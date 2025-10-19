 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 20 באוקטובר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

בגלל החוליגנים אוהדי הפועל: המשטרה ביטלה את הדרבי התל אביבי ורבבות צופים נשלחו הביתה

IMG_7686
רמי יצהר 19 באוקטובר 2025

בגלל החוליגנים האדומים בוטל הדרבי התל אביבי בבלומפילד 30 אלף איש נשלחו הביתה. בהתפרעות של אוהדי הפועל תל אביב נפגעו שוטרים, אוהדים וילדים. מנכ״ל הפועל תל אביב גינה את החלטת המשטרה לבטל את המשחק אך נציג הבעלים הצדיק את המהלך,

דרבי הכדורגל בין הפועל למכבי תל אביב בבלומפילד בוטל בעקבות התפרעויות חמורות של אוהדי הפועל תל אביב מחוץ לאיצטדיון ובתוכו.

לפני תחילת המשחק ולאחר שרבבות הצופים מילאו את האיצטדיון השליכו האוהדים החוליגנים אבוקות בכמות ענקית. עשן מילא את האיצטדיון והשחקנים הורדו מהר הדשא.

כתוצאה מהשלכת החפצים והמהומות מחוץ למגרש נפצעו שלושה שוטרים וחמישה אזרחים. בתום התייעצות שארכה כעשרים דקות הודיעו לקהל על ביטול המשחק.

*דוברות המשטרה*

*בהמשך להתפרעויות והפרות הסדר של קומץ אוהדים בסמוך לאציטדיון בלומפילד, המשטרה ממשיכה במאמצים לשמור על הביטחון והסדר הציבורי.*

לצערנו אנחנו נתקלים בקומץ אוהדים שרואים בשוטרים במגרשים אויבים. מגרשי הספורט לא יהיו פלטפורמה ומסתור לביצוע עבירות פליליות של השלכת חפצים, פירוטכניקה מסוכנת, אלימות פיזית ועוד.

השוטרים שם בכדי לשמור על בטחון האוהדים ולוודא שכולם יחזרו הביתה בשלום. השוטרים יפעלו באפס סובלנות וביד קשה, כלפי מי שיהפוך את משחק הכדורגל להפרת סדר המונית או לזירת קרב.

*צילום: דוברות המשטרה.

וזו רק ההתחלה. ממשיכים לעקוב ולעדכן.

רמי יצהר Rami Yitzhar
״עניין מרכזי״

מבזקפליליםחדר הלבשהחדשותספורט

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה