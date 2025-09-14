 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום ראשון, 14 בספטמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

למרות המצור הבינלאומי המתהדק – נתניהו מתעקש להמשיך את המלחמה לשווא

IMG_6251
רמי יצהר 14 בספטמבר 2025

הרמטכ״ל לשעבר אביב כוכבי אומר היום כי חמאס הוכרע כבר לפני שנה. הוא לא היחיד. כל בר דעת בארץ ובעולם מבין היטב שצבאית, אסטרטגית, כלכלית וגיאופוליטית המשך הנוכחות של הצבא בעזה מיותר ולא מזיק.

נתניהו מתעקש חרף התנגדות הצבא ושאר גורמי הביטחון למהלכי הסרק שעיקרם תוך גירוש מיליון איש מבתיהם לצורך הפצצות נדל״ן מהסוג שהיה היום של מגדל בעיר. ישראל כץ התגאה במהלך וכינה את הבניין שהופצץ מגדל טרור.

בעולם מזועזעים מן האכזריות המתמשכת והטינה לישראל גואה. לביבי לא איכפת. להיפך. נראה שכל מהלך בינלאומי אנטי ישראלי המבודד את מדינת היהודים הוא עוד נדבך בהשתלטות המוחלטת שלו על המדינה בתהליך הדיקטטוריזציה הצובר תאוצה.

ומה קורה בעולם:

מנהגי מדינות ערב ובנוסף נשיאי איראן וטורקיה מגיעים לוועידת חירום בקטאר לדון בהפצצת המשלחת החמאסית למו״מ לעסקת חטופים. על הפרק צעדים משותפים נגד ישראל.

ברקע הפגישה ביוזמה המצרית להקים ברית צבאית ערבית איסלאמית נוסח ברית נאט״ו נגד ישראל.

בעצרת האו״ם יוחלט על הקמת מדינה פלסטינית.

באיחוד האירופי דנים בביטול הסכמי הסחר עם ישראל.

מדינות אירופיות הודיעו שלא ישתתפו באירוויזיון אם ישראל לא תגורש.

הפגנות נגד ישראל נמשכות בעולם.

ישראל מוקצה מחמת מיאוס גובר ונתניהו מרוצה.

בינתיים, חוץ מהפגנות בארץ נגד הממשלה ובעד יתרת החטופים אין בארץ כוח מרכזי חזק המסוגל להוביל לסיום המלחמה וכלפי פנים החברה הישראלית מתפוררת.

עוד מעט ראש השנה והיחידים שבאמת חוגגים הם ביבי, שרה, בן גביר וסמוטריץ׳.

״עניין מרכזי״

מבזקפוליטיקהחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה