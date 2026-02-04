יורוליג: מפגש כפול בין נציגות תל אביב לבלגרד – התוצאה 1-1 עם תבוסה אדומה וניצחון בייתי צהוב

המפגש הכפול מול פרטיזןו והכוכב האדום, שתיהן מבלגרד חשף את התהום הפתאומית והמפתיעה שנפערה בין שתי הקבוצות הגדולות מתל אביב ביורוליג. בעוד מכבי תל אביב מסיגה ביד אליהו ניצחון דרמטי 95-93 על פרטיזן, הפועל תל אביב ספגה מהלומה מנטאלית קשה עם קריסה מוחלטת ברבע הרביעי והפסד 87-75 לכוכב האדום.

הפועל מתמודד עם קריסה שעיקרה מנטאלית ונובעת בעיקר ממאבקי כוח סמויים מהעין בין הכוכבים. לזה יש להוסיף בוס עשיר אבל טירון ונסער שאין לו סבלנות וכל אי הצלחה ספורטיבית במהלך הדרך הארוכה והמתישה היא עבורו חצי אסון וסיבה לפקפק בתהליך כולו שהוא בנה ועמל כה קשה עליו.

הסיפור האמיתי הוא לא ההפסד השלישי ברציפות ביורוליג, אלא האופן הדרמטי שבו הוא הגיע. לאחר משחק צמוד, קרסה הקבוצה של ג'יאניס איטודיס לחלוטין בדקות הקריטיות. המפולת: הרבע הרביעי נפתח בריצת 0-14 מטורפת לטובת הסרבים, ששמה את המשחק על הקרח וחשוף יותר מכל את חוסר האונים של השחקנים והצוות.

· חוסר תגובה: ספסל הקבוצה נראה קפוא, השחקנים במגרש איבדו רעיונות ומנהיגות, והתוצאה הייתה כאוס מוחלט – סימן קלאסי לכך שחדר ההלבשה איבד את האמון בדרך.

· השמועות מתגברות: בעקבות ההפסד, גוברות השמועות על פיטוריו הקרובים של המאמן ג'יאניס איטודיס. ההחלטה, אם תתקבל, תשקף פאניקה במועדון ותעלה שאלות נוקבות על תכנון הפרויקט השאפתני והיקר.

· שורשי המשבר: מעבר להפסדים, נראה שהקבוצה סובלת משילוב קטלני: ציפיות גבוהות מדי מהיומרה האירופית, סגל שטרם גיבש היררכיה ברורה, ושחיקה מנטאלית של שחקנים שלא מורגלים בלחץ כזה.

לאן מכאן? המועדון עומד בצומת דרכים: החלפת מאמן תיתן זריקת מרץ קצרת טווח אך מסוכנת, בעוד שמירה על איטודיס תדרוש שינויים עמוקים יותר בסגל ובגישה.

מכבי תל אביב לעומת זאת נתנה שיעור בעמידות מנטאלית וניהול משחק נכון כשהניצחון על פרטיזן לא היה מובן מאליו והושג ברגע האחרון בסל שבדיעבד מתברר שאולי היה צריך לפסול אותו כך לפחות טוענים הסרבים.

· זה היה ניצחון קבוצתי: למרות משחק צמוד ולא מושלם, אף שחקן לא איבד את העשתונות. לורנצו בראון ווייד בולדווין הובילו בפריצות קריטיות, והיכולת לספוג מהלומות ולענות מיד היא סממן של תרבות ניצחון.

· עומק וקור רוח: גם כשהפרטיזן הלחיצה, היה למכבי מענה. העומק בסגל מאפשר לרומן סופק להרים דקות טובות, והביטחון העצמי לא נסדק.

· יד אליהו כמבצר: הניצחון שמר על מאזן הנצחונות המלא של מכבי באולמה הביתי בליגה האירופית, והופך אותו למבצר אמיתי – גורם פסיכולוגי עצום.

המרוץ על תל אביב עובר שלב: בעוד האחת מנצחת בזכות תרבות ושורשים, השנייה נאבקת על נפשה ועל ההגדרה מחדש של שאיפותיה. האירועים של הימים הקרובים – ההחלטה על עתידו של איטודיס – יהיו קריטיים לעתיד הפרויקט כולו. הכדורסל הישראלי לא היה דרמטי ומרתק כל כך מזמן.

