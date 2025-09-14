למרות המצור הבינלאומי המתהדק – נתניהו מתעקש להמשיך את המלחמה לשווא

הרמטכ״ל לשעבר אביב כוכבי אומר היום כי חמאס הוכרע כבר לפני שנה. הוא לא היחיד. כל בר דעת בארץ ובעולם מבין היטב שצבאית, אסטרטגית, כלכלית וגיאופוליטית המשך הנוכחות של הצבא בעזה מיותר ולא מזיק.

נתניהו מתעקש חרף התנגדות הצבא ושאר גורמי הביטחון למהלכי הסרק שעיקרם תוך גירוש מיליון איש מבתיהם לצורך הפצצות נדל״ן מהסוג שהיה היום של מגדל בעיר. ישראל כץ התגאה במהלך וכינה את הבניין שהופצץ מגדל טרור.

בעולם מזועזעים מן האכזריות המתמשכת והטינה לישראל גואה. לביבי לא איכפת. להיפך. נראה שכל מהלך בינלאומי אנטי ישראלי המבודד את מדינת היהודים הוא עוד נדבך בהשתלטות המוחלטת שלו על המדינה בתהליך הדיקטטוריזציה הצובר תאוצה.

ומה קורה בעולם:

מנהגי מדינות ערב ובנוסף נשיאי איראן וטורקיה מגיעים לוועידת חירום בקטאר לדון בהפצצת המשלחת החמאסית למו״מ לעסקת חטופים. על הפרק צעדים משותפים נגד ישראל.

ברקע הפגישה ביוזמה המצרית להקים ברית צבאית ערבית איסלאמית נוסח ברית נאט״ו נגד ישראל.

בעצרת האו״ם יוחלט על הקמת מדינה פלסטינית.

באיחוד האירופי דנים בביטול הסכמי הסחר עם ישראל.

מדינות אירופיות הודיעו שלא ישתתפו באירוויזיון אם ישראל לא תגורש.

הפגנות נגד ישראל נמשכות בעולם.

ישראל מוקצה מחמת מיאוס גובר ונתניהו מרוצה.

בינתיים, חוץ מהפגנות בארץ נגד הממשלה ובעד יתרת החטופים אין בארץ כוח מרכזי חזק המסוגל להוביל לסיום המלחמה וכלפי פנים החברה הישראלית מתפוררת.

עוד מעט ראש השנה והיחידים שבאמת חוגגים הם ביבי, שרה, בן גביר וסמוטריץ׳.

״עניין מרכזי״