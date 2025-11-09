חשד שהפצ״רית החשודה שוב ניסתה להתאבד

הפצ״רית לשעבר פונתה בראשון בבוקר לאיכילוב לאחר שכנראה ניסתה שוב לשים קץ לחייה, ושוב ללא הצלחה. נמסר כי בלעה כדורי שינה במספר גדול.

הדיווח למד"א התקבל בשעה 06:50, ובעקבות כך יצא צוות טיפול נמרץ לביתה של יפעת תומר-ירושלמי ברמת השרון. נבדק אם הרקע אובדני, לנוכח העובדה שבקריאה שהתקבלה במד"א נמסר על צריכת יתר של תרופות. מבית החולים איכילוב נמסר כי "הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר פונתה הבוקר למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב. הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה".יפעת שוחררה ביום שישי ממעצר ונשלחה למעצר בית. קודם לכן מצאה אישה את הטלפון הנייד שלה בים ליד חוף הצוק אך ספק אם ניתן יהיה לחלץ ממנו אינפורמציה לאחר שהות של כמה יממות בקרקעית מי הים

״עניין מרכזי״