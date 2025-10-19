בגלל החוליגנים אוהדי הפועל: המשטרה ביטלה את הדרבי התל אביבי ורבבות צופים נשלחו הביתה

בגלל החוליגנים האדומים בוטל הדרבי התל אביבי בבלומפילד 30 אלף איש נשלחו הביתה. בהתפרעות של אוהדי הפועל תל אביב נפגעו שוטרים, אוהדים וילדים. מנכ״ל הפועל תל אביב גינה את החלטת המשטרה לבטל את המשחק אך נציג הבעלים הצדיק את המהלך,

דרבי הכדורגל בין הפועל למכבי תל אביב בבלומפילד בוטל בעקבות התפרעויות חמורות של אוהדי הפועל תל אביב מחוץ לאיצטדיון ובתוכו.

לפני תחילת המשחק ולאחר שרבבות הצופים מילאו את האיצטדיון השליכו האוהדים החוליגנים אבוקות בכמות ענקית. עשן מילא את האיצטדיון והשחקנים הורדו מהר הדשא.

כתוצאה מהשלכת החפצים והמהומות מחוץ למגרש נפצעו שלושה שוטרים וחמישה אזרחים. בתום התייעצות שארכה כעשרים דקות הודיעו לקהל על ביטול המשחק.

*דוברות המשטרה*

*בהמשך להתפרעויות והפרות הסדר של קומץ אוהדים בסמוך לאציטדיון בלומפילד, המשטרה ממשיכה במאמצים לשמור על הביטחון והסדר הציבורי.*

לצערנו אנחנו נתקלים בקומץ אוהדים שרואים בשוטרים במגרשים אויבים. מגרשי הספורט לא יהיו פלטפורמה ומסתור לביצוע עבירות פליליות של השלכת חפצים, פירוטכניקה מסוכנת, אלימות פיזית ועוד.

השוטרים שם בכדי לשמור על בטחון האוהדים ולוודא שכולם יחזרו הביתה בשלום. השוטרים יפעלו באפס סובלנות וביד קשה, כלפי מי שיהפוך את משחק הכדורגל להפרת סדר המונית או לזירת קרב.

*צילום: דוברות המשטרה.

וזו רק ההתחלה. ממשיכים לעקוב ולעדכן.

רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״