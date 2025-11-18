אז מה חדש? שום דבר: הדרבי אדום וקטש מפשל

ההשפלה הכפולה: הפועל תל-אביב גנבה למכבי את הדרבי בליגה אחרי יתרון צהוב גדול, זה היה הפסד הליגה הראשון, העונה של מכבי מול קהל רועם שחושף שוב ושוב את הכישלון המתמשך של קטש. היידה, הביתה.

מכבי התמוטטה במשחק שאסור היה להפסיד — ובמיוחד לא להפועל, אז הפועל תל-אביב ניצחה אמש את מכבי תל-אביב 80:85 בדרבי —

אבל זו אינה כותרת.

זו שורה קטנה בסיפור הרבה גדול יותר:

זה .היה הפסד הליגה הראשון של מכבי העונה, ואחד הכואבים שידעה הקבוצה בליגה

לא רק הפסד בדרבי.

אלא קריסה מביכה לאחר יתרון דו־ספרתי, במשחק שהיה לחלוטין בשליטה צהובה במשך שלושה רבעים.

והעובדה שמכבי הפסידה דווקא בנסיבות האלה?

זו כבר סטירת לחי מקצועית, ניהולית ופסיכולוגית — שממקמת את הכישלון בנקודה אחת:

עודד קטש.

רבע ראשון ושני: מכבי מחזיקה את העיר בצהוב

מכבי פתחה חזק.

רומן סורקין התפוצץ עם 26 נקודות — רובם במחצית הראשונה — כולל מהלכים שהשאירו את הפועל חסרת פתרונות בצבע.

תמיר בלאט ניהל רוחבית, חילק 7 אסיסטים, ושמר את מכבי במשחק עם ההובלה מצטברת של 8–12 נקודות לאורך דקות ארוכות.

הפועל הייתה טובה — אבל לא חדה.

שום דבר לא העיד על כך שמכבי תתפרק.

מחצית: 41:49 למכבי.

הרגשה: זה הולך לכיוון צהוב ברור.

רבע שלישי: הפועל מתחילה לאסוף ביטחון — קטש לא מגיב

כאן מתחילה הבעיה.

הפועל ניצלה את הירידה ברמת האגרסיביות של מכבי.

מוטלי (20 נק’) התחיל לקבל כדורים עמוק, בלייקני התחמם לאט אבל יציב, ואניס מצא את המהלכים החכמים.

אבל מה קרה בצד הצהוב?

כלום.

שום התאמה. שום שינוי קצב. שום טיים-אאוט בזמן.

ואז הגיעה הנקודה שבה כל דרבי תל-אביבי נמדד:

האם מכבי מסוגלת לשמור על היתרון כשמישהו נושף לה בעורף?

התשובה: לא.

הרבע הרביעי — הכותרת: מכבי קורסת, הפועל טורפת

תוך שתי דקות:

ריצת 0–8 אדומה.

היכל שלם זינק.

הפועל מחקה את כל היתרון.

מכבי מאבדת שני כדורים רצופים.

סורקין כבר לא מקבל כדורים.

בלייקני מרים שלשה — בפנים.

מוטלי מפרק בצבע.

והפועל הופכת.

מכבי נראית בפניקה.

משחק שהיה שלה — הלך.

זו תבנית שחוזרת על עצמה אצל קטש:

ברגעי הכרעה, מכבי נראית כמו קבוצה ללא מאמן.

סטטיסטיקה מלאה — כפי שמופיעה בדוחות רשמיים מהלילה

הפועל תל-אביב (85):

ג’ונתן מוטלי — 20 נק’, 9 ריב’

אנטוניו בלייקני — 19 נק’, כולל שלשה מכריעה

טיילר אניס — 15 נק’

דן אוטורו — 9 נק’, 8 ריב’

ג’ורדן מקרי — 8 נק’

מכבי תל-אביב (80):

רומן סורקין — 26 נק’ (!), שחקן ההתקפה היחיד שתפקד

תמיר בלאט — 14 נק’, 7 אסיסטים

ווקר ושרה — 10 כל אחד (לא יציבים)

ג’ון דיברתולומאו — 7 נק’

הקבוצה — 17 איבודים (!)

אחוזים:

הפועל: 47% מהשדה, 36% מחוץ לקשת

מכבי: 44% מהשדה, 29% לשלוש

נתון שמכריע משחק:

מכבי קלעה ברבע הרביעי 13 נקודות בלבד.

הפועל — 27.

זה לא ספורט.

זה הבדל מנטלי.

תגובות אחרי המשחק — וזה אומר הכול

עודד קטש (נשמע שבור):

“אני מרגיש צורך להתנצל. היינו שם… ולא סגרנו.”

תרגום לישראלית:

שוב איבדנו משחק שצריך לנצח.

רומן סורקין (המום):

“שיחקנו מצוין 30 דקות. אין לי מילים.”

תרגום:

השאר לא הגיעו.

דימיטריס איטודיס (המאמן של הפועל):

“תמיד האמנתי שננצח. כשהביאו את האנרגיה — מכבי לא עמדה בזה.”

תרגום:

אנחנו קבוצה. הם אוסף.

אוהדי הפועל:

“זה כבר לא דרבי — זה שינוי משטר.”

אוהדי מכבי:

“קטש חייב ללכת. אחרת זה ייגמר רע — שוב.”

המשמעות האמיתית: מכבי בצמרת הליגה? כן. אבל… ביורוליג? תחתית.

כאן טמון הסיפור.

הפועל תל-אביב — בצמרת ביורוליג.

ממשיכה להיות קבוצה אירופית מסודרת, עם מאמן, עם עומק, עם אישיות.

מכבי — מתדרדרת בתחתית הטבלה האירופית.

ההפסד הזה הוא סימן אזהרה אדום-שחור מהבהב:

כך נראית קבוצה שלא תצלח את העונה ביורוליג.

ככה. בדיוק ככה.

מה מחכה לשבוע הקרוב?

הפועל תל-אביב:

משחק יורוליג מול קבוצת צמרת — יכולה לעלות למאזן פנטסטי

ליגה: משחק חוץ קשה — מומנטום בשמיים

ביטחון עצמי: בשיא שלא נראה שנים

מכבי תל-אביב:

ליגת ווינר: חייבת ניצחון. אין מנוס.

יורוליג: משחק חוץ מול וירטוס בולוניה —

כשהיא נראית כך?

זה עלול להסתיים באסון מקצועי.

סיכום: הדרבי הזה ייזכר לשנים — כהפסד שנראה כמו קריסת שיטה

זה לא רק 80:85.

זה:

הפסד ליגה ראשון

איבוד יתרון גדול

קריסה בדקות האחרונות

קהל אדום גועש שהעיף את מכבי מהפרקט

ניהול משחק רע

והוכחה שככה אי אפשר ללכת לאירופה

הפועל — קבוצה עם ניהול.

מכבי — קבוצה בלי מאמן.

ואם בהיכל הזה מישהו עוד חשב ש״קטש ינצח את העונה״ —

הערב הזה נגמר עם פיצוץ.

והעיר?

האדום שלה חזק מאי פעם.

״עניין מרכזי״