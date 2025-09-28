חשש לאפשרות דליפה מכור גרעיני רוסי בעקבות הסלמה חמורה במלחמת אוקראינה:

🔥 הסלמה חמורה במלחמת אוקראינה: מתקפת טילים ומל״טים על קייב והערים הגדולות, תגובה אוקראינית עיקשת – וטראמפ לוחץ על הסדר שכולל הסתלקות זלנסקי

בלילה שבין שבת לראשון העולם שוב עצר נשימה מול התמונות מקייב. השמיים הוארו בפיצוצים, סירנות אזעקה נמשכו שעות, והלב של אוקראינה – עיר הבירה – רעד תחת מתקפה רוסית מהגדולות מאז תחילת הפלישה. מדובר בגל עצום של טילים בליסטיים, שיוט ומל״טים מתאבדים, ששוגר לעבר הבירה וערים מרכזיות נוספות. המתקפה לא נועדה רק להרוס – היא נועדה להפחיד, לשבור את רוח האוקראינים, ולהעביר מסר למערב: רוסיה לא מתכוונת לעצור.

הלילה שבו קייב רעדה

ההתקפות החלו לפנות בוקר. סירנות עולות ויורדות, אלפי אזרחים ירדו למקלטים, לרבות תחנות מטרו עמוקות שהפכו לעיר תת־קרקעית. חלק מהתושבים נשארו שעות ארוכות מתחת לאדמה, ילדים נרדמו בזרועות הוריהם כשברקע נשמעו הדי פיצוצים.

מערכת ההגנה האווירית של אוקראינה פעלה בעוצמה: השמיים התמלאו בקווי אש של יירוטים. רבים מהטילים יורטו, אך לא כולם. לפחות שישה בני אדם נפצעו בקייב, בניינים נפגעו, ורחובות שלמים נותרו מנותקים מחשמל.

הפאניקה גלשה גם מחוץ לאוקראינה. בפולין, בסמוך לגבול, הוזנקו מטוסי קרב ונאסרה טיסה באזורים מסוימים מחשש לחדירת טילים או שברי מל״טים. ברגע אחד, המלחמה שוב נגעה בעצב החשוף של אירופה כולה.

תגובת הנגד של אוקראינה

במקביל למגננה, אוקראינה עברה גם להתקפה. לפי מקורות מערביים, בוצעה תקיפה של מתקני אנרגיה ותשתית נפט בשטח רוסיה. זו כבר לא רק הגנה – זוהי אסטרטגיה ברורה של “להחזיר לרוסים בבית”.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, יצא בהצהרה חדה: “העולם חייב להבין – מי ששותק מול ההפצצות, מעודד את רוסיה להמשיך”. הוא דרש הגברת סיוע צבאי, במיוחד במערכות יירוט ארוכות טווח.

הטוויסט האמריקני – טראמפ נכנס לזירה

דווקא בעיצומה של ההסלמה, מגיעה תפנית פוליטית דרמטית: דונלד טראמפ, נשיא ארה״ב, מגבש מתווה להסדר. לפי מקורות, טראמפ מפעיל לחץ כבד לסיום הלחימה – אך דורש תנאי נפיץ: סיום כהונתו של זלנסקי.

זלנסקי לא נשבר. הוא הצהיר כי יסכים לעזוב – אך רק לאחר המלחמה, עם קיום בחירות דמוקרטיות חדשות. מבחינתו, לנטוש את התפקיד כעת זה להפקיר את העם.

האמריקנים תומכים באוקראינה לא רק בכסף ובמילים. לראשונה נחשף כי טילי הגנה מתקדמים מסוג פטריוט, שהיו מוצבים עד לאחרונה בישראל, הועברו לאוקראינה כדי לחזק את ההגנה מפני המתקפות האוויריות. מדובר בצעד משמעותי המעיד עד כמה וושינגטון מחויבת לאוקראינה גם במחיר עיבוי פחותי של נכסים בזירות אחרות.

מוסקבה משיבה איום – והעולם על הקצה

שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, הזהיר באו״ם: “כל תוקפנות נגד רוסיה תיענה בתגובה החלטית”. זהו מסר ברור לנאט״ו ולמערב – אל תעברו את הגבול. במקביל, הקרמלין מתעקש שאין כוונה לפגוע במדינות נאט״ו, אך בפועל הוא מבהיר שכל חדירה לשטח רוסיה עלולה להצית חזית רחבה בהרבה.

הדאגה הגרעינית

מתקפה זו פגעה גם בקווי החשמל המזינים את תחנת הכוח הגרעינית בזפוריז’יה, שכבר ימים ארוכים פועלת על גנרטורים חירום. הסכנה לאסון גרעיני נותרת מוחשית ומדירה שינה מעיני הקהילה הבינלאומית.

אירופה נערכת – “חומת רחפנים”

באיחוד האירופי מבינים שאיומים כאלה לא ייעצרו באוקראינה. לכן הוכרז על תכנית להקים “חומת רחפנים” – מערך של חיישנים, מכ״מים ומערכות יירוט מתקדמות לאורך הגבול המזרחי של האיחוד. המטרה: להגן על מדינות נאט״ו מחדירות מל״טים רוסיים.

סיכום – מלחמה שנכנסת לשלב חדש

הלילה האחרון מסמן שלב חדש במלחמת אוקראינה. רוסיה לא מסתפקת עוד בתקיפות נקודתיות אלא מעלה הילוך במתקפות מאסיביות על לב המדינה. אוקראינה, מצדה, מראה שיניים ולא מוותרת.

ובתוך כל זה – טראמפ מנסה לעצב את ההיסטוריה מחדש: סיום המלחמה תמורת סיום כהונתו של זלנסקי. התנאי הזה יוצר סערה פוליטית לא פחות חמורה מהטילים עצמם.

המציאות היא ברורה: כל יום שעובר מביא את העולם עוד צעד קרוב יותר להסלמה גלובלית. אוקראינה בוערת, רוסיה מאיימת, אמריקה לוחצת – והעולם כולו עוצר נשימה.

