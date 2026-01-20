השותפות המסקרנת בין אברמוב לבן זקן חורגת מעבר לכדורגל ותעלה תהיות באופ״א

שת״פ מסקרן נרקם מאחורי הקלעים של ליגת העל, כזה שמחבר בין כדורגל, אנרגיה והון – ומכוון הרבה מעבר לגבולות ישראל. אנשי העסקים ג’קי בן זקן וברק אברמוב, הבעלים של מ.ס. אשדוד ובית״ר ירושלים, חברו להשקעה משותפת בעלת פוטנציאל משמעותי בזירה האירופית, הרחק מהדשא אך עם השלכות שעשויות לחלחל גם אליו.

בן זקן, מבעלי מ.ס. אשדוד, תחנת שידור בירושלים ומגוון פעילויות עסקיות, ואברמוב, הבעלים של בית״ר ירושלים, רשת ג’פאניקה ועסקים נוספים, השקיעו בחברת טורבוג’ן – חברת אנרגיה ישראלית שפיתחה מערכת לייצור חשמל וחום באתרי קצה, המקטינה תלות ברשת החשמל המרכזית. טורבוג’ן חתמה על מזכר הבנות עם פתאל אירופה להפעלת פיילוט במלון בגרמניה. אם הפיילוט יעמוד ביעדיו, צפוי שיתוף פעולה רחב יותר עם מלונות נוספים ברחבי היבשת.

הרגישות הרגולטורית: הכדורגל ברקע, אבל לא נעלם

באירופה, ובעיקר תחת תקנות אופ״א, שותפויות עסקיות בין בעלי מועדונים נבחנות בקפדנות, ובעלים בעלי השפעה במספר מועדונים נדרשים להוכיח עצמאות מוחלטת בין הזירות. במקרה הנוכחי אין בעלות צולבת בכדורגל אלא השקעה חיצונית משותפת בחברה טכנולוגית – ולכן הסיטואציה עדיין עומדת בכללים. עם זאת, מדובר באזור אפור, קרוב לקו שממנו רגולטורים מתחילים לשאול שאלות, בעיקר אם תתעורר רגישות ציבורית סביב משחקים ישירים בין הקבוצות.

מבחינה ספורטיבית, בית״ר ירושלים נאבקת בצמרת ושואפת לאליפות, בעוד מ.ס. אשדוד שקועה במאבקי תחתית. שתי הקבוצות צפויות לשחק במסגרות פלייאוף שונות – עליון ותחתון – ולכן לא ייפגשו בשלבי ההכרעה. הנתון הזה מקטין משמעותית את הסיכון המעשִי לניגוד עניינים, גם אם אינו מבטל לחלוטין את הדיון הציבורי.

הרבה יותר מכדורגל: הזווית הכלכלית

הסיפור האמיתי כאן אינו בית״ר מול אשדוד, אלא חיבור רב־שכבתי:

• הון פרטי ישראלי

• טכנולוגיית אנרגיה עם יישום מיידי

• רשת מלונות אירופית גדולה

• ואופק הנפקה בנאסד״ק

אם הפיילוט בגרמניה יצליח, טורבוג’ן עשויה להפוך לשחקנית משמעותית בתחום האנרגיה המבוזרת. בן זקן ואברמוב ייתפסו לא רק כבעלי קבוצות בליגת העל, אלא כיזמים עם חדירה לשוק האירופי. שיתוף הפעולה עם רפאל מוסיף שכבת אמינות וטכנולוגיה ביטחונית־אזרחית ייחודית, שמחזקת את האטרקטיביות בעיני משקיעים זרים.

גם הנתונים הפיננסיים מרמזים על הפוטנציאל: מניית טורבוג’ן זינקה בכ־132% בשנת 2025, החברה חתמה על הסכם ייצור עם ספק אירופי ועל הסכם רישוי עם רפאל – וצפויה, לפי ההערכות, לבחון מהלך של רישום למסחר בנאסד״ק.

השורה התחתונה

אין כאן, בשלב זה, ניגוד עניינים משפטי מובהק. יש כן חיבור יוצא דופן בין כדורגל, אנרגיה והון – חיבור שממחיש כיצד בעלי קבוצות בישראל פועלים יותר ויותר בזירה הבינלאומית, עם שאיפות גלובליות. הדשא אולי מפריד, אבל מחוץ למגרש נבנית שותפות שמכוונת לאירופה – והעין הרגולטורית, בישראל וביבשת, כבר פקוחה.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!