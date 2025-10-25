רק בגלל נתניהו: ברית צבאית אימתנית בהוראת טראמפ בין ארה״ב לקטאר ולסעודיה ולהצטיידות צבאית מפחידה של צבא טורקיה כשהיעד ברור: ישראל

קבלו כתבת ענק על קריסת מדיניות נתניהו והמהלך האסטרטגי של ארדואן שמשנה את מפת המזרח התיכון

מאת רמי יצהר – עניין מרכזי

חדשות וסקופים מאז 1999

ממש לא משנה אם אתה ביביסט שרוף, ימני מוטרף עם אש בעיניים או ימני מתון שימשיך להצביע נתניהו חרף מחדליו הנוראיים – את האמת כדאי אפילו לך לדעת.

נתניהו הוביל את ישראל למחדל אדיר חסר תקנה. ממחדל ה-7 באוקטובר ועד למריחה אינסופית של המלחמה בעזה, ישראל הידרדרה לתהום מדינית, מוסרית וביטחונית.

העולם המערבי שאהד אותנו בתחילת הדרך – מתרחק.

החטופים? שוחררו רק בעסקה זהה לזו שחמאס הציע כבר שלושה חודשים לאחר פתיחת הלחימה.

המנהרות? נותרו בידי חמאס.

הרתעה? לא נותר ממנה דבר.

והסיבה האמיתית למריחה? הישרדות פוליטית. לא ביטחון, לא ערכים, לא ציונות – רק אינטרס אישי.

ישראל תשלם את המחיר עוד דורות קדימה: חרפת עזה תירשם בדברי הימים ככישלון הלאומי הגדול בתולדות המדינה.

אבל אם חשבת שזה השפל – באה ההפצצה הכושלת בקטאר.

נתניהו, כך לפי גורמים בכירים, התעקש לאשר מבצע שבוצע בניגוד לעמדת צמרת מערכת הביטחון. התוצאה: מחדל מבצעי, נזק מדיני כבד והרג אזרחים מקומיים.

כשנחשף ממדי הכישלון – ראש הממשלה נאלץ להתקפל ולהתנצל בפני אמיר קטאר. ההשפלה הישראלית פורסמה בכלי התקשורת בעולם, וישראל אף נאלצה לשלם פיצויים על הנזק.

והנה התוצאה הישירה:

הבית הלבן זעם, הנשיא טראמפ הרגיש מרומה. הוא הורה לחתום מיידית עם קטאר על ברית ביטחונית מיוחדת – זהה כמעט לזו שישראל נהנתה ממנה עשרות שנים.

במקביל, נחתם הסכם ביטחוני חסר תקדים עם סעודיה – כולל סעיפים סודיים שמאפשרים לה פיתוח יכולות גרעין אזרחי־ביטחוני.

לראשונה בתולדות האזור, גבולה הדרומי של ישראל הופך לגבול עם מדינת סף-גרעינית.

ומול טורקיה? שם הגיע שיא ההתרסקות.

הקרע עם ארדואן – והתגובה שמטלטלת את המזרח התיכון

רג’פ טאיפ ארדואן, נשיא טורקיה, שהיה במשך שנים בקשר מורכב עם ישראל – הבין את חולשת נתניהו ואת הוואקום האסטרטגי שנוצר.

בתחילת המלחמה גינה את מתקפת חמאס אך הביע התנגדות לטבח בעזה. ככל שהמלחמה נמשכה והמספרים האיומים של קורבנות אזרחיים צמחו, דעת הקהל המוסלמית התהפכה נגד ישראל – וארדואן קלט הזדמנות היסטורית:

למקם את עצמו מחדש כ־מנהיג האזורי של העולם הסוני.

הוא עשה את זה בדרך שכל שליט ערבי־אסלאמי חולם עליה: עם כסף, מטוסים ובריתות ביטחוניות.

סיור המפרץ של ארדואן – תוכנית העל

בימים האחרונים ביצע ארדואן סיור מדיני־ביטחוני מקיף במדינות המפרץ – כווית, קטאר ועומאן.

לכאורה ביקור ידידות, למעשה – תיאום צבאי וכלכלי רחב היקף שמטרתו אחת: להפוך את טורקיה לכוח האווירי האזורי המוביל.

על פי סוכנויות הידיעות AP, Anadolu ו־Reuters, ארדואן הגיע להבנות עקרוניות לרכש עשרות מטוסי קרב מדגם Eurofighter Typhoon – מטוס רב־משימתי הנחשב מהמתקדמים בעולם.

היעד: לגשר על הפער עד כניסת מטוס הקרב הטורקי המקומי TF-Kaan לשירות פעיל.

במקביל, נבחנות עסקאות צד עם קטאר ועומאן להעברת 12 מטוסים משומשים – כדי לתת מענה מיידי לצורכי חיל האוויר הטורקי.

כמו כן, לפי דיווחים בבריטניה ובטורקיה, נחתם מזכר הבנות עם לונדון לרכש של עד 40 מטוסים חדשים, לאחר שגרמניה הסירה את התנגדותה הפוליטית לעסקה.

