה כלום? אים כלום?

המזימה השטנית סוכלה. יש כתב אישום חלוט. ביבי נאשם מלא מלא מלא ואין היתכנות להימלטות. עכשיו ינסה למנוע התיישבות על כס הנאשמים בבית המשפט לפני הבחירות. צילום כזה הוא חלום הבלהות שלו. מזל שבישראל את כלובי נאשמים כמו במצרים או ברוסיה. טוב שיש כאלה במעשיהו.

רמי יצהר Rami Yitzhar

עניין מרכזי

רמי יצהר Rami Yitzhar

רמי יצהר – הביוגרפיה העיסקית, שמניבה לכם תוצאות:

.

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל.

.

מנחה NLP מאסטר וטריינר. מנהל ״המכללה לחדשנות״.

.

עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר.

.

עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

.

The best is yet to come

#ענייןמרכזי

#המכללהלחדשנות

#רמייצהר

#השיטהשלרמייצהר

News-israel.net/nlp

עניין מרכזי News-israel.net