בעוד שנתניהו גרם לישראל להיות מוקצית מחמת מיאוס: סעודיה מארחת כוכבי קולנוע לפסטיבל סרטים מדהים

בעידן שבו הגבולות בין תרבויות מטשטשים, התחומים האמנותיים פורצים קדימה בקצב זרם נהר — מוזיקה, סרטים, מופעים, פסטיבלים ורכילות שמתקיימים בו זמנית בלבבו של העולם הדיגיטלי. הנה כמה מהכותרות שמגדירות את התקופה:

🌍 מהמזרח התיכון ועד למוח העולם — חדשות שמזיזות

פסטיבל קומדיה בריאד — העולם צוחק בסעודיה

ריאד מארחת בימים אלה את פסטיבל הקומדיה הגדול ביותר אי פעם, עם קווים של כוכבים בינלאומיים כמו קווין הארט, ראסל פיטרס, פיט דייווידסון ועוד. הזירה הזו, הממוקמת בלב מחווה ל־Vision 2030, משמשת גם כמעיין מבחן לשינוי תרבותי בסעודיה — אמנים נדרשים להתמודד עם ביקורת על זכות הביטוי בממלכה שעד כה הייתה סגורה מאוד תרבותית.

דובאי משיקה תחרות קולנוע בינה מלאכותית – מיליון דולר בפרס

דובאי הכריזה על תחרות יוצאת דופן לקולנוענים המשתמשים בכלי AI מבוססי Google Gemini. הפרס: מיליון דולר. היעד: לעורר יצירה דיגיטלית, לקדם רעיונות פורצי דרך ולמנף את העיר כצומת עולמית של תרבות דיגיטלית. הרשמות פתוחות — העולם מוזמן.

Netflix מתרחבת בעולם האהבה

בכנס “Tudum” האחרון ל־Netflix הוצגו עדכונים מרכזיים: הסדרה הנפוצה Stranger Things תסתיים בעונה חמישית, שתשודר בשלושה מנות – 26 בנובמבר, 25 בדצמבר ו־31 בדצמבר 2025. הכוח של החוויה הבינלאומית נראה היטב באירוע הגדול, שבו נטלו חלק יותר מ־100 כוכבים ויוצרים עולמיים.

🎬 קולנוע והמסר החברתי – לא רק בידור

“Go woke, go broke”? המחקר שמטיל ספק

בכנס זוריך הוצגו ממצאים מפתיעים: מחקר של אנליסט Stephen Follows‌, שבחן אלפי סרטים, קבע שאין קורלציה אחידה בין תוכן פרוגרסיבי לבין כישלון מסחרי. להיפך — לעיתים סרטים עם נושאים מגוונים מתבלטים ומביאים רווחים, במיוחד בז’אנרים כמו מוזיקה, ספורט ואימה.

KPop Demon Hunters

– לא רק להיט, תופעת תרבות

הסרט הדרמתי־מוזיקלי הזה שבר שיאים ב־Netflix עם 236 מיליון צפיות. סיפור נערות K-pop בהרפתקה על־טבעית, עם שירים, קונפליקטים, קרבות ואחווה – יצר עולם מקביל שבו הקהל חושף יצירתיות משל עצמו (ריקודים, כיסוי, שיתופים).

חדש מישראל –

We Will Dance Again

דוקומנטרי שזכה לפרסום עולמי: הסרט מתעד את הפיגועים במוזיקה שבוצעו ב־7 באוקטובר 2023 עצמם – פיצוצים, חטיפות, אנשים נסים, והקהל שנשבה בין החיים למוות. שיתוף פעולה בין פרמונט+, BBC ו־Hot (ישראל). ב־2025 הוא קיבל את פרס ה־Emmy לדיווחים עיתונאיים בולטים.

🎵 מוזיקה ופסקול עולמי

ARIA 2025 – אוסטרליה חוגגת את הצליל

טקס ARIA לשנת 2025 מביא השנה שינוי משמעותי: מבין מועמדי העל בולטת Ninajirachi עם שמונה מועמדויות, ובין המועמדות — The Kid LAROI, Kylie Minogue וקלאסיקות שלא נשכחות. בנוסף, תתווסף קטגוריה חדשה – “פסטיבל המוזיקה הטוב ביותר”.

אפריקה – כוח רך מתפוצץ

ופי עולם המוזיקה האפריקאי כמו afrobeats ומוזיקת amapiano מסמל מעבר תמונה של עוני — היום זו תרבות שמניעה כלכלות, משגעת מצעדי מכירות ומשנה השקפות. אבל האתגר: חקיקה חלשה, מוניטזציה בעייתית ותחרות מול תאגידים גדולים.

🖼 אמנות, תרבות וסיפור קשור

פסטיבלים גדולים – איפה להיות

MIPCOM בקאן: מפגש ענק של מוצרי מדיה, הפקות, זכיין ויצירה דיגיטלית מכל העולם. YouTube, TikTok וחברות ענק יציגו חדשנות.

SXSW לונדון ו־Banff Worlds ו־Rio2C: אירועים שמחברים בין אומנות, טכנולוגיה, סיפורים וחזון אקלימתי.

פסטיבל הקומדיה בריאד מציג לא רק מופעים – אלא משקף תפנית תרבותית בעולם הערבי.

חיבור לרכילות – זה תמיד מתגנב

שמות הולכים ונשמעים — כוכבים שעוברים דירות, שיתופי פעולה מוזיקליים מפתיעים, טרנדים אופנתיים שמתחילים עם סלבס שמעלים תמונה.

למשל, איזכור בין מערכות בידור ישראליות לבין הופעות גדולות בעולם – איך “קירל הבינלאומית” מושכת תשומת לב של תעשיות מחו”ל וכיצד היוצרים בארץ מקווים להימצא על מפת היצירה העולמית.

🏁 סיכום וסיכוי להביט קדימה

מה שעולה מהכותרות האלו הוא חד־משמעי: עולם הבידור והתרבות חי ונושם כמו אף פעם. זה לא רק בידור – זו פוליטיקה, זהות, קול שחייב להישמע, וזירה שבה כוכבים בונים מורשת לא פחות מאשר קהל.

והכי חשוב — הקהל לא רק צופה: הוא שותף. חלק מהסצנות לא מתחוללות רק על הבמה – הן במכשיר שלכם, בשיתוף, בריקוד, בשיר, בהפצה. אתם חלק מהסיפור.

