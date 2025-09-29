 דילוג לתוכן
יום שני, 29 בספטמבר 2025
הבעיה המרכזית של מכבי: חסר לה פנדליסט שאפשר לסמוך עליו

פיני זמיר 29 בספטמבר 2025

רק 0:0 למכבי תל אביב בדוחא מול סכנין שסיימה את המשחק בתשעה שחקנים. למכבי יש בעיה מרכזית אחת והיא איננה חדשה רק שהפעם היא זעקה לשמיים: אין לה פנדליסט שאפשר לסמוך עליו  כזה שיכול להבקיע בקור רוח כשניתנת ההזדמנות לקבוצה להבקיע מהנקודה הלבנה כדי לקחת שלוש נקודות לשמור על מאזן מושלם ברגע האחרון של ההתמודדות. הפעם הרוויחה מכך סכנין ישירות והיריבות לצמרת בעקיפין.

מכבי שלטה לחלוטין לאורך המשחק כולו אך כשלה במשימת ההבקעה.

עמוק בתוספת הזמן בעט שגיב יחזקאל פנדל לעמוד השער כדי להשלים את האכזבה הגדולה ואובדן הנקודות הראשון של האלופה – העונה במחזור החמישי.

ואת התיקו המאופס הזה תנסה לנצל באר שבע שתתמודד עם מכבי חיפה במשחק שיינעל את המחזור החמישי.

״עניין מרכזי״

פיני זמיר

