 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום חמישי, 23 באוקטובר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

הופצץ "מפעל לייצור טילים" בלבנון

Screenshot
Screenshot
מערכת "עניין מרכזי" 23 באוקטובר 2025

דובר צה"ל:

*צה"ל תקף מחנה צבאי ואתר לייצור טילים מדוייקים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא ובצפון לבנון*

לפני זמן קצר, צה"ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן, מספר מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא שבלבנון. בין המטרות שהותקפו, הותקף מחנה המשמש לאימוני מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה, בהם זוהו מחבלים מהארגון.

המחנה הצבאי שהותקף שימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות מחבלים,
עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עוברים תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.

בנוסף, צה"ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן,
תשתיות צבאיות באתר לייצור טילים מדוייקים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא שבלבנון, ותשתיות טרור באתר צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב שרבין בצפון לבנון.

אחסון אמצעי הלחימה, המצאותם של תשתיות הטרור וקיום אימונים צבאיים נגד מדינת ישראל על ידי מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל.

עניין מרכזי

חדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה