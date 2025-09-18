2 חיילים נדקרו למוות בידי נהג ירדני שהוביל סיוע לעזה

שני הרוגים ישראלים בפיגוע ירי שהסתיים בדקירתם למוות בידי נהג ירדני שהגיע למעבר אלנבי עם משאית סיוע לעזה. המחבל חוסל. המחבל שלף אקדח אך היה בו מעצור ואז שלף סכין והספיק לרצוח שני ישראלים בטרם נוטרל.

פראמדיקית ומנהלת אשכול אדומים במד"א, בוסמת לובינר, וחובש רפואת חירום במד"א עמית וייס, סיפרו: "הגענו למקום בכוחות גדולים וחברנו לכוחות הביטחון במעבר, הם הובילו אותנו ל-2 גברים שהיו מחוסרי הכרה עם פצעי ירי בגופם כשמעניקים להם טיפול רפואי ראשוני. המשכנו את הטיפול הרפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותם. המחבל נוטרל ע"י כוחות הביטחון".

משרד החוץ מסר: "ישראל מאפשרת סיוע הומניטרי לעזה, והטרוריסטים מנצלים אותו כדי לרצוח ישראלים. היום, ירדני שהיה אמור לנהוג במשאית סיוע הומניטרי לעזה, רצח שני ישראלים במעבר הגבול אלנבי. זו תוצאה של ההסתה הנפשעת, זו תוצאה של הדהוד קמפיין השקרים של חמאס. זה חייב להיפסק".