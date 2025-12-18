הזמר אייל גולן טוען קוסמטיקאית מנסה לסחוט אותי

הזמר אייל גולן טוען מנסים לסחוט אותי:

"אני רוצה לעצור את כל השמועות ולהגיד לכם שמדובר בי. אני לא מתחבא ולא מסתתר אני חושף בפניכם שמדובר בפרשת סחיטה".

"כבר כמה חודשים שאני עומד תחת סחיטה גדולה ולא אתן יד לסחיטה ואיומים שאין להם כל בסיס. הסיפור מלפני עשר שנים ש'פתאום התעורר' הוא שקרי לחלוטין וחלק מניסיון הסחיטה שנמשך כמה חודשים".

"יש בידיי את כל ההוכחות, ההקלטות וההודעות שמוכיחות שהכול שקרי ונמצא בטיפול אצל הגורמים הרלוונטיים", הוסיף גולן. "הפעם לא אוכל לעבור על זה בשתיקה! ותפעילו פעמון".

עו"ד טל גבאי, פרקליטו של אייל גולן, פרסם את ההודעה הזו:

מדובר בפרשת סחיטה חמורה מאין כמוה במסגרתה נעשה ניסיון לסחוט את אייל גולן בחודשים האחרונים. בידינו ראיות והקלטות חד-משמעיות המפריכות את הטענות שפורסמו בתקשורת.

אין כל ספק כי עם התבהרות האירוע ופרסום הפרטים, יובהר למעלה מכל ספק שמדובר בניסיון נוסף לפגוע באייל – שלא יצלח.

אנו דוחים על הסף ניסיון סחיטה פלילי זה. ננקוט בכל האמצעים המשפטיים הנדרשים להגנה על שמו הטוב של אייל".

המתלוננת הגיבה על הטענות ל"סחיטה" ועורכת הדין שמייצגת אותה מסרה:

"המתלוננת עומדת מאחורי גרסתה המלאה והאמיתית, כפי שנמסרה לרשויות המוסמכות. הניסיון להציג את תלונתה כ'סחיטה' או כהכפשה אינו אלא ניסיון להרתיע, להשתיק ולהסיט את הדיון מן העובדות – והוא לא יוביל לשום מקום.

״בירור הטענות צריך ויתקיים אך ורק במסגרת החוק ובידי גורמי האכיפה, ולא באמצעות הצהרות תקשורתיות.

"המתלוננת לא תירתע מהכפשות ותמשיך לשתף פעולה עם הרשויות עד לבירור מלא של האמת. לצד זאת, חשוב לומר: האופן שבו מנסים לעיתים להכתים מתלוננות ולמסגר תלונות כ'סחיטה' או כעלילה, עלול להרתיע נפגעות עבירה מלפנות לרשויות.

״המתלוננת בחרה להתלונן מתוך תחושת חובה לאמת – ומבקשת להעביר מסר לכל נפגעת: אל תשתקי, אל תירתעי, ופני לרשויות המוסמכות. האמת מתבררת בהליך המשפטי ולא בפוסטים ברשתות חברתיות".

מהמשטרה נמסר כי "הנושא נבחן על ידי הפרקליטות ובהתאם הועבר לטיפול יחידת ההונאה המחוזית. מעבר לכך, אין מה להרחיב בשלב זה בדבר בחינת התיק, לרבות זהות המעורבים".

המתלוננת טוענת כי הזמר הגיע לקליניקה שלה לטיפול פנים. "הוא שכב על מיטת הטיפולים. אני סוגרת את הדלת ומסתובבת, והוא עם המכנסיים למטה, בלי תחתונים, ואיבר מין חשוף. נבהלתי. הוא שאל אותי איך את ב(אקט מיני)?, החמיא לי ואמר 'יש לך שפתיים יפות'. לאחר זמן מה הוא פנה אליי וביקש שאשלח לו תמונות בעירום, אמרתי שאני לא עושה דברים כאלה, ושוב (הוא) לחץ עליי". האישה ביצעה ביוזמתה בדיקת פוליגרף לאימות גרסתה.

אייל גולן מתמודד שנים רבות עם טענות רבות בדבר הטרדות מיניות, קיום יחסים עם נשים רבות ובעקבות זאת עם חרמות, שנאות וניסיון לבודד אותו ציבורית זאת לאחר שכל חקירות המשטרה בתלונות השונות לא הבשילו ולו לתיק אחד שבו ניתן היה להגיע להעמדה לדין.

ולמרות כל זה גולן ממשיך במלוא הקצב להקליט, להופיע, למלא איצטדיונים ולהרוויח עשרות מיליונים.

מעת לעת צצות תלונות חדשות על פרשיות אמיתיות או מדומיינות מן העבר שעליהן קיימת ממילא התיישנות.

״עניין מרכזי״