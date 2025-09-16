מגמה הבולטת עד כה בליגת העל: הגדולות רומסות את הנמושות התוצאות גבוהות

הנה סקירה מפורטת של הנצחונות של הפועל תל אביב ומכבי חיפה אמש בליגת העל:
הפועל תל אביב: דרמה אדירה מול בית״ר ירושלים, ניצחון 2:3
- המשחק נערך אמש (שני) באצטדיון בלומפילד, במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל.
- בית״ר ירושלים עלתה ראשון ליתרון משער של סתיו טוריאל, באמצעות פנדל.
- בהמשך דור מיכה השווה לבית״ר לקראת סיום המחצית הראשונה (או לקראת הירידה למחצית) לאחר שהחליף שחקן שנפצע.
- לאחר מכן גיל כהן בבית״ר הצליח לקחת את היתרון ותוך כדי בית״ר נראתה טוב יותר לזמן מה, אך הפועל לא ויתרה.
- סתיו טוריאל השווה לשוויון כ־90 דקות עם כדור קרן ובישול מדויק לאנדריאן קרייב.
- הדרמה הגיעה בתוספת הזמן: עומרי אלטמן, שעלה מהספסל ואשר בעונה האחרונה הופך לדמות שולית ושנראתה לעיתים כמו “לא נספרת”, לקח כדור חופשי גדול ואדיר בדקה ה־90+8, הבקיע שער ניצחון ענק וחגג עם הקהל.
- בבית״ר ירושלים הרגישו אכזבה רבה: ביקורות על יכולת הקבוצה, על חוסר אמירה בהגנה, על הקישור שלא עבד כמו שצריך, וגם על העמידות בחומות ההגנה.
- מאמן הפועל תל אביב, אליניב ברדה, השיב על ביקורת לגבי אלטמן: אמר שהוא רוצה אותו עד סוף העונה, ושלעיתים סבלנות משתלמת.
משמעות
ההישג של הפועל תל אביב הוא לא רק שלוש נקודות: הניצחון שבוירה ירושלים, שהיה דחוק במיוחד, מדבר על אופי — יכולת לחזור מפיגור, אמונה עד הסוף — וכנראה גם על תחושת “הרגע הנכון” להתחבר לקהל הגדול בלומפילד. לעומת זאת, לבית״ר צריכים לבדוק מה השתבש — האם התרומה של השחקנים הזריזים, הקישור, ההגנה — ומה צריך לשפר בהמשך.
מכבי חיפה: ניצחון גדול מול מ.ס. אשדוד — 1:5
- גם מכבי חיפה שיחקה אמש במחזור השלישי, באצטדיון סמי עופר מול מ.ס. אשדוד.
- המשחק התחיל בטקס מרגש לזכרו של גדי קינדה ז״ל, לשחקן ששיחק גם במכבי חיפה וגם באשדוד.
- מכבי חיפה עלתה ליתרון בדקה השמינית משער של טריבנטה סטיוארט, לאחר כדור קרן שהוגבה על ידי איתן אזולאי.
- בדקה ה־31 איליי טמם הצליח להשוות לאשדוד.
- חיפה המשיכה לשלוט: לפני סיום המחצית (דקה 39) מתיאס נהואל העלה את היתרון חזרה לירוקים מבעיטה מהנקודה הלבנה.
- במחצית השנייה גם דולב חזיזה כבש פנדל, והיתרון נעשה 1:3.
- בהמשך, עבדולאי סק הוסיף שער מנגיחה מקרן.
- לבסוף – ג’ורג׳ה יובאנוביץ׳, שעלה מהספסל, גם הוא כבש משער פנדל ישיר.
- הערב כולו היה מכבי חיפה מאוד מרוכזת, ניצלה מצבים נייחים – שלושה פנדלים + קרנות – והפגינה יכולת התקפית חדה מאוד.
משמעות
הניצחון הזה נותן ביטחון משמעותי לחיפה: חזרה חזקה מהפגרה, ניצחון משכנע מבחינת מספר שערים, שליטה במשחק והיכולת לקחת את הרגעים הקשים — תשעה דקות אחרי שהשוויון הגיע — ולחזור. בנוסף, מוסיפים עומק לסגל: כיבושים גם מהספסל, שחקנים שעולים ומשפיעים.
המצב בטבלה והשפעות
- לאחר שלושת המחזורים: הפועל באר שבע מובילה עם שלוש נצחונות בשלושה מחזורים.
- מכבי חיפה והפועל תל אביב נמצאות במקום השני ושלישי בהתאמה, עם 7 נקודות לירוקים ולפועל ת״א.
- ההישגים של שתי הקבוצות הללו מחזקים את טבען כקבוצות צמרת — מי שיכול להיות אתגר לאלופות והבכירות.
- ״עניין מרכזי״