הופצץ "מפעל לייצור טילים" בלבנון

דובר צה"ל:

*צה"ל תקף מחנה צבאי ואתר לייצור טילים מדוייקים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא ובצפון לבנון*

לפני זמן קצר, צה"ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן, מספר מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא שבלבנון. בין המטרות שהותקפו, הותקף מחנה המשמש לאימוני מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה, בהם זוהו מחבלים מהארגון.

המחנה הצבאי שהותקף שימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות מחבלים,

עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עוברים תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.

בנוסף, צה"ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן,

תשתיות צבאיות באתר לייצור טילים מדוייקים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא שבלבנון, ותשתיות טרור באתר צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב שרבין בצפון לבנון.

אחסון אמצעי הלחימה, המצאותם של תשתיות הטרור וקיום אימונים צבאיים נגד מדינת ישראל על ידי מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל.

