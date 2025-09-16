מגמה הבולטת עד כה בליגת העל: הגדולות רומסות את הנמושות התוצאות גבוהות

הנה סקירה מפורטת של הנצחונות של הפועל תל אביב ומכבי חיפה אמש בליגת העל:

הפועל תל אביב: דרמה אדירה מול בית״ר ירושלים, ניצחון 2:3

המשחק נערך אמש (שני) באצטדיון בלומפילד, במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל.

בית״ר ירושלים עלתה ראשון ליתרון משער של סתיו טוריאל, באמצעות פנדל.

בהמשך דור מיכה השווה לבית״ר לקראת סיום המחצית הראשונה (או לקראת הירידה למחצית) לאחר שהחליף שחקן שנפצע.

לאחר מכן גיל כהן בבית״ר הצליח לקחת את היתרון ותוך כדי בית״ר נראתה טוב יותר לזמן מה, אך הפועל לא ויתרה.

סתיו טוריאל השווה לשוויון כ־90 דקות עם כדור קרן ובישול מדויק לאנדריאן קרייב.

הדרמה הגיעה בתוספת הזמן: עומרי אלטמן, שעלה מהספסל ואשר בעונה האחרונה הופך לדמות שולית ושנראתה לעיתים כמו “לא נספרת”, לקח כדור חופשי גדול ואדיר בדקה ה־90+8, הבקיע שער ניצחון ענק וחגג עם הקהל.

בבית״ר ירושלים הרגישו אכזבה רבה: ביקורות על יכולת הקבוצה, על חוסר אמירה בהגנה, על הקישור שלא עבד כמו שצריך, וגם על העמידות בחומות ההגנה.

מאמן הפועל תל אביב, אליניב ברדה, השיב על ביקורת לגבי אלטמן: אמר שהוא רוצה אותו עד סוף העונה, ושלעיתים סבלנות משתלמת.

משמעות

ההישג של הפועל תל אביב הוא לא רק שלוש נקודות: הניצחון שבוירה ירושלים, שהיה דחוק במיוחד, מדבר על אופי — יכולת לחזור מפיגור, אמונה עד הסוף — וכנראה גם על תחושת “הרגע הנכון” להתחבר לקהל הגדול בלומפילד. לעומת זאת, לבית״ר צריכים לבדוק מה השתבש — האם התרומה של השחקנים הזריזים, הקישור, ההגנה — ומה צריך לשפר בהמשך.

מכבי חיפה: ניצחון גדול מול מ.ס. אשדוד — 1:5

גם מכבי חיפה שיחקה אמש במחזור השלישי, באצטדיון סמי עופר מול מ.ס. אשדוד.

המשחק התחיל בטקס מרגש לזכרו של גדי קינדה ז״ל, לשחקן ששיחק גם במכבי חיפה וגם באשדוד.

מכבי חיפה עלתה ליתרון בדקה השמינית משער של טריבנטה סטיוארט, לאחר כדור קרן שהוגבה על ידי איתן אזולאי.

בדקה ה־31 איליי טמם הצליח להשוות לאשדוד.

חיפה המשיכה לשלוט: לפני סיום המחצית (דקה 39) מתיאס נהואל העלה את היתרון חזרה לירוקים מבעיטה מהנקודה הלבנה.

במחצית השנייה גם דולב חזיזה כבש פנדל, והיתרון נעשה 1:3.

בהמשך, עבדולאי סק הוסיף שער מנגיחה מקרן.

לבסוף – ג’ורג׳ה יובאנוביץ׳, שעלה מהספסל, גם הוא כבש משער פנדל ישיר.

הערב כולו היה מכבי חיפה מאוד מרוכזת, ניצלה מצבים נייחים – שלושה פנדלים + קרנות – והפגינה יכולת התקפית חדה מאוד.

משמעות

הניצחון הזה נותן ביטחון משמעותי לחיפה: חזרה חזקה מהפגרה, ניצחון משכנע מבחינת מספר שערים, שליטה במשחק והיכולת לקחת את הרגעים הקשים — תשעה דקות אחרי שהשוויון הגיע — ולחזור. בנוסף, מוסיפים עומק לסגל: כיבושים גם מהספסל, שחקנים שעולים ומשפיעים.

המצב בטבלה והשפעות