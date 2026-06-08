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הודעת סוכנות הידיעות הרשמית של איראן:

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רמי יצהר 8 ביוני 2026

הודעת סוכנות הידיעות הרשמית של איראן:

איראן מכריזה על חזרתה של הפסקת  בעקבות מעשי התוקפנות והרשע של המשטר הציוני האכזרי בדרום לבנון ובאזור הדאחייה, אשר בוצעו בתמיכת אמריקה הפושעת.

כוחותיה המזוינים של איראן העניקו למשטר הציוני תגובה כואבת, וזאת במסגרת התמיכה בעם הלבנוני המדוכא.

● אנחנו יודעים שהמשור הציוני למד את הלקח מהירי ביממה האחרונה שבו שוגרו עשרות טילים.

● מוכרז על הפסקת המבצע של הכוחות המזוינים.

● אם המצב יימשך והרשע, כולל בדרום לבנון, צעדים חמורים ומוחצים בהרבה מבעבר.

 

המשמעות: אף אחד לא אומר לא לטראמפ אבל עושה מה שבא לו.

עניין מרכזי

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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה