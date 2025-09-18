 דילוג לתוכן
יום חמישי, 18 בספטמבר 2025
2 חיילים נדקרו למוות בידי נהג ירדני שהוביל סיוע לעזה

IMG_6692
מערכת "עניין מרכזי" 18 בספטמבר 2025

שני הרוגים ישראלים בפיגוע ירי שהסתיים בדקירתם למוות בידי נהג ירדני שהגיע למעבר אלנבי עם משאית סיוע לעזה. המחבל חוסל. המחבל שלף אקדח אך היה בו מעצור ואז שלף סכין והספיק לרצוח שני ישראלים בטרם נוטרל.

פראמדיקית ומנהלת אשכול אדומים במד"א, בוסמת לובינר, וחובש רפואת חירום במד"א עמית וייס, סיפרו: "הגענו למקום בכוחות גדולים וחברנו לכוחות הביטחון במעבר, הם הובילו אותנו ל-2 גברים שהיו מחוסרי הכרה עם פצעי ירי בגופם כשמעניקים להם טיפול רפואי ראשוני. המשכנו את הטיפול הרפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותם. המחבל נוטרל ע"י כוחות הביטחון".

משרד החוץ מסר: "ישראל מאפשרת סיוע הומניטרי לעזה, והטרוריסטים מנצלים אותו כדי לרצוח ישראלים. היום, ירדני שהיה אמור לנהוג במשאית סיוע הומניטרי לעזה, רצח שני ישראלים במעבר הגבול אלנבי. זו תוצאה של ההסתה הנפשעת, זו תוצאה של הדהוד קמפיין השקרים של חמאס. זה חייב להיפסק".

בעקבות התקרית נסגר מעבר אלנבי. הירדנים הודיעו שהם חוקרים את התקרית. 22 משאיות סיוע ירדניות חצו היום את הגשר לעזה כחלק מההליכים המוסכמים.
הנהג שהואשם בפיגוע זוהה כעבד אל-מטלב אל-קיסי, יליד 68, אזרח שהחל לעבוד כנהג בהעברת סיוע לעזה לפני שלושה חודשים.
דובר ממשלת ירדן מוחמד אל-מומני אמר אז כי בעמאן "עוקבים אחר החדשות על אירוע ביטחוני בצד השני של מעבר הגבול. הרשויות המוסמכות שלנו עוקבות אחר הנושא בשטח ונודיע על כל פרט ברגע שיתקבל". בהמשך הוחלט בישראל לעצור את הסיוע ההומניטרי מירדן לרצועת עזה "עד שהחקירה הירדנית תושלם וממצאיה יועברו לישראל".
