סכנה מוחשית ודאגה גוברת: סין עלולה לשתק בכל רגע את כבישי העולם כולו

פרצת הסייבר שמטלטלת את העולם

אוטובוסים חשמליים מסין – והחשש: שליטה עולמית מרחוק

דמיינו את הרחוב העירוני: אוטובוס חוסם צומת, נעצר פתאום, הנהג מנסה להבין למה, הנוסעים מבולבלים. בתוך שניות, מערכת הבקרה על הצג מהבהבת: “ננעל מרחוק.”

ברגע הזה, ברחבי אירופה וכנראה גם בישראל, עולה שאלה שמחייבת תשובה:

האם המהפכה החשמלית שביקשה להפוך את העולם לירוק — הפכה גם אותו לפגיע להפליא?

הרשויות בדנמרק פתחו בבדיקה דחופה לאחר שהתברר כי חברת Yutong הסינית – אחת היצרניות הגדולות בעולם של אוטובוסים חשמליים – מחזיקה גישה מרחוק למערכות הבקרה של מאות כלי רכב ציבוריים במדינה.

בפועל, פירוש הדבר פשוט ומפחיד: בלחיצת כפתור אחת ניתן להשבית עיר שלמה.

🌍 מקרה דנמרק הוא רק הסימפטום

החקירה בדנמרק נולדה בעקבות גילוי דומה בנורווגיה: חברות תחבורה ציבורית גילו כי מערכות ה־Yutong מחוברות דרך כרטיסי SIM סיניים, שמאפשרים תקשורת דו־כיוונית עם שרתים מחוץ למדינה.

שם זה נגמר בהסרת הכרטיסים. אבל זה לא עצר את הפחד.

לפי דיווחים מהימים האחרונים, גם בבריטניה ובמדינות נוספות באירופה נפתחות חקירות דומות.

מדובר באלפי אוטובוסים עם רכיבים סיניים המחוברים לרשת — חלקם בשירות פעיל, חלקם בפריסה רחבה.

חברת Yutong טוענת בתגובה כי מדובר בגישה תחזוקתית בלבד, לצורכי עדכון תוכנה ותמיכה טכנית.

אלא שהניסיון הסיני בעשורים האחרונים מלמד: כשהגישה קיימת – גם האפשרות לשליטה קיימת.

💣 האימפריה החדשה של סין

החשש כאן איננו טכני בלבד. זהו ביטוי נוסף לעוצמה שהשיגה סין בשקט, בעקביות ובשיטתיות:

יותר מ־70% מכלי הרכב החשמליים בעולם מיוצרים כיום במפעלי סין או תחת שליטתה.

BYD, Yutong, SAIC, Geely — כולן חברות שמחזיקות נתח הולך וגדל מהשוק האירופי, האפריקאי וגם הישראלי.

מדינות אירופה השקיעו מיליארדים בציים חשמליים כדי להפחית זיהום — אך התוצאה בפועל היא תלות טכנולוגית בסין.

הבקרה, התקשורת, מערכות האנרגיה והטעינה — כולן נושאות קוד שמקורו במדינה אחת: סין.

זו לא רק שליטה כלכלית – זו שליטה אפשרית בתנועה של אנשים, בנתונים שלהם וביכולת של ממשלות להגיב במקרה חירום.

גורם מערבי בכיר הגדיר זאת כך:

“מי ששולט ברכב החשמלי – שולט בתנועה. ומי ששולט בתנועה, שולט בעולם.”

🇮🇱 ומה קורה בישראל?

בישראל כבר פועלים מאות אוטובוסים חשמליים מתוצרת סין, בעיקר מתוצרת BYD ו-Yutong.

חלקם מופעלים על ידי חברות גדולות כמו דן, מטרופולין ונתיב אקספרס.

גורמי אבטחה בישראל אישרו בשיחות סגורות כי הנושא נמצא במעקב של מערך הסייבר הלאומי,

אך “לא בוצעה עדיין בדיקה מערכתית כוללת של כל צי האוטובוסים המחוברים.”

מומחי סייבר ישראלים מזהירים:

“הגישה הזו מאפשרת תאורטית ניתוק אנרגיה, שינוי בפקודות בלימה או השבתת מערכת תקשורת של אוטובוס בודד או רשת שלמה.”

לדברי אחד הבכירים במשרד התחבורה, “ישראל בוחנת כעת מודלים של הגנה דיגיטלית – אך התקצוב והמודעות עדיין לא ברמה הנדרשת”.

במילים פשוטות: גם אצלנו הדלת פתוחה.

⚠️ הסכנה הגדולה – שליטה עולמית בתנועה

הפרצה הדנית חשפה אמת פשוטה: העולם עובר לחשמל, אך הקוד – סיני.

בידי בייג’ינג מצויה היכולת התיאורטית לייצר מכה עולמית רכה – לא באמצעות טנקים, אלא באמצעות “כיבוי שקט” של מערכות רכב ותחבורה.

אם ב-2020 דיברנו על “מלחמת השבבים”, הרי שב-2025 אנחנו כבר בעיצומה של מלחמת התנועה.

