טראמפ עוד לא קולט שביבי עובד עליו בגדול

הציוץ התורן של טראמפ הרגע מבטיח הרים וגבעות חסרי תקדים במזרח התיכון.

לקוות צריך אבל לפי הרקורד שלו באוקראינה לא בטוח שכדאי לרוץ לבורסה כדי להצטייד בניירות ערך בתקווה להתעשרות מהירה. זה לא יקרה יהיו חיוכים, הבטחות ולא ייצא מזה שום דבר מעשי תשועה לא מיוצר לעם ישראל בקרוב.

הציוץ של טראמפ: "לראשונה יש סיכוי לעשות משהו מדהים במזרח התיכון – נגרום לזה לקרות".

הבעיה היחידה של דונאלד שהוא לא מספיק דאק – הבנה. ביבי לא ייתן לזה לקרות כי האינטרס האישי שלו מנוגד ובן גביר כבר איים לפרוש אם המלחמה לא תימשך, לנצח מבחינת הימין הקיצוני הנזרח תיכוני.

זו הבעיה עם הנשיא האמריקני: הוא אף פעם לא קולט מתי עובדים עליו ומתי הסכמה איתו היא אמיתית וצפויה להיות מיוסמת. אחרי הגירוש המביש של זלנסקי מהבית הלבן בפגישתם הקודמת, מנהיגי עולם למדו את הלקח ובהגיעם לפגישה עם טראמפ בעיקר באמריקה ואפילו באלסקה אף אחד לא מעז להתווכח איתו מחשש שחמתו תתלקח למחזה מביש מבחינתם. לכן הם מחייכים, מהנהנים בחיוב ומסתלקים הביתה שם הם מבהירים שהם שמים עליו קצוץ. תירוצים תמיד יש להם אבל תפנית אמיתית – אף פעם לא.

״עניין מרכזי״