הודעת סוכנות הידיעות הרשמית של איראן:

איראן מכריזה על חזרתה של הפסקת בעקבות מעשי התוקפנות והרשע של המשטר הציוני האכזרי בדרום לבנון ובאזור הדאחייה, אשר בוצעו בתמיכת אמריקה הפושעת.

כוחותיה המזוינים של איראן העניקו למשטר הציוני תגובה כואבת, וזאת במסגרת התמיכה בעם הלבנוני המדוכא.

● אנחנו יודעים שהמשור הציוני למד את הלקח מהירי ביממה האחרונה שבו שוגרו עשרות טילים.

● מוכרז על הפסקת המבצע של הכוחות המזוינים.

● אם המצב יימשך והרשע, כולל בדרום לבנון, צעדים חמורים ומוחצים בהרבה מבעבר.

המשמעות: אף אחד לא אומר לא לטראמפ אבל עושה מה שבא לו.

עניין מרכזי