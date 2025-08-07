 דילוג לתוכן
יום חמישי, 7 באוגוסט 2025
סיפוח הרצועה יעלה הון עתק מהתקציב למימון חיי העזתים

IMG_5618
מערכת "עניין מרכזי" 7 באוגוסט 2025

הכיוון אליו צועדים הקבינט וממשלת ישראל יגרום לכך שכל החטופים ימותו מרעב וממכות ומעינויים, יעמדו בסיכון בשל פעולת צה״ל, כך אומר ראש האופוזיציה, יאיר לפיד.

לדבריו, ״אנחנו נקום בכל בוקר לעוד ועוד הותר לפרסום, ובתמורה נשלוט בשני מיליון פלשתינים – נממן להם חשמל ומים ונבנה להם בתי ספר ובתי חולים מכספם של אזרחי ישראל.

המילואמיניקים ימשיכו לשלם את מחיר ההשתמטות. משלמי המיסים את מחיר הסיפוח.

זה המחיר של ממשל צבאי, זה מה שיעלה לנו סיפוח. אם אנחנו נכבוש ונספח את עזה, אנחנו יכולים לשכוח מזה שהסעודים או האמירתים או האירופאים יעזרו לממן את חייהם של הפלשתינים. סיפחת – שילמת. סיפחת – מאותו רגע הכל על חשבונך״.

עניין מרכזי

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

