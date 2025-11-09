 דילוג לתוכן
יום ראשון, 9 בנובמבר 2025
חשד שהפצ״רית החשודה שוב ניסתה להתאבד

רמי יצהר 9 בנובמבר 2025

הפצ״רית לשעבר פונתה בראשון בבוקר לאיכילוב לאחר שכנראה ניסתה שוב לשים קץ לחייה, ושוב ללא הצלחה. נמסר כי בלעה כדורי שינה במספר גדול.

הדיווח למד"א התקבל בשעה 06:50, ובעקבות כך יצא צוות טיפול נמרץ לביתה של יפעת תומר-ירושלמי ברמת השרון. נבדק אם הרקע אובדני, לנוכח העובדה שבקריאה שהתקבלה במד"א נמסר על צריכת יתר של תרופות. מבית החולים איכילוב נמסר כי "הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר פונתה הבוקר למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב. הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה".יפעת שוחררה ביום שישי ממעצר ונשלחה למעצר בית. קודם לכן מצאה אישה את הטלפון הנייד שלה בים ליד חוף הצוק אך ספק אם ניתן יהיה לחלץ ממנו אינפורמציה לאחר שהות של כמה יממות בקרקעית מי הים

״עניין מרכזי״

פליליםחדשות

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

