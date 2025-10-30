קשיש מואשם ברצח המטפלת שלו

פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד שמעון גוטמן, בן 83, תושב ירושלים, המואשם ברצח בנסיבות מחמירות של מטפלת שלו, חביבה ושדי ז"ל, וכן בניסיון להשמדת ראיות ושיבוש הליכי משפט. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.*

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עורכי הדין שגיב עוזרי ורותם ברא״ס מפרקליטות מחוז ירושלים, המנוחה, חביבה ושדי ז"ל, עבדה מאז שנת 2021 כ"מטפלת מטב" בביתו של הנאשם מטעם הביטוח הלאומי. במסגרת עבודתה סייעה לו בניהול משק הבית, קניות, כביסה, ניקיון וסידור הבית, והייתה לו אשת שיח.

במהלך התקופה, וביתר שאת סמוך למועד הרצח, החל הנאשם לחשוד כי המנוחה גונבת ממנו כסף, תכשיטים וחפצים אישיים. לפני כחודש, בסמוך לערב ראש השנה, החליט הנאשם להביא למותה של המנוחה, גיבש את החלטתו וביצע את המעשה. המנוחה הגיעה לבית הנאשם כמתוכנן, ובמהלך שהותה בביתו, נטל הנאשם סכין שיסף מספר פעמים את צווארה ודקר אותה בחוזקה בגב ובחזה, מעשים אשר הביאו למותה. לאחר מכן, הסתיר הנאשם את גופתה באמבטיה שבמרפסת השירות, מילא אותה בנוזלים ובחומרי ניקוי כדי לזרז את רקבון הגופה, השמיד ראיות ולמנוע את זיהויה, ולאחר מכן ניקה את כתמי הדם והציג מצגים כוזבים בפני בני משפחתה של המנוחה והמשטרה, בניסיון להכשיל את החקירה ולהסתיר את מעשיו.

״עניין מרכזי״