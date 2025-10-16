חמאס השתלט על כלי רכב, ומאגרי נשק ותחמושת שצה״ל סיפק לחמולות ברצועה

בישראל מודעים לעובדה שאין בסיס לטענת נתניהו לפי חמאס הוכרע. ההיפך הגמור הוא הנכון. כמותית, לחמאס יש היום יותר חיילים ומתנדבים לעומת מספרם לפני ה-7 באוקטובר.

מתחילת הפסקת האש ובתוך זמן קצר השתלט חמאס על כל השטח שהצבא פינה תוך השלטת חוק וסדר כפי שהארגון רואה אותו. כל המבנה להמרות את פי אנשיו בשטח או עוסק בשוד הסיוע הנכנס לרצועה ומכירתו במחירים מופקעים לאוכלוסיה, נעצר ולעיתים מוכה ואף מוצא להורג באופן פומבי ואכזרי.

תוך ימים ספורים ברור מי השליט ומי הנשלטים. ואגב, האוכלוסיה מרוצה מאוד מהמצב.

היום פורסם כי גורמים בצה"ל טוענים כי חמאס כבר הצליח להשתלט על 45 טנדרים ואולי אף יותר, ולהחרים מאות רובי קלצ'ניקוב, רימונים, מקלעים ותחמושת שנטען כי ישראל סיפקה לחמולות שפעלו בחסות ישראלית במהלך הפלישה. הללו ננטשו לאנחות וצהל אינו יכול להגן על כל מי שניסה להתנגד לחמאס במהלך המלחמה.