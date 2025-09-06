ארוכה הדרך פתלתלה ומסובכת לזוממים להדיח את ארה״ב מגדולתה, מהשפעתה ומעוצמתה הכלכלית

קריסת הדולר? ניתוח עומק ל״עניין מרכזי״ בעקבות הברית האנטי אמריקנים החדשה והמתעצמת בהובלת הסינים.

לאחר הוועידה הכלכלית ביטחונית האחרונה בסין עולה השאלה האם העולם מתעורר אל בוקר חדש שבו הדולר האמריקני כבר אינו המלך הבלתי־מעורער של המערכת הפיננסית? בימים שבהם מלחמות מכסים, מתחים גיאופוליטיים, מהלכים של סין ורוסיה, והאטה כלכלית בארה״ב חוברים יחד — השאלה הזו הופכת קריטית לא רק לוול סטריט אלא גם לכל אזרח בעולם שמחזיק חסכונות, משלם משכנתא או מתכנן חופשה בחו״ל.

מצב הדולר כיום

אינדקס הדולר (DXY) נע סביב רמות שפל של החודש וחצי האחרונים, לאחר נתוני תעסוקה חלשים בארה״ב שהגבירו את הציפיות להפחתת ריבית על ידי הפדרל ריזרב. האבטלה מטפסת, קצב יצירת המשרות נחלש, והשוק מעריך כי רצף קיצוצי ריבית קרוב מתמיד. הדולר, שהיה מקלט עולמי לאורך עשורים, מגלה סימני עייפות.

דה־דולריזציה – מציאות או כותרת?

חלקו של הדולר ברזרבות מטבע עולמיות נשחק בהדרגה מ־72% בתחילת שנות האלפיים לכ־58% כיום. יחד עם זאת, הדולר עדיין דומיננטי: הוא אחראי לכמעט מחצית מהתשלומים הגלובליים, הרבה מעל היורו, והיואן הסיני עוד רחוק מאוד מאיום ממשי. מהלכי BRICS, ניסיונות תשלום ביואן וניסיונות אזוריים לצמצם שימוש בדולר נתקלים בקשיים תשתיתיים, חוסר אמון, והעדר חלופה מלאה.

הגיאופוליטיקה משחקת תפקיד

סין ורוסיה מגבירות את שיתוף הפעולה האנרגטי ביניהן ומנסות לעקוף את המערכת הדולרית — אך זהו מהלך אזורי. סעודיה עדיין יושבת על הגדר ולא מצטרפת רשמית למהלך ביואן. במקביל, מלחמות המכסים שמנהיג טראמפ וחשש מהסלמה במזרח התיכון עלולים לחזק דווקא את הדולר כ”מקלט בטוח”. כך הדינמיקה כפולה: תהליך שחיקה איטי מצד אחד, והתחזקות זמנית בכל משבר מצד שני.

ומה עם הבורסה?

מדדי המניות בארה״ב נמצאים ברמות שיא, שוק האשראי רגוע, והנפקות אג״ח זורמות. אבל — מדד התמחור (Shiller-CAPE) מעל 38, גבוה היסטורית. כלומר: השוק מתוח. כל זעזוע במקרו או בגיאופוליטיקה עלול להפוך תיקון חד לקריסה של 20–30%. זה לא תרחיש ודאי, אבל הרגישות גבוהה במיוחד.

תרחישים קדימה

1. בסיסי (55%) – נחיתה רכה: הפד יפחית ריבית במתינות, הדולר יתנדנד סביב 96–102, המניות ימשיכו לנוע הצידה עם תנודתיות.

2. שלילי (25%) – האטה חריפה: אבטלה עולה, רווחיות נשחקת, המניות צונחות 20–30%, הדולר מתנדנד בין חולשה לחוזקה זמנית.

3. זנב סיכון (10%) – אירוע גיאופוליטי דרמטי: הדולר מתחזק חזק כמקלט, הבורסה מתרסקת 30–35%.

4. חיובי (10%) – אינפלציה דועכת, צמיחה מחזיקה: הדולר נחלש עוד, המניות קובעות שיאים חדשים.

השורה התחתונה

קריסת הדולר אינה בלתי־נמנעת. מדובר בשחיקה איטית ובצמיחה של עולם מולטיפולרי, אך לא במפולת קרובה. לעומת זאת, השווקים הפיננסיים רגישים מאוד: הבורסה אינה צפויה לקרוס מחר בבוקר, אך כל שבר במאקרו או באמון עלול להפוך לגלי הלם עולמיים.

דוד עשת

עניין מרכזי