ויזה לארצות הברית, האם עדיין יש בה צורך?

החל מסוף שנת 2023, אזרחי ישראלי בעלי דרכון ישראלי ביומטרי אשר עומדים בתנאים הרלוונטיים אינם נדרשים בהגשת בקשה והחזקת ויזה לארצות הברית תודות לכניסתה של מדינת ישראל, לרשימת המדינות הפטורות מויזה לארה"ב – מערכת ה ESTA.

מהו הפטור מויזה ESTA?

הפטור מויזה ESTA, כשמו כן הוא, פוטר את בעליו מויזה רגילה לארצות הברית, אותה הויזה שמאות אלפי אזרחים ישראלים בשנה, חיכו לראיון בשגרירות לצורך הנפקתה וחיכו חודשים ארוכים לגמר הטיפול בה.ישראל היא המדינה ה 42 ברשימת המדינות הפטורות מויזה לארצות הברית, הסכם דו צדדי בין ממשלת ארצות הברית למדינות נוספות ברחבי העולם, אשר מאפשר כניסה בתנאים מסוימים לצרכי תיירות ועסקים, ללא ויזה סטנדרטית, אלא באמצעות אישור אלקטרוני המונפק באמצעות המערכת המקוונת של ביקורת הגבולות וההגירה של ארצות הברית.

מהם התנאים להגשת בקשה לפטור מויזה?

מעבר לצורך להיות בעל דרכון ישראלי ביומטרי (ניתן לאמת זאת על ידי מציאת שבב בכריכה הקדמית של הדרכון הישראלי), יש לעמוד בתנאים הבאים:

על המועמד להיות ללא עבר פלילי כלל, ללא סירוב כניסה לארצות הברית אי פעם או לכל מדינה אחרת בעולם וללא סירוב לקבלת ויזה לארצות הברית בעבר. אם הנכם עומדים בתנאים אלו, הרי שתוכלו להגיש בקשה לפטור מויזה.

מה היתרון בקבלת ESTA לעומת הויזה הרגילה?

הגשת בקשה לפטור מויזה הינה קלה, זולה ומהירה בהרבה לעומת הנפקת ויזה רגילה לארצות הברית.

ויזה לארצות הברית דורשת ראיון בשגרירות והגעה ביום הראיון לשגרירות עצמה לצורך בדיקות מעמיקות יותר בבקשת המועמד, בעוד שפטור מויזה אינו דורש הגעה פיזית וניתן לבצע את התהליך כולו באמצעות מחשב, אפילו מהבית, אם תרצו.

עבור הגשת בקשה לויזה לארצות הברית (אגב, גם אם היא מסורבת), יש לשלם את אגרת הויזה בסך, העומד כיום על 185$ (נתון לשינוי מינורי מעת לעת), האגרה עבור הפטור מויזה עומדת על סך של 40$ (שאגב, רובם מוחזרים במקרה של סירוב לבקשה). כמובן שמדובר בסכומים שאינם כוללים את עלות הטיפול בבקשות על ידי ספקי שירות.

זמן הגשת הבקשה והנפקת הויזה לארצות הברית מוערכים במקרה המהיר ביותר בשלושה שבועות, חודש, בעוד שאת הפטור מויזה ניתן לקבל תוך שעות בודדות עד ל-3 ימים בלבד.

מדוע בכלל יש עוד צורך בויזה לארצות הברית?

אמנם יש יתרונות רבים בקבלת פטור מויזה, אך ויזה לארצות הברית מעולם לא הפסיקה להיות מונפקת בישראל, גם לאחר הצטרפות המדינה לרשימת המדינות הפטורו.

שגרירות ארצות הברית ממשיכה להנפיק ויזה בירושלים ובתל אביב לאזרחים ישראלים ממספר סיבות:

ראשית, ישנם מועמדים לפטור מויזה אשר מסורבים, אינם עומדים בתנאי הסף לקבלת הפטור, או שביצעו טעות במילוי הטופס. בשני המקרים על מנת לבקר בארצות הברית יידרש מאותם מועמדים להגיע לראיון בשגרירות.

שנית, אזרחים רבים מעוניינים בויזה חזקה יותר וויזה התקפה לזמן רב יותר. ויזה לארצות הברית מונפקת ל 10 שנים, בעוד שה ESTA מויזה תקף לשנתיים בלבד. כמו כן, יש לחדשו עם כל חידוש או שינוי של פרט בדרכון.

מבחינת החוזק של האישור, מאחר ובכדי לקבל ויזה לארצות הברית יש להגיש מסמכים המעידים על זיקה לישראל, הכנסה, אפשרות לממן את הנסיעה ועוד פרטים המעידים על מצבו והסטטוס של המועמד, כפועל יוצא בזה האישור לכך מתקבל לאחר בדיקות משמעותיות יותר לגבי המועמד. אם כך, הסטטוס של הויזה מעיד על יכולתו של המחזיק בה כמעט ללא עוררין להיכנס בצורה ראויה לארצות הברית ומעורר פחות שאלות שיכולות להיווצר בכניסה.

כמו כן, עם הפטור מויזה ניתן לשהות בארצות הברית משך זמן של עד 90 יום, בעוד עם הויזה, כמעט תמיד ניתן אישור שהייה בכניסה של חצי שנה.

הסיבה האחרונה ואולי הנפוצה ביותר היא מטרת הנסיעה, מי שמחזיק בפטור מויזה רשאי להיכנס לארצות הברית לצורך תיירות ועסקים בלבד.

ישראלים רבים, מעוניינים להגיע לארצות הברית למטרות שונות. מי שמעוניין להגיע לצורך השתתפות בתחרות ספורט רשמית, סיקור עיתונאי,עבודה, לימודים אקדמאים והרשימה עוד ארוכה, יהיה מוכרח להגיש בקשה לויזה הרלוונטית עבור סיבת הנסיעה.

איך מחליטים האם להגיש בקשה ל ESTA או לויזה?

התשובה הקצרה והפשוטה לשאלה- אם מדובר בטיול, ביקור משפחה או חברים, קורס קצר, חתימת חוזה או ראיון עבודה או כל מטרת הנמצאת תחת מטריית התיירות עסקים, הרי שהדרך הקלה והפשוטה יותר תהיה להגיש בקשה לפטור מויזה. רוב מגישי הבקשה יכולים לעלות על מטוס מספר ימים בודדים לאחר הגשת הבקשה.

אם מדובר בטיול או שהייה ארוכים יותר, ומטרת הנסיעה שונה מהמטרות המתאפשרות תחת הפטור מויזה, או במקרה אשר התקבל סירוב לבקשה לפטור מסיבה כזו או אחרת, יש צורך לבצע את ההליך המלא של הגשת בקשה לויזה לארצות הברית, לשלם את האגרה, להגיע לשגרירות לצורך הראיון ולהמתין להנפקת הויזה המודבקת באופן ישיר בדרכון.

נסיעה טובה!