המדינות נאלצות להבין:

החשמלית אינה רק אמצעי תחבורה – היא פלטפורמת שליטה דיגיטלית.

🧭 איך מתמודדים

המערב כבר מתעורר. באירופה ובארה”ב נבחנות יוזמות רגולציה חדשות:

דרישה לחשוף את כל רכיבי התקשורת בכלי רכב חשמליים.

הקמת “חומות דיגיטליות” בין שרתי יצרנים סיניים לבין מערכות בקרה מקומיות.

פיתוח מערכות הפעלה מקומיות לתחבורה ציבורית.

בישראל, אומרים מומחים, יש צורך דחוף ב־חקירה ממלכתית, שתבדוק אילו רכבים כוללים גישה מרחוק,

ובמקביל – בהקמת גוף ייעודי לתחבורה חכמה שתהיה תחת פיקוח סייבר לאומי.

🔚 סיכום

מה שנראה כפרצה נקודתית באוטובוסים בדנמרק הפך תוך ימים לחשש גלובלי אמיתי:

האם ייתכן שבעולם של רכבים ירוקים וערים חכמות – המפתחות האמיתיים נמצאים בכלל בידיים של בייג’ינג?

זו איננה תיאוריה קונספירטיבית. זו שאלה אסטרטגית של דור שלם:

האם נרוויח עולם ירוק – רק כדי לגלות שאין לנו עוד שליטה על התנועה, על המידע, או על עצמנו?

רמי יצהר – עניין מרכזי

חדשות וסקופים מאז 1999

China’s Hidden Kill Switch: How Electric Buses Became a Global Security Threat

By Rami Yitzhar – Inyan Merkazi | News & Exposés Since 1999

Imagine a city morning.

A crowded electric bus halts abruptly at an intersection.

The driver stares at a flashing message on the screen: “System locked remotely.”

Passengers are confused, traffic jams form — and the realization dawns:

If someone can shut down a bus from thousands of miles away, what else can they do?

🧠 A Shock from Scandinavia

Authorities in Denmark have launched an urgent investigation after discovering that the Chinese manufacturer Yutong — one of the world’s largest producers of electric buses — holds remote access to vehicle control systems operating in the country.

The implications are staggering:

a single command could, in theory, disable hundreds of buses simultaneously, paralyzing an entire city.

The probe began after Norway reported similar findings: Yutong buses contained SIM-based communication modules allowing remote maintenance.

Further analysis revealed that these same modules could — even if unintentionally — enable external access to the bus network, including cameras, microphones, and GPS data.

🌍 The Global Domino Effect

The Danish case is not an isolated glitch; it’s a warning sign of a growing dependency.

China now controls the majority of global EV manufacturing, from batteries to chips to software updates (OTA).

Companies such as BYD, Yutong, Geely, and SAIC have become integral to Europe’s clean energy transition — and with that, a potential backdoor into Western infrastructure.

“Whoever controls the electric vehicle,” says one EU cybersecurity analyst,

“controls the movement of people. And whoever controls movement, controls power.”

🔋 The Scale of Chinese Dominance

Over 70% of global EV production originates from China.

More than 80% of global lithium and battery materials are processed by Chinese firms.

Yutong alone operates over 120,000 buses worldwide — from Scandinavia to Latin America, Africa, and the Middle East.

The green revolution, it seems, comes with a red shadow.

🇮🇱 The Israeli Dimension

Israel operates more than 1,000 Chinese-made electric buses, mainly from BYD and Yutong.

Most serve major urban routes — Tel Aviv, Haifa, and the central corridor.

National cybersecurity officials have quietly acknowledged that “no full-scale audit has yet been conducted” on connected buses.

In practical terms, this means potential exposure remains.

A senior Israeli transport official told Inyan Merkazi:

“If there’s a remote control channel, even for maintenance, the risk is real.

We can’t rely on the assumption that no one will ever press the wrong button.”

🔐 From Green Mobility to Digital Vulnerability

Electric buses were supposed to symbolize the future — cleaner, smarter, sustainable.

Yet each networked vehicle is also a moving data node: cameras, microphones, geolocation, user behavior, and real-time movement patterns.

For a determined adversary, this is a surveillance dream.

It’s no longer just about moving people.

It’s about controlling information and infrastructure.

🧭 The Road Ahead

Western governments are now reconsidering the cost of “cheap and green.”

The EU is drafting regulations requiring transparency on all software and telemetry in public EV fleets.

The U.S. Department of Transportation is examining the presence of Chinese code in connected vehicles.

Israel is urged to launch a dedicated cyber unit for smart mobility oversight.

Until such measures are in place, experts warn, urban mobility remains vulnerable — not because of malicious intent, but because of design naïveté.

⚠️ A Global Wake-Up Call

What began as an environmental triumph could become a digital Trojan horse.

The future of transportation may depend less on engines and batteries, and more on who holds the remote key.

Or as one Western intelligence officer told Inyan Merkazi:

“The next world war won’t start with tanks or missiles —

it will start when someone turns off the traffic lights.”

📰 Rami Yitzhar – Inyan Merkazi

Independent News & Global Analysis since 1999

