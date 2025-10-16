 דילוג לתוכן
יום חמישי, 16 באוקטובר 2025
חמאס השתלט על כלי רכב, ומאגרי נשק ותחמושת שצה״ל סיפק לחמולות ברצועה

רמי יצהר 16 באוקטובר 2025

בישראל מודעים לעובדה שאין בסיס לטענת נתניהו לפי  חמאס הוכרע. ההיפך הגמור הוא הנכון. כמותית, לחמאס יש היום יותר חיילים ומתנדבים לעומת מספרם לפני ה-7 באוקטובר.

מתחילת הפסקת האש ובתוך זמן קצר השתלט חמאס על כל השטח שהצבא פינה תוך השלטת חוק וסדר כפי שהארגון רואה אותו. כל המבנה להמרות את פי אנשיו בשטח או עוסק בשוד הסיוע הנכנס לרצועה ומכירתו במחירים מופקעים לאוכלוסיה, נעצר ולעיתים מוכה ואף מוצא להורג באופן פומבי ואכזרי.

תוך ימים ספורים ברור מי השליט ומי הנשלטים. ואגב, האוכלוסיה מרוצה מאוד מהמצב.

היום פורסם כי גורמים בצה"ל טוענים כי חמאס כבר הצליח להשתלט על 45 טנדרים ואולי אף יותר, ולהחרים מאות רובי קלצ'ניקוב, רימונים, מקלעים ותחמושת שנטען כי ישראל סיפקה לחמולות שפעלו בחסות ישראלית במהלך הפלישה. הללו ננטשו לאנחות וצהל אינו יכול להגן על כל מי שניסה להתנגד לחמאס במהלך המלחמה.

 

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