לפי פרסום נוסף בבלומברג ובאתר T24, טורקיה בוחנת חבילת רכש כפולה:

העברת מטוסי Tranche 3A מקטאר – ורכישת 16 מטוסי Tranche 4 חדשים מבריטניה.

משמעות צבאית – חיזוק חיל האוויר הטורקי

מטוסי היורופייטר שייכים לדור 4.5 של מטוסי הקרב, בעלי מערכות חימוש ויכולות תקיפה יום־ולילה מתקדמות, ומכ״ם רב־מימדי.

למרות שאינם דור חמישי כמו ה־F-35, הם מעניקים יתרון עצום על פני הציים של רוב מדינות האזור, כולל מצרים, יוון וישראל – במיוחד כשהם משולבים במערך מודיעיני טורקי הולך ומתחזק.

המהלך מאפשר לטורקיה לגשר על הפער שנוצר מאז הוצאתה מתוכנית ה־F-35 האמריקנית בשנת 2019 בעקבות רכישת מערכות ה־S-400 מרוסיה.

הפעם, במקום לבקש סליחה מוושינגטון – ארדואן בונה לעצמו תחליף אירופי וערבי גם יחד.

השפעות אזוריות – נאט״ו מביטה מהצד, ישראל נלחצת

בטורקיה מסבירים שהמהלך “נייטרלי” – אך במערב מבינים:

מדובר בהצהרת כוונות של טורקיה על עצמאות צבאית.

מדינות נאט״ו מברכות בשתיקה, בעיקר משום שהעסקה מניעה תעשייה אירופית – אבל בלונדון, בברלין ובוושינגטון שואלים את עצמם שאלה אחת:

האם טורקיה מתקרבת למפרציות על חשבון הברית המערבית?

בישראל עוקבים בדאגה.

במשרד הביטחון מבינים היטב: הציר טורקיה–קטאר–עומאן עלול להפוך במהרה למוקד כוח חדש המשלב נשק, מודיעין והון ערבי.

לא מדובר רק בעסקת מטוסים – אלא בבניית בלוק ביטחוני מוסלמי שנמצא במרחק שעות טיסה מגבולות ישראל.

המשמעויות הכלכליות

העסקה עשויה להכניס לכלכלה הטורקית מיליארדי דולרים בשיתופי ייצור ותחזוקה – ולפתוח את דלתות השוק הביטחוני למזרח התיכון כולו.

החברות האירופיות BAE Systems ו-Airbus Defence רואות בטורקיה גשר אסטרטגי לשוק הערבי, בעוד שממשלת אנקרה מקבלת גישה לטכנולוגיות מערביות מתקדמות.

עבור קטאר ועומאן – מדובר בהכנסה גבוהה ממכירת מטוסים משומשים, לצד מעמד אזורי חדש כשותפות ביטחוניות בכירות של טורקיה.

האיום לישראל

בזמן שנתניהו עסוק בהישרדות פוליטית ובהתקפות על מוסדות המדינה, יריבו לשעבר ארדואן רוקם בריתות ביטחוניות סביבנו – עם מדינות שהיו עד לא מזמן בנות ברית של וושינגטון ויריבות של טהראן.

טורקיה מתחזקת, סעודיה מתקרבת לגרעין, קטאר הופכת לבת ברית אמריקנית רשמית, וישראל – מאבדת את מיקומה הייחודי.

זהו שינוי גיאו-אסטרטגי מהותי שעלול להשפיע על כל מערך ההרתעה הישראלי לשנים קדימה.

כל זה התרחש משום שנתניהו איבד שליטה, איבד אמון בינלאומי, ואיבד את הרוח הציונית שהובילה פעם את ישראל.

מבט קדימה – עולם חדש במזרח התיכון

אם העסקה תצא לפועל במלואה, טורקיה תחזיק תוך שנים ספורות בצי אווירי מהחזקים באזור.

שילוב טכנולוגיות מערביות עם ייצור מקומי – יאפשר לה עצמאות צבאית דה-פקטו.

מנקודת מבט אזורית, זה עלול לייצר מאזן חדש מול ישראל ומצרים, ולשנות את יחסי הכוחות בים התיכון ובמפרץ.

ארדואן יזכה לנקודות זכות בעולם הערבי, והעולם המוסלמי יראה בטורקיה – לא בישראל – את המעצמה האזורית החדשה.

סיכום

ישראל מתפוררת מדיפלומטיה כושלת ומאובדן רסן שלטוני, בעוד טורקיה הופכת למעצמה ביטחונית כלכלית מאורגנת.

בין עזה לאנקרה, בין הקטארים לאמריקנים – העולם זז, וישראל של נתניהו נותרה מאחור.

זה לא עוד ניתוח ביטחוני – זו קריאת אזהרה.

אם ההנהגה לא תתעשת, נקום בקרוב לעולם שבו טורקיה, סעודיה וקטאר מחזיקות בבריתות ביטחוניות הדוקות – וישראל, לראשונה מאז קום המדינה, מבודדת באמת.

🟥 רמי יצהר – “עניין מרכזי”

חדשות, סקופים ופרשנות | www.news-israel.net